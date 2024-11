NAVAL QUÉBEC et le Consortium LEVIATAD concluent une entente pour les secteurs de la défense navale

VILLEPINTE, France, 05 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- NAVAL QUÉBEC, qui représente la chaîne d'approvisionnement naval du Québec, et le Consortium LEVIATAD, premier partenariat européen dédié à la défense navale, profitent de leur présence au Salon EURONAVAL à Paris pour annoncer la signature d’un protocole d'entente destiné à renforcer les collaborations transatlantiques dans les secteurs de la défense navale.

Ce partenariat marque un engagement fort prometteur entre le Québec et plusieurs pays européens, dont l'Italie, la France, la Belgique et la Croatie, représentés au sein du Consortium LEVIATAD. L'objectif principal de cet accord est de renforcer les chaînes d'approvisionnement respectives et de favoriser la résilience et la souveraineté dans les industries navales de défense européenne et canadienne.

Les deux parties s'engagent à identifier des opportunités de partenariat entre les entreprises québécoises et européennes. Ces collaborations prendront la forme d'échanges d'expertise, de projets conjoints de recherche et développement et d'initiatives de collaboration entre les pôles industriels des deux régions. Ce protocole vise à promouvoir la compétitivité des entreprises du secteur naval à l’échelle internationale, tout en consolidant leur résilience dans les domaines stratégiques de la défense.

« Ce protocole d'entente est une étape décisive pour le développement de nouvelles opportunités d’affaires et pour l’amélioration de la coopération entre les chaînes d’approvisionnement navals du Québec et de l’Europe. Nous sommes ravis de travailler avec des partenaires européens aussi prestigieux pour renforcer notre industrie, » s’est félicité Pierre Drapeau, président-directeur général de NAVAL QUÉBEC.

Pour sa part, le président du Distretto Ligure delle Tecnologie Marine (Italie), Giovanni Lorenzo Forcieri, coordinateur du projet LEVIATAD, a ajouté que « le partenariat avec NAVAL QUÉBEC, en renforçant les relations transatlantiques, permettra de créer des synergies essentielles entre nos entreprises et réseaux, ce qui favorisera assurément les capacités d’innovation et la compétitivité de nos associés et partenaires sur le marché mondial de la défense navale. »

Promotion et soutien gouvernemental

NAVAL QUÉBEC et le Consortium LEVIATAD se sont engagés à promouvoir activement les capacités de leur chaîne d'approvisionnement respectives auprès des acteurs mondiaux de la défense navale. Cela inclura l'organisation d'événements conjoints, de missions commerciales et de campagnes de marketing visant à mettre de l’avant les forces de ce partenariat stratégique.

Les deux parties collaboreront également avec les autorités gouvernementales pour identifier et surmonter les obstacles à la coopération transfrontalière, tout en cherchant à obtenir un soutien pour les initiatives communes et à harmoniser les réglementations.

Perspectives

Le protocole d’entente sera en vigueur pour une durée de 48 mois avec la possibilité de le renouveler selon un commun accord. Les progrès de la coopération seront suivis et évalués régulièrement lors de réunions conjointes entre NAVAL QUÉBEC et le Consortium LEVIATAD, assurant ainsi une planification efficace des futures activités collaboratives.

À propos de NAVAL QUÉBEC

NAVAL QUÉBEC est une organisation fédératrice qui représente l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement naval du Québec. Sa mission est de promouvoir la croissance et la compétitivité des entreprises de la filière navale du Québec, notamment dans les secteurs de la construction navale, de la maintenance, de l’innovation technologique et des énergies marines.

Grâce à son réseau étendu de partenaires locaux, nationaux et internationaux, NAVAL QUÉBEC œuvre pour renforcer la position du Québec sur l’échiquier mondial en matière de développement maritime durable et de défense navale. NAVAL QUÉBEC représente plus de 1000 entreprises et institutions réparties à travers le territoire québécois, favorisant ainsi la coopération et l’innovation dans une multitude de domaines liés à l’industrie navale.

À propos du Consortium LEVIATAD

Le Consortium LEVIATAD est un partenariat européen de premier plan, rassemblant plusieurs pôles d'excellence dans la défense et l'ingénierie navales, le milieu sous-marin, les énergies renouvelables, la navigation de plaisance et le développement des entreprises. Il est constitué de membres provenant de l’Italie (Distretto Ligure delle Tecnologie Marine et NAVIGO), de la France (Toulon Var Technologies/System Factory), de la Belgique (De Blauwe Cluster), et de la Croatie (Hrvatski Klaster Konkurentnosti Obrambene Industrije).

Collectivement, le Consortium rassemble plus de 600 membres, dont de grandes entreprises et des sociétés, des PME, des centres de recherche publics et privés, des institutions et des agences publiques. Le Consortium fait partie de l'initiative Joint Cluster Initiative, visant à renforcer la souveraineté européenne dans les secteurs stratégiques et en rendant plus compétitifs, solides et résilients, les écosystèmes industriels et les chaînes de valeur en Europe.

Avec une forte expérience en matière de développement technologique, d'innovation industrielle et de collaboration internationale, le Consortium LEVIATAD joue un rôle clé dans la coordination des efforts de ses membres pour répondre aux besoins croissants en matière de défense navale, tout en promouvant activement la résilience des chaînes d'approvisionnement européennes.

Pour informations et entrevues

Pierre Drapeau Jimmy Jolicoeur Naval Québec – PDG Naval Québec - Relationniste 418 456-6385 418 573-8105 pdrapeau@navalquebec.ca jjolicoeur@goimago.com Michel Desmeules Davide Ritarossi Naval Québec - Communications LEVIATAD Consortium (DLTM) – Project Manager 418 255-8861 +39.346.78.28.903 mdesmeules@navalquebec.ca davide.ritarossi@dltm.it

