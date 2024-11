Global Biodegradable Packaging Market Set to Reach USD 352.73 Billion by 2034, Driven by Rising Environmental Awareness and Government Initiatives | Future Market Insights, Inc.

Global biodegradable packaging market to see robust growth, fueled by rising eco-conscious consumer behavior, innovative solutions, and supportive government regulations. Major brands adopt sustainable packaging to enhance brand image, while new materials and reusable options emerge, promoting efficiency and reducing environmental impact across industries.

NEWARK, Del, Nov. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- The global biodegradable packaging market is projected to reach USD 218.13 billion in 2024, with anticipated growth at a CAGR of 4.9%, ultimately reaching USD 352.73 billion by 2034. Increasing environmental awareness among consumers and regulatory support for sustainable solutions are accelerating the demand for biodegradable packaging across industries.

Biodegradable packaging materials, made from plant-based polymers, starch, and recycled paper, offer an eco-friendly alternative to conventional plastics. With growing consumer inclination toward sustainable purchases, key industry players are innovating biodegradable packaging options to strengthen their brand image and reduce environmental impact. These developments align with government regulations and green initiatives that favor sustainable packaging, further boosting demand.

The future growth of the biodegradable packaging market is driven by increasing awareness of environmental sustainability and a global shift toward eco-friendly practices. As consumers and businesses become more conscious of reducing plastic waste, demand for biodegradable packaging is expected to surge. Companies across food and beverage, cosmetics, pharmaceuticals, and other industries are adopting biodegradable options to meet consumer expectations for sustainable choices.

Governments worldwide are implementing regulations that mandate or encourage sustainable packaging solutions, further propelling this market. With policies aimed at reducing carbon emissions and encouraging recyclability, such as deposit return schemes and sustainability-focused missions, biodegradable packaging adoption will likely rise across regions.

Innovations in materials, such as plant-based polymers, recycled paper, and bio-composites, are transforming the sector. Emerging technologies, including smart packaging with eco-friendly sensors, are enhancing biodegradable packaging’s appeal by offering functional advantages. Companies are also exploring new biodegradable materials to overcome challenges posed by raw material costs, driving R&D in alternative sources like agricultural byproducts.

Developing regions in Asia and Latin America are seeing significant growth, with investments in sustainable technologies bolstering adoption. Together, these factors make biodegradable packaging a critical component of future sustainable packaging strategies, likely to expand across industries and geographies.

Key Takeaways

Market Growth Projection: The global biodegradable packaging market is expected to reach USD 218.13 billion by 2024 and grow at a CAGR of 4.9%, reaching USD 352.73 billion by 2034, driven by increasing environmental awareness and regulatory support. Consumer Demand for Sustainability: Rising consumer preference for eco-friendly products, particularly among millennials and Gen-Z, is significantly driving the demand for biodegradable packaging solutions made from plant-based materials and recycled content. Innovative Developments: Companies are actively investing in innovative biodegradable materials and technologies, such as smart packaging and novel raw materials (e.g., onion skins), to enhance sustainability and reduce reliance on fossil fuels. Regional Growth Opportunities: Developing regions, especially Asia Pacific and Latin America, are witnessing significant growth in the biodegradable packaging sector due to rising investments in sustainable technologies and increasing local demand. Government Support: Various government initiatives, such as deposit return schemes and national missions promoting sustainable packaging, are fostering an environment conducive to the growth of biodegradable packaging solutions.



Growth Drivers

Developing regions such as Asia Pacific and Latin America are seeing notable growth due to rising investments in sustainable technologies. In particular, India is becoming a hotspot for manufacturers investing in biodegradable packaging to meet increasing local demand. Social media and influencer-driven environmental campaigns are raising awareness among millennials and Gen-Z, encouraging more consumers to choose sustainable products.

Innovation in biodegradable packaging is moving beyond traditional solutions. For instance, smart packaging technologies are emerging as a notable trend, with companies integrating advancements like AI to enhance sustainability. Global tech leader Google recently funded S.Lab, a sustainable packaging start-up in Ukraine, as part of its commitment to supporting eco-friendly innovations.

Future Outlook

The surge in eco-conscious consumer behavior, combined with government-backed environmental initiatives, is expected to sustain demand for biodegradable packaging. Recent government initiatives, such as Ireland’s deposit return scheme and India’s National Mission on Sustainable Packaging, demonstrate how regulatory frameworks are driving demand for environmentally friendly packaging solutions globally.

