Bitget Wallet Lite 在几天内吸纳的用户数量突破 600 万，成为最大型的 Telegram 钱包

维多利亚,塞舌尔, Nov. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的 Web3 非托管钱包 Bitget Wallet 已推出 Bitget Wallet Lite,这是一款整合至 Telegram 的多链钱包,为用户提供直接在通讯应用程序中购买、管理和转移加密资产的顺畅安全方式。 自 10 月 28 日软启动以来,Bitget Wallet Lite 已吸引超过 600 万用户,成为 Telegram 上面发展最快的 Web3 钱包之一。

Bitget Wallet Lite 支持超过 100 个区块链,包括 Solana、TRON、TON 和 EVM 链,可实现快速跨链交易,从而简化资产管理。 用户可以直接在钱包中使用 40 多种法定货币购买比特币(BTC)、以太币(ETH)、USDT 和数百种其他加密货币。 通过一键设定(无需恢复短语),即可将钱包无缝连接到用户的 Telegram 帐户,方便跨设备轻松访问。 用户可以轻松地在 Telegram 联络人之间发送和接收加密货币,查看交易历史记录以进行透明的资产跟踪,并直接通过钱包与去中心化应用程序(DApp)进行互动,从而发掘在去中心化生态系统中探索和赚钱的新机会。

Bitget Wallet Lite 是一款非托管钱包,优先考虑安全性和用户控制,让用户拥有对其资产的完全所有权。 该钱包结合多层加密技术与 Telegram 的安全基础设施,确保第三方在未经授权的情况下无法访问用户的恢复短语。 这种方法结合 Telegram 的保护措施与先进的加密技术,将助记词安全地储存在云端。

Bitget Wallet 首席运营官 Alvin Kan 表示:“我们在 Bitget Wallet Lite 的早期阶段获得成功,有赖于直接吸纳 Telegram 社群的全面策略。 通过在 Telegram 开展为早期用户提供奖励的推广活动,我们让用户感到,必须抓紧时间,尽快把握 Bitget Wallet Lite 提供的大好良机。 与 Tomarket 等热门小程序进行合作,也扩大了我们的覆盖范围;同时,通过推荐计划,与他人分享体验的用户可获得奖励,这实现了由社群带动的快速增长。 得益于这些举措,Bitget Wallet Lite 形成了强劲的发展势头。”

目前,Bitget Wallet Lite 尚处于早期版本,团队计划推出代币互换、汇入钱包等功能,以及空投、红包、盲盒等独特奖励。 Bitget Wallet Lite 也和 Morph(完全无需许可的 EVM Layer 2)合作,是首次与重要生态系统进行合作的里程碑。 有赖于这种合作关系,所有 Morph 项目可整合至该钱包,为开发人员提供必要的资源来启动和扩展大众市场。

随着多链去中心化应用程序功能日渐完善,Bitget Wallet Lite 将全面复制 Bitget Wallet 应用程序的生态系统,让用户得以连接数以万计的去中心化应用程序,并根据 OmniConnect 协议,与 Telegram 的小程序无缝整合。 升级后的 OmniConnect SDK 2.0 版具备安全直观的多链集成功能,让开发者能够将钱包整合至小程序,促进加密交易,同时带来新的收入来源,使他们能够专注于打造优质应用程序。

Bitget Wallet 拥有超过 4 千万用户,是下载次数最多的 Web3 钱包,致力推动大众采用 Web3。 推出 Bitget Wallet Lite 是全面覆盖受众的关键一步,让 10 亿 Telegram 用户能够投身多链生态系统,轻松地从 Web2 过渡到 Web3。 今年,Bitget Wallet 与 Telegram 和 TON 生态系统整合,取得显著进展,而且不断创新,包括通过 Telegram 强化 MPC 无私钥钱包的登录方式、将 MPC 技术扩展到 TON 主网,以及引入用于实时交易的 Telegram 交易机器人和 OmniConnect SDK,以便在 Telegram 和小程序及 500 多个区块链之间实现无缝连接。

展望未来,Bitget Wallet 打算推出 Telegram 小程序支持计划,包括提供技术和市场营销支持的生态系统基金,以帮助开发者改善 Web3 的整体用户体验。 Bitget Wallet 首席运营官 Alvin Kan 表示:“我们的目标是再吸引 10 亿新用户加入 Web3。 Bitget Wallet Lite 简化了 Telegram 的加密货币管理,体现了我们对持续创新的承诺,让每个人都能实现财务自由。”

体验 Bitget Wallet Lite:https://t.me/BitgetWallet_TGBot

关于 Bitget Wallet

Bitget Wallet 是 Web3 的大本营,将无限可能整合到一个非托管钱包。 它拥有超过 4 千万用户,提供全面的链上服务,包括资产管理、实时互换、奖励、质押、交易工具、实时市场数据、去中心化应用程序浏览器和 NFT 市场。 其设计适合所有人,包括初学者到资深交易者,支持助记词、MPC 和 AA 钱包选项。 Bitget Wallet 连接超过 100 个区块链、2 万多个去中心化应用程序和超过 50 万种代币,可在数百个 DEX 和跨链桥上进行无缝多链交易,并为你的数码资产提供 3 亿美元的保护基金。

体验 Bitget Wallet Lite,开启你的 Web3 之旅。

如需了解更多信息,请访问:Twitter | Telegram | Instagram | YouTube | LinkedIn | TikTok | Discord

本公告所附照片可在以下网址获取:http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4f13c7ca-002d-4e36-b839-0b11c94fcd0a

媒体垂询请联系:media.web3@bitget.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.