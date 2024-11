Bitget Wallet Lite Mencecah 6 Juta Pengguna dalam Beberapa Hari, Kini menjadi Dompet Telegram Terbesar

VICTORIA, Seychelles, Nov. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget Wallet, dompet Web3 bukan jagaan terkemuka, telah melancarkan Bitget Wallet Lite, dompet berbilang rantaian yang disepadukan ke dalam Telegram, menawarkan pengguna cara yang lancar dan selamat untuk membeli, mengurus dan memindahkan aset kripto secara terus dalam aplikasi pemesejan tersebut. Sejak dilancarkan secara lembut pada 28 Oktober, Bitget Wallet Lite telah menarik lebih daripada 6 juta pengguna, menjadikannya salah satu dompet Web3 yang paling pesat berkembang di Telegram.

Menyokong lebih 100 rantaian blok, termasuk rantaian Solana, TRON, TON dan EVM, Bitget Wallet Lite membolehkan urus niaga silang rantaian pantas untuk pengurusan aset yang diperkemaskan. Pengguna boleh membeli BTC, ETH, USDT dan ratusan kripto lain dengan lebih daripada 40 mata wang fiat secara terus dalam dompet. Dengan persediaan satu klik — tiada frasa pemulihan diperlukan — dompet bersambung dengan lancar ke akaun Telegram pengguna untuk akses mudah merentasi peranti. Pengguna boleh menghantar dan menerima kripto dengan mudah dalam kalangan kenalan Telegram mereka, melihat sejarah transaksi mereka untuk penjejakan aset yang telus dan berinteraksi dengan DApps terus dari dompet, membuka peluang baharu untuk meneroka dan memperoleh pendapatan dalam ekosistem terdesentralisasi.

Bitget Wallet Lite merupakan dompet bukan penjagaan yang mengutamakan keselamatan dan kawalan pengguna, memberikan pengguna pemilikan penuh ke atas aset mereka. Dompet itu menggabungkan berbilang lapisan penyulitan dengan infrastruktur keselamatan Telegram, memastikan tiada pihak ketiga boleh akses frasa pemulihan pengguna tanpa kebenaran. Pendekatan ini menyimpan frasa mnemonik dalam awan dengan selamat, menyepadukan perlindungan Telegram dengan kaedah penyulitan lanjutan.

"Kejayaan awal kami dengan Bitget Wallet Lite adalah hasil daripada strategi komprehensif untuk melibatkan komuniti Telegram secara langsung," kongsi Alvin Kan, Ketua Pegawai Operasi Bitget Wallet. “Melalui kempen ganjaran pengguna awal di Telegram, kami mewujudkan keperluan mendesak untuk pengguna merasai peluang terbaik yang ditawarkan oleh Bitget Wallet Lite. Kerjasama dengan apl mini popular seperti Tomarket turut meluaskan jangkauan kami, manakala program rujukan kami memupuk pertumbuhan pesat yang didorong oleh komuniti dengan memberi ganjaran kepada pengguna kerana berkongsi pengalaman dengan orang lain. Bersama-sama, inisiatif ini telah membina momentum yang besar untuk Bitget Wallet Lite.”

Pada masa ini dalam versi awalnya, Bitget Wallet Lite merancang untuk memperkenalkan ciri seperti pertukaran token, import dompet dan ganjaran unik seperti titisan udara, sampul merah dan kotak misteri. Bitget Wallet Lite juga telah bekerjasama dengan Morph, EVM Layer 2 tanpa kebenaran sepenuhnya, menandakan kerjasama ekosistem utamanya yang pertama. Perkongsian ini membolehkan semua projek Morph disepadukan dengan dompet, menawarkan pembangun sumber penting untuk dilancarkan dan skala untuk pasaran besar-besaran.

Sementara ciri DApp berbilang rantai bertambah baik, Bitget Wallet Lite akan mereplikasi sepenuhnya ekosistem aplikasi Bitget Wallet yang membolehkan pengguna menyambung kepada berpuluh ribuan DApps dan bersepadu dengan Aplikasi Mini Telegram secara lancar melalui protokol OmniConnect. OmniConnect SDK versi 2.0 yang dinaik taraf menawarkan penyepaduan berbilang rantaian yang selamat dan intuitif yang mewujudkan peluang kepada pembangun untuk menggabungkan dompet ke dalam apl mini, memudahkan transaksi yang disulitkan sambil menjana aliran hasil baharu, membolehkan mereka memberikan tumpuan untuk membina aplikasi berkualiti tinggi.

Dengan lebih daripada 40 juta pengguna, Bitget Wallet merupakan dompet Web3 yang paling banyak dimuat turun, khusus untuk memacu penggunaan Web3. Pelancaran Bitget Wallet Lite merupakan langkah penting ke arah liputan menyeluruh, membenarkan satu bilion pengguna Telegram terlibat dengan ekosistem berbilang rantaian dan memudahkan peralihan mereka daripada Web2 kepada Web3. Tahun ini, integrasi Bitget Wallet dengan Telegram dan ekosistem TON telah mendorong pertumbuhan dan inovasi yang ketara, termasuk kaedah log masuk yang dipertingkatkan untuk dompet tanpa kunci MPC melalui Telegram, memperluaskan teknologi MPC ke mainnet TON dan memperkenalkan bot dagangan Telegram untuk dagangan segera dan SDK OmniConnect untuk sambungan lancar antara apl mini Telegram dan lebih 500 blok.

Memandang ke hadapan, Bitget Wallet merancang untuk melancarkan program sokongan apl mini Telegram, termasuk dana ekosistem dengan sokongan teknologi dan pemasaran untuk memperkasakan pembangun dalam mempertingkatkan keseluruhan pengalaman pengguna Web3. Alvin Kan, Ketua Pegawai Operasi Bitget Wallet, menyatakan, "Matlamat kami adalah untuk memasukkan bilion pengguna seterusnya ke dalam Web3. Bitget Wallet Lite memudahkan pengurusan kripto dalam Telegram dan mencerminkan komitmen kami terhadap inovasi berterusan yang memperkasakan kebebasan kewangan untuk semua orang.”

Alami Bitget Wallet Lite: https://t.me/BitgetWallet_TGBot

Perihal Bitget Wallet

Bitget Wallet merupakan rumah Web3, menyatukan kemungkinan yang tidak berkesudahan dalam satu dompet bukan jagaan. Dengan lebih daripada 40 juta pengguna, ia menawarkan perkhidmatan dalam rantaian yang komprehensif, termasuk pengurusan aset, pertukaran segera, ganjaran, staking, alatan dagangan, data pasaran langsung, penyemak imbas DApp dan pasaran NFT. Direka untuk semua orang daripada pemula hingga pedagang maju, ia menyokong pilihan dompet mnemonik, MPC dan AA. Dengan sambungan kepada lebih 100 rantaian blok, 20,000+ DApps dan 500,000+ token, Bitget Wallet membolehkan dagangan berbilang rantaian lancar merentasi ratusan DEX dan jambatan silang rantai, bersama-sama dengan dana perlindungan $300 juta untuk aset digital anda.

Alami Bitget Wallet Lite untuk memulakan perjalanan Web3 anda.

