Découvrez le guide ultime des cadeaux de Noël de Fatboy : Des cadeaux uniques et ludiques pour chaque foyer au Canada

MONTRÉAL, 05 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cette année, offrez le confort, le style et une touche de fantaisie avec la collection des Fêtes de Fatboy ! Reconnu pour son approche unique du design et du confort domestique, Fatboy offre une sélection d'idées-cadeaux parfaites pour répandre la joie dans tous les foyers du Canada. Des poufs douillets aux luminaires chics, et produits d’extérieurs, chaque article de la collection apporte la touche distinctive de Fatboy aux espaces de vie intérieurs et aux rassemblements extérieurs.

Idées de cadeaux Fatboy pour les fêtes de fin d'année :

Slim Teddy

Faites l'expérience de la chaleur et du confort comme jamais auparavant avec le Slim Teddy, un ajout douillet à la famille des poufs Fatboy. Sa housse ultra-douce et son profil en font la pièce de détente idéale pour le salon ou la chambre d’enfant, vous enveloppant dans un « câlin » perpétuel et moelleux. Associez-le à votre livre préféré ou à une soirée douillette, et laissez le charme du Slim Teddy apporter une touche douce et réconfortante à votre espace. Slim Cord

Pour ceux qui privilégient le confort et la durabilité, le pouf Slim Cord est un must. Fabriqué à partir de 100 % de polyester recyclé après consommation, ce pouf allie luxe et respect de l'environnement. Sa texture nervurée et sa conception durable sont parfaites pour se détendre ou ajouter une option d'assise décontractée, tout en soutenant un mode de vie durable. Flamtastique XS

Illuminez vos soirées avec une touche de chaleur grâce à la Flamtastique XS. Cette version moderne de la lampe à huile traditionnelle allie élégance et fonctionnalité, ce qui en fait un superbe centre de table. Dotée d'une mèche rotative permettant de varier l'intensité de l'éclairage et d'une base transparente permettant de vérifier le niveau d'huile, cette lampe élégante apporte une lueur intime aux rassemblements intérieurs et extérieurs. Edison the Petit

Ajoutez de l'ambiance à n'importe quel décor avec l'Edison the Petit, une lampe de table LED rechargeable qui dure jusqu'à 24 heures avec une seule charge USB. Sa luminosité réglable la rend parfaite pour toutes les pièces de la maison, du chevet au jardin. Portable et charmante, cette lampe polyvalente est une idée de cadeau lumineuse pour ceux qui aiment les éclairages d'ambiance. Edison La Surprise

Pour ceux qui souhaitent ajouter une petite touche lumineuse, l'Edison La Surprise est la solution. Cette mini-lampe à trois niveaux de luminosité réglables est à la fois élégante et pratique, idéale pour les soirées douillettes ou les réunions intimes. Compacte, facile à recharger et dotée d'un connecteur magnétique encliquetable, elle offre une solution d'éclairage élégante pour tous les coins de la maison. Lamzac

Offrez une détente portable avec le Lamzac, une chaise longue gonflable parfaite pour toutes les aventures. Facile à gonfler et à dégonfler, le Lamzac est résistant aux UV, ce qui en fait le compagnon idéal pour les journées à la plage, les festivals ou les moments de détente dans le jardin. Cette chaise longue innovante se range parfaitement dans sa housse de transport, ce qui la rend aussi pratique à transporter qu'à utiliser. Miasun

La tente Miasun de Fatboy apporte de l'ombre sans effort à tous les rassemblements en plein air. Cette tente légère s'installe en quelques minutes et offre une protection UPF30+, ce qui en fait le cadeau de vacances idéal pour les amateurs de plage, les pique-niqueurs et les familles. Avec son design élégant et compact, Miasun allie fonctionnalité et style pour ceux qui aiment le soleil avec une touche d'ombre. Pouf Original

Icône Fatboy par excellence, le pouf Original est le cadeau idéal pour tous ceux qui souhaitent se détendre avec style. Ce pouf surdimensionné est apprécié pour son confort et sa polyvalence, ce qui en fait un choix idéal pour se prélasser, regarder des films ou ajouter une touche douillette à n'importe quel espace. Disponible dans un large éventail de couleurs, c'est le cadeau idéal pour les amateurs de détente.

À propos de Fatboy

Originaire des Pays-Bas, Fatboy est devenu une icône mondiale du design amusant et fonctionnel. Connu pour son engagement en matière de qualité et de style, Fatboy propose des produits qui rendent la vie plus confortable et plus agréable, en mettant l'accent sur la durabilité et l'innovation.

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez communiquer avec

Service à la clientèle

hello@fatboycanada.com

Fatboy fait partie du portefeuille de marques de Nüline Distribution au Canada. Les autres marques que l'entreprise commercialise exclusivement sur le marché canadien sont TOOU, Newgarden, Basil Bangs, Studio Roof, The Line et Kooduu.