Amid rising raw material costs, manufacturers are focusing on innovative biodegradable alternatives, including materials like onion skins and sugarcane. For example, Scottish start-up HUID is set to introduce a unique plastic alternative derived from onion peels, promising an innovative solution to plastic pollution by 2025.

"Biodegradable packaging's growth reflects strong demand for sustainable solutions, driven by eco-conscious consumers and government initiatives. Innovations and smart tech integration will shape the market's future." Says a Lead Consultant Ismail Sutaria in Packaging at Future Market Insights (FMI).

Promoting Reusability and Sustainable Packaging

Reusability is also gaining traction as companies and consumers recognize the cost-saving and environmental benefits of reusable packaging. Packaging designed with durability and enhanced strength reduces the need for single-use materials, benefiting supply chain efficiency while promoting sustainable practices.

As biodegradable packaging gains global momentum, supported by regulatory frameworks and consumer-driven demand, companies investing in sustainable solutions stand to capture significant market share in the coming decade.

Future Growth Opportunities in the Biodegradable Packaging Market

Expanding E-commerce Sector: The growth of e-commerce and online shopping is creating increased demand for sustainable packaging solutions. Companies are looking for biodegradable options to enhance their environmental profile while meeting consumer expectations. Innovative Material Development: Research and development of new biodegradable materials, such as mycelium-based packaging and bio-composites, offer significant growth potential. Innovations in raw material sourcing can lead to more effective and widely adopted sustainable packaging solutions. Government Regulations and Incentives: Increasingly stringent environmental regulations and government incentives aimed at reducing plastic waste are likely to propel the adoption of biodegradable packaging. Programs that support sustainable practices will drive market growth. Rising Corporate Sustainability Initiatives: Companies across various industries are committing to sustainability targets, which include transitioning to biodegradable packaging. This corporate social responsibility trend will stimulate demand for eco-friendly packaging solutions. Consumer Awareness and Education: As consumer awareness of environmental issues grows, there will be a rising preference for brands that offer biodegradable packaging. Educational campaigns promoting the benefits of sustainable packaging can further enhance this trend.



Industry Trends in the Biodegradable Packaging Market

Smart Packaging Integration: The adoption of smart packaging technologies, including QR codes and sensors, is on the rise. These technologies enhance user engagement and provide consumers with information about product sustainability and recycling. Collaboration and Partnerships: Increasing collaborations between packaging manufacturers, material developers, and technology companies are emerging. These partnerships aim to create innovative and effective biodegradable packaging solutions. Focus on Reusability: There is a growing emphasis on reusable packaging solutions that complement biodegradable options. Companies are exploring systems that encourage consumers to return packaging for reuse, further promoting sustainability. Shift Towards Plant-Based Materials: A significant trend is the shift towards plant-based biodegradable materials, such as polylactic acid (PLA) and other bioplastics. This shift aligns with consumer demands for products derived from renewable resources. Customizable and Aesthetic Packaging Designs: Companies are increasingly offering customizable biodegradable packaging options that cater to brand aesthetics while ensuring environmental sustainability. Unique and attractive designs are becoming essential for market differentiation.



Leading Biodegradable Packaging Brands

Amcor Plc

Smurfit WestRock

Sonoco Products Company

Mondi Group

Sealed Air Corporation

Huhtamaki Oyj.

International Paper Company

Dart Container Corporation

DS Smith Plc

Duni AB

Shako Plastick

Tetra Pak

Bio Futura B.V.

Nupik-flo UK Ltd.

Klabin S.A.

Gascogne Papier SAS

Segezha Group

Empresas Cmpc S.A.

Vegware Ltd.

BillerudKorsnäs AB

Key Segments of Market Report

By Material:

The segment includes bioplastic, paper, and biodegradable materials. Bioplastic material has PBAT, PBS, PLA, PHA, and starch blends.

Paper material includes corrugated boards, specialty papers, boxboard or carton board, kraft papers, and molded pulp fiber.

Biodegradable material is subdivided into hemp-based pulp, mushroom-based, alginate-based, and sugarcane pulp-based.

By Packaging Format:

The biodegradable packaging market categorizes rigid packaging and flexible packaging. Rigid packaging is further categorized into corrugated boxes, folding cartons, bottles and jars, cans, trays and clamshells, and cutlery.

