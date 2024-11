Bitget Wallet Lite atinge 6 milhões de usuários em poucos dias, agora a maior carteira do Telegram

VICTORIA, Seychelles, Nov. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget Wallet, uma das principais carteiras Web3 sem custódia, lançou a Bitget Wallet Lite, uma carteira multicadeia integrada ao Telegram, oferecendo aos usuários uma maneira perfeita e segura de comprar, gerenciar e transferir criptoativos diretamente no aplicativo de mensagens. Desde seu lançamento em 28 de outubro, a Bitget Wallet Lite atraiu mais de 6 milhões de usuários, tornando-se uma das carteiras Web3 de crescimento mais rápido no Telegram.

Compatível com mais de 100 blockchains, incluindo as cadeias Solana, TRON, TON e EVM, a Bitget Wallet Lite permite transações rápidas entre cadeias para o gerenciamento simplificado de ativos. Os usuários podem comprar BTC, ETH, USDT e centenas de outras criptomoedas com mais de 40 moedas fiduciárias diretamente na carteira. Com uma configuração de um clique - sem necessidade de frases de recuperação - a carteira se conecta perfeitamente às contas do Telegram dos usuários para facilitar o acesso em todos os dispositivos. Os usuários podem facilmente enviar e receber criptomoedas entre seus contatos do Telegram, visualizar seu histórico de transações para rastreamento transparente de ativos e interagir com o DApps diretamente da carteira, abrindo novas oportunidades para explorar e ganhar dinheiro dentro do ecossistema descentralizado.

A Bitget Wallet Lite é uma carteira sem custódia que prioriza a segurança e o controle do usuário, dando a ele total propriedade sobre seus ativos. A carteira combina várias camadas de criptografia com a infraestrutura de segurança do Telegram, garantindo que nenhum terceiro possa, sem autorização, acessar as frases de recuperação de um usuário. Essa abordagem armazena com segurança frases mnemônicas na nuvem, integrando as proteções do Telegram a métodos avançados de criptografia.

"Nosso sucesso inicial com a Bitget Wallet Lite é o resultado de uma estratégia abrangente para engajar diretamente as comunidades do Telegram", compartilhou Alvin Kan, COO da Bitget Wallet. "Por meio de uma campanha de recompensas para os primeiros usuários no Telegram, geramos um senso de urgência para que os usuários experimentem as melhores oportunidades que a Bitget Wallet Lite oferece. As colaborações com Mini Apps populares, como o Tomarket, também expandiram nosso alcance, enquanto nosso programa de indicações promoveu um crescimento rápido e orientado pela comunidade, recompensando os usuários por compartilharem a experiência com outras pessoas. Juntas, essas iniciativas criaram um dinamismo substancial para a Bitget Wallet Lite".

Atualmente em sua versão inicial, a Bitget Wallet Lite planeja introduzir recursos como trocas de tokens, importações de carteiras e recompensas exclusivas, como airdrops, envelopes vermelhos e caixas misteriosas. A Bitget Wallet Lite também fez uma parceria com a Morph, uma EVM Layer 2 totalmente isenta de permissão, marcando sua primeira grande colaboração com o ecossistema. Essa parceria permite que todos os projetos Morph se integrem à carteira, oferecendo aos desenvolvedores recursos essenciais para o lançamento e a expansão para o mercado de massa.

À medida que os recursos de DApp de várias cadeias forem aprimorados, a Bitget Wallet Lite replicará totalmente o ecossistema do aplicativo Bitget Wallet, permitindo que os usuários se conectem a dezenas de milhares de DApps e se integrem perfeitamente aos Mini Apps do Telegram por meio do protocolo OmniConnect. A versão 2.0 atualizada do OmniConnect SDK oferece uma integração segura e intuitiva de várias cadeias que cria oportunidades para que os desenvolvedores incorporem carteiras em Mini Apps, facilitando transações criptografadas e gerando novos fluxos de receita, permitindo que se concentrem na criação de aplicativos de alta qualidade.

Com mais de 40 milhões de usuários, a Bitget Wallet é a carteira Web3 com mais downloads feitos, dedicada a promover a adoção da Web3. O lançamento da Bitget Wallet Lite é um passo fundamental para uma cobertura integral, permitindo que um bilhão de usuários do Telegram se envolvam com o ecossistema de várias cadeias e facilitando sua transição da Web2 para a Web3. Este ano, a integração da Bitget Wallet com o Telegram e o ecossistema TON estimulou um crescimento e uma inovação substanciais, incluindo métodos de login aprimorados para carteiras sem chave MPC via Telegram, estendendo a tecnologia MPC para a rede principal TON e introduzindo bots de negociação do Telegram para negociações instantâneas e o OmniConnect SDK para conexões perfeitas entre Mini Apps do Telegram e mais de 500 blockchains.

Olhando para o futuro, a Bitget Wallet planeja lançar um programa de suporte a Mini Apps do Telegram, incluindo um fundo de ecossistema com tecnologia e suporte de marketing para capacitar os desenvolvedores a aprimorar a experiência geral do usuário do Web3. Alvin Kan, COO da Bitget Wallet, declarou: "Nosso objetivo é integrar o próximo bilhão de usuários à Web3. A Bitget Wallet Lite simplifica o gerenciamento de criptografia dentro do Telegram e reflete nosso compromisso com a inovação contínua que permite a liberdade financeira para todos".

Experiência Bitget Wallet Lite: https://t.me/BitgetWallet_TGBot

Sobre a Bitget Wallet

A Bitget Wallet é a casa da Web3, unindo infinitas possibilidades em uma carteira sem custódia. Com mais de 40 milhões de usuários, oferece serviços integrais na cadeia, incluindo gerenciamento de ativos, swaps instantâneos, recompensas, staking, ferramentas de negociação, dados de mercado ao vivo, um navegador DApp e um mercado NFT. Projetado para todos, de iniciantes a operadores avançados, suporta opções de carteira mnemônica, MPC e AA. Com conexões com mais de 100 blockchains, mais de 20.000 DApps e mais de 500.000 tokens, a Bitget Wallet permite a negociação perfeita em várias cadeias em centenas de DEXs e pontes entre cadeias, além de um fundo de proteção de US$ 300 milhões para seus ativos digitais.

Experimente Bitget Wallet Lite para iniciar sua jornada na Web3.

Para obter mais informações, acesse: Twitter | Telegram | Instagram | YouTube | LinkedIn | TikTok | Discord

Uma foto que acompanha este anúncio está disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4f13c7ca-002d-4e36-b839-0b11c94fcd0a

Para consultas de mídia, entre em contato pelo e-mail media.web3@bitget.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.