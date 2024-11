Bitget Wallet Lite 在幾天內吸納的用戶數量突破 600 萬，成為最大型的 Telegram 錢包

維多利亞,塞舌爾, Nov. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 領先的 Web3 非託管錢包 Bitget Wallet 已推出 Bitget Wallet Lite,這是一款整合至 Telegram 的多鏈錢包,為用戶提供直接在這個通訊應用程式中購買、管理和轉移加密資產的無縫安全方式。 自 10 月 28 日試行運作以來,Bitget Wallet Lite 已吸引超過 600 萬用戶,成為 Telegram 上面發展最快的 Web3 錢包之一。

Bitget Wallet Lite 支援超過 100 個區塊鏈,包括 Solana、TRON、TON 和 EVM 鏈,可實現快速跨鏈交易,從而簡化資產管理。 用戶可以直接在錢包中使用 40 多種法定貨幣購買比特幣(BTC)、以太坊(ETH)、USDT 和數百種其他加密貨幣。 透過一鍵設定(無需恢復短語),即可將錢包無縫連接到用戶的 Telegram 帳戶,方便跨裝置輕鬆存取。 用戶可以輕鬆地在不同 Telegram 聯絡人之間發送和接收加密貨幣,查看交易歷史記錄以進行透明的資產追蹤,並直接透過錢包與去中心化應用程式(DApp)進行互動,從而發掘在去中心化生態系統中探索和賺錢的新機會。

Bitget Wallet Lite 是一款非託管錢包,優先考慮安全性和用戶控制,讓用戶擁有對其資產的完全控制權。 該錢包結合多層加密技術與 Telegram 的安全基礎設施,確保第三方在未經授權的情況下無法存取用戶的恢復短語。 這種方法將助記詞安全地儲存在雲端,從而結合 Telegram 的保護措施與先進的加密技術。

Bitget Wallet 營運總監 Alvin Kan 表示:「我們在 Bitget Wallet Lite 的早期階段獲得成功,有賴於直接吸納 Telegram 社群的全面策略。 透過在 Telegram 展開為早期加入的用戶提供獎勵的推廣活動,我們讓用戶感到必須抓緊時間,盡快把握 Bitget Wallet Lite 提供的大好良機。 與 Tomarket 等熱門的迷你應用程式進行合作,亦擴大了我們的接觸面;同時,透過推薦計劃,與他人分享體驗的用戶可獲得獎勵,這亦實現了由社群帶動的快速增長。 藉著這些舉措,Bitget Wallet Lite 形成了強勁的發展勢頭。」

目前,Bitget Wallet Lite 尚處於早期版本,團隊計劃推出加密貨幣互換、匯入錢包等功能,以及空投、利是、盲盒等獨特獎勵。 Bitget Wallet Lite 亦和 Morph (完全無需許可的 EVM Layer 2) 合作,這是首次與重要生態系統進行合作的里程碑。 有賴於這個合作關係,所有 Morph 項目可整合至該錢包,為開發人員提供必要的資源來啟動和擴展大眾市場。

隨著多鏈去中心化應用程式功能日漸完善,Bitget Wallet Lite 將全面複製 Bitget Wallet 應用程式的生態系統,讓用戶得以連接數以萬計的去中心化應用程式,並根據 OmniConnect 協定,與 Telegram 的迷你應用程式無縫整合。 升級後的 OmniConnect SDK 2.0 版具備安全直觀的多鏈集成功能,讓開發者能夠將錢包整合至迷你應用程式,促進加密交易,同時帶來新的收入來源,使他們能夠專注於打造優質應用程式。

Bitget Wallet 擁有超過 4,000 萬用戶,是下載次數最多的 Web3 錢包,致力推動大眾採用 Web3。 推出 Bitget Wallet Lite 是全面覆蓋受眾的關鍵一步,讓 10 億 Telegram 用戶能夠投身多鏈生態系統,輕鬆地從 Web2 過渡到 Web3。 今年,Bitget Wallet 與 Telegram 和 TON 生態系統整合,取得顯著進展,且不斷創新,包括透過 Telegram 強化 MPC 無私鑰錢包的登入方式、將 MPC 技術擴展到 TON 主網,以及引入用於即時交易的 Telegram 交易機器人和 OmniConnect SDK,以便在 Telegram 和迷你應用程式及 500 多個區塊鏈之間實現無縫連接。

展望未來,Bitget Wallet 打算推出 Telegram 迷你應用程式支援計劃,包括提供技術和市場營銷支援的生態系統基金,幫助開發者改善 Web3 的整體用戶體驗。 Bitget Wallet 營運總監 Alvin Kan 表示:「我們的目標是再吸引 10 億新用戶加入 Web3。 Bitget Wallet Lite 簡化了 Telegram 的加密貨幣管理,體現了我們對持續創新的承諾,讓每個人都能實現財務自由。」

體驗 Bitget Wallet Lite:https://t.me/BitgetWallet_TGBot

關於 Bitget Wallet

Bitget Wallet 是 Web3 的大本營,將無限可能整合到一個非託管錢包, 擁有超過 4,000 萬用戶,提供全面的鏈上服務,包括資產管理、即時互換、獎勵、質押、交易工具、即時市場數據、去中心化應用程式瀏覽器和 NFT 市場, 其設計適合所有人,包括初學者到資深交易者,支援助記詞、MPC 和 AA 錢包選項。 Bitget Wallet 連接超過 100 個區塊鏈、2 萬多個去中心化應用程式和超過 50 萬種加密貨幣,可在數百個 DEX 和跨鏈橋上進行無縫多鏈交易,並為客戶的數碼資產提供 3 億美元的保護基金。

體驗 Bitget Wallet Lite,開啟你的 Web3 之旅。