Flexible packaging is segmented into bags and sacks, films and wraps, pouches, sachets and stick packs, and collapsible tubes.

By End Use:

Food, beverages, cosmetics and personal care, pharmaceuticals, nutraceuticals, home care and hygiene, consumer goods, and other industrial end-use segments are mentioned in this market.

By Region:

Information about the leading countries of North America, Latin America, Western Europe, South Asia and Pacific, East Asia, and the Middle East and Africa is given.

French Language:

Le marché mondial des emballages biodégradables devrait atteindre 218,13 milliards USD en 2024, avec une croissance prévue à un TCAC de 4,9 %, pour atteindre à terme 352,73 milliards USD d'ici 2034. La sensibilisation croissante des consommateurs à l'environnement et le soutien réglementaire aux solutions durables accélèrent la demande d'emballages biodégradables dans tous les secteurs.

Les matériaux d’emballage biodégradables, fabriqués à partir de polymères d’origine végétale, d’amidon et de papier recyclé, offrent une alternative écologique aux plastiques conventionnels. Face à la tendance croissante des consommateurs à acheter des produits durables, les principaux acteurs du secteur innovent en matière d’emballages biodégradables pour renforcer leur image de marque et réduire leur impact environnemental. Ces évolutions s’alignent sur les réglementations gouvernementales et les initiatives écologiques qui favorisent les emballages durables, ce qui stimule encore davantage la demande.

La croissance future du marché des emballages biodégradables est stimulée par une prise de conscience croissante de la durabilité environnementale et par une évolution mondiale vers des pratiques respectueuses de l'environnement. À mesure que les consommateurs et les entreprises deviennent plus soucieux de réduire les déchets plastiques, la demande d'emballages biodégradables devrait augmenter. Les entreprises des secteurs de l'alimentation et des boissons, des cosmétiques, des produits pharmaceutiques et d'autres secteurs adoptent des options biodégradables pour répondre aux attentes des consommateurs en matière de choix durables.

Partout dans le monde, les gouvernements mettent en œuvre des réglementations qui imposent ou encouragent les solutions d’emballage durables , ce qui stimule encore davantage ce marché. Grâce aux politiques visant à réduire les émissions de carbone et à encourager la recyclabilité, telles que les systèmes de consigne et les missions axées sur la durabilité, l’adoption des emballages biodégradables va probablement augmenter dans toutes les régions.

Les innovations dans les matériaux, tels que les polymères d'origine végétale, le papier recyclé et les biocomposites, transforment le secteur. Les technologies émergentes, notamment les emballages intelligents dotés de capteurs respectueux de l'environnement, renforcent l'attrait des emballages biodégradables en offrant des avantages fonctionnels. Les entreprises explorent également de nouveaux matériaux biodégradables pour surmonter les défis posés par le coût des matières premières, ce qui stimule la R&D dans des sources alternatives comme les sous-produits agricoles.

Les régions en développement d’Asie et d’Amérique latine connaissent une croissance significative, les investissements dans les technologies durables favorisant leur adoption. Ensemble, ces facteurs font des emballages biodégradables un élément essentiel des futures stratégies d’emballage durable, susceptibles de se développer dans tous les secteurs et dans toutes les régions.

Principaux points à retenir

Projection de croissance du marché : Le marché mondial des emballages biodégradables devrait atteindre 218,13 milliards USD d'ici 2024 et croître à un TCAC de 4,9 %, pour atteindre 352,73 milliards USD d'ici 2034, grâce à une sensibilisation environnementale croissante et à un soutien réglementaire. Demande des consommateurs en matière de durabilité : la préférence croissante des consommateurs pour les produits respectueux de l'environnement, en particulier parmi les millennials et la génération Z, stimule considérablement la demande de solutions d'emballage biodégradables fabriquées à partir de matériaux d'origine végétale et de contenu recyclé. Développements innovants : les entreprises investissent activement dans des matériaux et technologies biodégradables innovants, tels que les emballages intelligents et les nouvelles matières premières (par exemple, les pelures d’oignon), pour améliorer la durabilité et réduire la dépendance aux combustibles fossiles. Opportunités de croissance régionale : Les régions en développement, en particulier l’Asie-Pacifique et l’Amérique latine, connaissent une croissance significative dans le secteur des emballages biodégradables en raison de l’augmentation des investissements dans les technologies durables et de la demande locale croissante. Soutien gouvernemental : Diverses initiatives gouvernementales, telles que les systèmes de consigne et les missions nationales de promotion des emballages durables, favorisent un environnement propice à la croissance des solutions d’emballage biodégradables.



