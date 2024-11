Monetary Authority of Singapore Menominasikan Aplikasi Hakeem untuk Singapore Fintech Excellence Awards 2024

ISLAMABAD, Nov. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Walee Group dengan bangga mengumumkan bahwa Hakeem, produk unggulan pembiayaan nano Syariah divisi layanan keuangannya “Walee Financial Services”, telah dinominasikan untuk Singapore FinTech Festival - FinTech Excellence Awards 2024. Diselenggarakan oleh Monetary Authority of Singapore (MAS) melalui kemitraan dengan PwC Singapore, penghargaan ini dianugerahkan kepada solusi inovatif yang mendorong inklusi keuangan dan praktik industri transformatif.

Dari lebih dari 200 entri global, Hakeem merupakan salah satu dari empat finalis dalam kategori Penghargaan FinTech yang Sedang Berkembang. Penghargaan ini menyoroti dampak Hakeem sebagai solusi pembiayaan nano Syariah, yang meningkatkan akses keuangan di Pakistan dengan rencana ekspansi global di masa mendatang. Sejalan dengan tema festival ini, Hakeem mewujudkan pertumbuhan dan ketahanan berkelanjutan melalui inovasi teknologi.

Singapore FinTech Festival - FinTech Excellence Awards, yang kini telah memasuki tahun ke-9, merayakan kemajuan FinTech dalam 6 kategori, menyoroti solusi yang memberikan dampak nyata dan mematuhi standar peraturan yang terus berkembang. Anggota panel terkemuka mengevaluasi finalis berdasarkan Dampak, Keberlanjutan, Kepraktisan, Interoperabilitas, dan Kreativitas.

Sopnendu Mohanty, Kepala Pejabat FinTech MAS, memuji para finalis, dengan mengatakan:

"Selamat kepada semua finalis yang diumumkan hari ini. Inovasi Anda melampaui apa yang diharapkan serta membentuk masa depan yang lebih inklusif dan dinamis. Sungguh menggembirakan melihat dukungan terhadap inisiatif ‘FinTech Gives Back (FinTech Memberi Kontribusi)’, yang terus memacu pertumbuhan dan pembangunan di sektor ini."

Upacara penganugerahan akan diselenggarakan pada tanggal 7 November 2024 di Singapore FinTech Festival. Dalam acara tersebut, para pemenang akan diumumkan. Para finalis juga akan mengikuti sesi jejaring eksklusif dengan berbagai pemimpin industri, investor, dan perusahaan untuk memajukan solusi mereka.

Noshad Minhas, CEO & Salah Satu Pendiri Walee Financial Services, menyatakan kebanggaannya atas penghargaan itu:

"Nominasi Hakeem menggarisbawahi komitmen kami untuk memberdayakan masyarakat yang kurang terlayani di Pakistan dan di sekitarnya dengan layanan keuangan yang mudah diakses dan etis. Penghargaan di ajang global ini memperkuat visi kami untuk memberdayakan masyarakat global secara finansial melalui inklusi berbasis teknologi."

Tentang Hakeem dari Walee Group

Walee Financial Services dan mereknya Hakeem merupakan anak perusahaan Walee Technologies yang memungkinkan pencairan cepat dan akses mudah ke dukungan keuangan bagi masyarakat yang kurang terlayani.

Tentang Singapore FinTech Festival Excellence Awards

Dipersembahkan oleh MAS bersama dengan SFA dan PwC, penghargaan ini dianugerahkan kepada solusi yang mendorong inklusi keuangan, membuka jalan pertumbuhan baru, mengadaptasi tren AI, Teknologi Kuantum, dan banyak lagi.

