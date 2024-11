シンガポール金融管理局、ハキーム (Hakeem) アプリを2024年シンガポール・フィンテック・エクセレンス・アワード (2024 Singapore Fintech Excellence Awards) にノミネート

イスラマバード発, Nov. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ワレー・グループ (Walee Group) は、金融サービス部門「ワレー・ファイナンシャル・サービシズ (Walee Financial Services)」の主力イスラム・ナノファイナンス商品であるハキームが、2024年シンガポール・フィンテック・フェスティバル (2024 Singapore FinTech Festival) - フィンテック・エクセレンス・アワードにノミネートされたことを発表した。 シンガポール金融管理局 (MAS)がPwCシンガポール (PwC Singapore) と提携して主催するこのアワードは、金融包摂と業界慣行の変革を推進する革新的なソリューションを表彰するものである。

200を超える世界中のエントリーの中で、ハキームは新興フィンテック・アワード (Emerging FinTech Award) カテゴリーのファイナリスト4社の中の1社となる。 この表彰は、イスラム・ナノファイナンス・ソリューションとしてのハキームの影響力を強調し、パキスタンでの金融アクセスを強化し、将来のグローバル展開を計画していることを強調している。 フェスティバルのテーマに沿って、ハキームは技術革新を通じて持続可能な成長と回復力を体現している。

今年で9年目を迎えるシンガポール・フィンテック・フェスティバル - フィンテック・エクセレンス・アワードは、6つのカテゴリーでフィンテックの進歩を称え、現実世界に影響を与え、進化する規制基準に準拠するソリューションにスポットライトを当てる。 権威ある審査員団が、インパクト、持続可能性、実用性、相互運用性、創造性の観点でファイナリストを評価した。

MASのチーフ・フィンテック・オフィサーであるソプネンドゥ・モハンティ (Sopnendu Mohanty) は、ファイナリストを称賛し、次のように述べている。

「本日発表されたファイナリスト各社にお祝いを申し上げます。 ファイナリスト各社のイノベーションは限界を押し広げ、より包括的でダイナミックな未来を形作っています。 この分野の成長と発展を推進し続けている『フィンテック・ギブズ・バック (FinTech Gives Back)』イニシアチブへの支持を目にするのは心強いことです」。

授賞式は、2024年11月7日にシンガポール・フィンテック・フェスティバルで開催され、受賞者が発表される。 ファイナリストは、ソリューションを推進するための、業界リーダー、投資家、企業との独占的なネットワーキング・セッションも行う。

ワレー・ファイナンシャル・サービシズの最高経営責任者 (CEO) 兼共同創設者であるノシャド・ミンハス (Noshad Minhas) は、この表彰を誇りに思うと語った。

「ハキームのノミネートは、パキスタンやその他の国々の恵まれないコミュニティに、アクセスしやすく倫理的な金融サービスを提供して力を与えるという当社の取り組みを強調するものです。 世界的な舞台でこの表彰を受けたことで、テクノロジー主導の包摂を通じて世界のコミュニティに経済的支援を提供するという当社のビジョンが強化されました」。

ワレー・グループのハキームについて

ワレー・ファイナンシャル・サービシズとそのブランドであるハキームは、ワレー・テクノロジーズ (Walee Technologies) の子会社であり、恵まれないコミュニティへの迅速な支払と金融支援への容易なアクセスを可能にしている。

シンガポール・フィンテック・フェスティバル・エクセレンス・アワードについて

MASがSFAおよびPwCと共同で主催するこのアワードは、金融包摂を促進し、新たな成長の道を開き、AIトレンド、量子技術などを適応させるソリューションを表彰する。

報道関係者向け問い合わせ先:

press@hakeem.tech

ワレー・ファイナンシャル・サービシズの詳細については、www.hakeem.techを閲覧されたい。