Moteurs de croissance

Les régions en développement comme l’Asie-Pacifique et l’Amérique latine connaissent une croissance notable en raison de l’augmentation des investissements dans les technologies durables. L’Inde, en particulier, devient un pôle d’attraction pour les fabricants qui investissent dans les emballages biodégradables pour répondre à la demande locale croissante. Les campagnes environnementales menées sur les réseaux sociaux et par les influenceurs sensibilisent les millennials et la génération Z, encourageant davantage de consommateurs à choisir des produits durables.

L’innovation dans le domaine des emballages biodégradables va au-delà des solutions traditionnelles. Par exemple, les technologies d’emballage intelligentes émergent comme une tendance notable, les entreprises intégrant des avancées telles que l’IA pour améliorer la durabilité. Le leader mondial de la technologie Google a récemment financé S.Lab, une start-up ukrainienne spécialisée dans les emballages durables, dans le cadre de son engagement à soutenir les innovations respectueuses de l’environnement.

Perspectives d'avenir

L'essor des comportements de consommation soucieux de l'environnement, combiné aux initiatives environnementales soutenues par les gouvernements, devrait soutenir la demande d'emballages biodégradables. Les initiatives gouvernementales récentes, telles que le système de consigne en Irlande et la Mission nationale indienne sur les emballages durables, démontrent comment les cadres réglementaires stimulent la demande de solutions d'emballage respectueuses de l'environnement à l'échelle mondiale.

Dans un contexte de hausse des coûts des matières premières, les fabricants se concentrent sur des alternatives biodégradables innovantes, notamment des matériaux comme les pelures d’oignon et la canne à sucre. Par exemple, la start-up écossaise HUID s’apprête à lancer une alternative unique au plastique dérivée des pelures d’oignon, promettant une solution innovante à la pollution plastique d’ici 2025.

« La croissance des emballages biodégradables reflète une forte demande de solutions durables, portée par des consommateurs soucieux de l'environnement et des initiatives gouvernementales. Les innovations et l'intégration de technologies intelligentes façonneront l'avenir du marché », déclare Ismail Sutaria, consultant principal en emballage chez Future Market Insights (FMI) .

Promouvoir la réutilisabilité et les emballages durables

La réutilisabilité gagne également du terrain, car les entreprises et les consommateurs reconnaissent les avantages économiques et environnementaux des emballages réutilisables. Les emballages conçus pour durer et être plus résistants réduisent le besoin de matériaux à usage unique, ce qui améliore l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement tout en favorisant des pratiques durables.

Alors que les emballages biodégradables gagnent en popularité à l’échelle mondiale, soutenus par les cadres réglementaires et la demande des consommateurs, les entreprises qui investissent dans des solutions durables sont susceptibles de conquérir une part de marché importante au cours de la prochaine décennie.

Opportunités de croissance futures sur le marché des emballages biodégradables

Le secteur du commerce électronique en pleine expansion : La croissance du commerce électronique et des achats en ligne crée une demande accrue de solutions d'emballage durables. Les entreprises recherchent des options biodégradables pour améliorer leur profil environnemental tout en répondant aux attentes des consommateurs. Développement de matériaux innovants : La recherche et le développement de nouveaux matériaux biodégradables, tels que les emballages à base de mycélium et les biocomposites, offrent un potentiel de croissance important. Les innovations dans l'approvisionnement en matières premières peuvent conduire à des solutions d'emballage durables plus efficaces et plus largement adoptées. Réglementations et mesures incitatives gouvernementales : Les réglementations environnementales de plus en plus strictes et les mesures incitatives gouvernementales visant à réduire les déchets plastiques devraient favoriser l'adoption d'emballages biodégradables. Les programmes qui soutiennent les pratiques durables stimuleront la croissance du marché. Initiatives croissantes des entreprises en matière de développement durable : les entreprises de divers secteurs s'engagent à atteindre des objectifs de développement durable, notamment en adoptant des emballages biodégradables. Cette tendance en matière de responsabilité sociale des entreprises stimulera la demande de solutions d'emballage respectueuses de l'environnement. Sensibilisation et éducation des consommateurs : à mesure que les consommateurs sont de plus en plus sensibilisés aux problèmes environnementaux, ils privilégieront de plus en plus les marques qui proposent des emballages biodégradables. Les campagnes de sensibilisation mettant en avant les avantages des emballages durables peuvent renforcer cette tendance.



Tendances de l'industrie sur le marché des emballages biodégradables

Intégration d'emballages intelligents : L'adoption de technologies d'emballage intelligent, notamment les codes QR et les capteurs, est en hausse. Ces technologies améliorent l'engagement des utilisateurs et fournissent aux consommateurs des informations sur la durabilité et le recyclage des produits. Collaboration et partenariats : De plus en plus de collaborations entre les fabricants d’emballages, les développeurs de matériaux et les entreprises technologiques émergent. Ces partenariats visent à créer des solutions d’emballage biodégradables innovantes et efficaces. Priorité à la réutilisabilité : l'accent est de plus en plus mis sur les solutions d'emballage réutilisables qui complètent les options biodégradables. Les entreprises explorent des systèmes qui encouragent les consommateurs à rapporter les emballages pour les réutiliser, favorisant ainsi davantage la durabilité. L’évolution vers des matériaux d’origine végétale : L’évolution vers des matériaux biodégradables d’origine végétale, tels que l’acide polylactique (PLA) et d’autres bioplastiques, est une tendance majeure. Cette évolution correspond à la demande des consommateurs pour des produits dérivés de ressources renouvelables. Emballages personnalisables et esthétiques : les entreprises proposent de plus en plus d'emballages biodégradables personnalisables qui répondent à l'esthétique de la marque tout en garantissant la durabilité environnementale. Des designs uniques et attrayants deviennent essentiels pour se différencier sur le marché.



Les principales marques d'emballages biodégradables

Amcor plc Smurfit WestRock Société de produits Sonoco Groupe Mondi Société Sealed Air Hühtamaki Oyj. Société internationale de papier Société de conteneurs Dart DS Smith Plc Duni AB Shako Plastique Tetra Pak Bio Futura BV Nupik-flo Royaume-Uni Ltd. Klabin SA Gascogne Papier SAS Groupe Segezha Entreprises Cmpc SA Vegware Ltée. Billerud Korsnäs AB

Rapport sur les principaux segments du marché

Par matériau :

Le segment comprend les bioplastiques, le papier et les matériaux biodégradables. Les matériaux bioplastiques contiennent des mélanges de PBAT, PBS, PLA, PHA et d'amidon.

Les matériaux en papier comprennent les cartons ondulés, les papiers spéciaux, le carton pour boîtes ou cartons, les papiers kraft et les fibres de pâte moulée.

Les matériaux biodégradables sont subdivisés en pulpe de chanvre, pulpe de champignons, pulpe d'alginate et pulpe de canne à sucre.

Par format d'emballage :

Le marché des emballages biodégradables se divise en emballages rigides et emballages souples. Les emballages rigides sont ensuite classés en boîtes en carton ondulé, cartons pliants, bouteilles et bocaux, canettes, plateaux et coquilles, et couverts.

Les emballages flexibles sont segmentés en sacs et sachets, films et emballages, pochettes, sachets et stick packs, et tubes pliables.

Par utilisation finale :

Les aliments, les boissons, les cosmétiques et les soins personnels, les produits pharmaceutiques, les nutraceutiques, les soins à domicile et l’hygiène, les biens de consommation et d’autres segments d’utilisation finale industrielle sont mentionnés sur ce marché.

Par région :

Des informations sur les principaux pays d’Amérique du Nord, d’Amérique latine, d’Europe occidentale, d’Asie du Sud et du Pacifique, d’Asie de l’Est, du Moyen-Orient et d’Afrique sont fournies.

Authored by:

Ismail Sutaria (Lead Consultant, Packaging and Materials) has over 8 years of experience in market research and consulting in the packaging & materials industry. Ismail’s strength lies in identifying key challenges faced by the client and offering logical and actionable insights to equip the clients with strategic decision-making power.

Ismail has been an instrumental part of several transformational consulting assignments. His key skills include competitive benchmarking, opportunity assessment, macroeconomic analysis, and business transformation advisory. Ismail is an MBA holder in Marketing and has a Bachelor’s Degree in Mathematics.

