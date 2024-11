ビットゲットウォレットライト (Bitget Wallet Lite) が数日で600万人のユーザーを獲得し、最大のテレグラム (Telegram) ウォレットに

セーシェル共和国ヴィクトリア発, Nov. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Web3非管理型ウォレットのリーダーであるビットゲットウォレットは、ビットゲットウォレットライトをローンチした。このマルチチェーンウォレットは、テレグラムに統合されており、ユーザーはメッセージングアプリ内でシームレスかつ安全に暗号資産を直接購入、管理、送金することができる。 10月28日のソフトローンチ以来、ビットゲットウォレットライトはすでに600万人以上のユーザーを獲得し、テレグラム上で最も急速に成長中のWeb3ウォレットの1つとなっている。

ソラナ (Solana)、トロン (TRON)、トンコイン (TON)、イーサリアム仮想マシン (EVM) チェーンなど、100以上のブロックチェーンをサポートするビットゲットウォレットライトは、合理化された資産管理のための迅速なクロスチェーントランザクションを可能にする。 ユーザーは、40種類以上の法定通貨により、ビットコイン (BTC)、イーサリアム (ETH)、テザー (USDT) など数百種類の暗号資産をウォレット内で購入することができる。 ウォレットは、ワンクリックで設定でき (リカバリーフレーズは不要)、ユーザーのテレグラムアカウントにシームレスに接続し、デバイス間での簡単なアクセスを実現する。 ユーザーは、テレグラムの連絡先間で暗号資産を簡単に送受信したり、透明性のある資産追跡のために取引履歴を確認したり、ウォレットから直接DAppとインタラクションすることができ、分散型エコシステム内を探索し、収益を得る新たな機会を得られる。

ビットゲットウォレットライトは、セキュリティとユーザー管理を優先する非管理型ウォレットで、ユーザーに資産の完全な所有権を与える。 このウォレットは、複数の暗号化レイヤーとテレグラムのセキュリティインフラを組み合わせ、第三者がユーザーのリカバリーフレーズに許可なしにアクセスできないようにしている。 このアプローチでは、 ニーモニックフレーズをクラウドに安全に保存し、テレグラムの安全対策と高度な暗号化方式を統合している。

ビットゲットウォレットの最高執行責任者であるアルヴィン・カン (Alvin Kan) は次のように述べている。「ビットゲットウォレットライトの早期の成功は、テレグラムコミュニティに直接関与する包括的な戦略の結果です。 テレグラム上での早期ユーザー向けのリワードキャンペーンを通じて、ビットゲットウォレットライトが提供する最高の機会をユーザーにに一早く体験してもらうことができました。 トゥマーケット (Tomarket) のような人気ミニアプリとのコラボレーションも、当社の勢力範囲を拡大しました。また、当社の紹介プログラムでは、他のユーザーと体験を共有したユーザーに報酬を提供することで、コミュニティ主導の急速な成長を促進しました。 こうした取り組みが合わさって、ビットゲットウォレットライトに大きな勢いをもたらしました。」

現在、初期バージョンのビットゲットウォレットライトでは、トークンスワップ、ウォレットのインポート、エアドロップ、レッドエンベロップ (red envelope)、ミステリーボックスなどのユニークな機能の導入を計画している。 ビットゲットウォレットライトは、完全なパーミッションレスEVMレイヤー2であるモーフ (Morph) とも提携し、初の主要エコシステムとのコラボレーションを実現した。 この提携により、すべてのモーフプロジェクトがウォレットと統合され、開発者はマスマーケット向けにローンチし、拡大していくために必要なリソースを得ることができる。

マルチチェーンDApp機能の向上に伴い、ビットゲットウォレットライトは、ビットゲットウォレットアプリのエコシステムを完全に再現する。これにより、ユーザーは何万ものDAppに接続でき、OmniConnectプロトコルを通じてテレグラムのミニアプリとシームレスに統合できるようになる。 アップグレードされたOmniConnect SDKバージョン2.0は、安全で直感的なマルチチェーン統合を提供し、開発者がウォレットをミニアプリに組み込む機会を生み出す。これにより、暗号化されたトランザクションが容易になり、開発者が新たな収益源を生成したり、高品質なアプリケーションの開発に集中したりすることを可能にする。

4,000万人以上のユーザーを持つビットゲットウォレットは、現在最もダウンロードされているWeb3ウォレットであり、Web3の普及を促進することを追求している。 ビットゲットウォレットライトのローンチは、ユーザー層拡大に向けた重要なステップであり、10億人のテレグラムユーザーがマルチチェーンエコシステムに参加することを可能にし、Web2からWeb3への移行を容易にする。 今年、ビットゲットウォレットがテレグラムおよびトンコインエコシステムと統合されたことで、大幅な成長と革新が促進された。これには、テレグラム経由でのMPCキーレスウォレットのログイン方法の強化、MPC技術のトンコインメインネットへの拡張、即時取引のためのテレグラム取引ボット、テレグラムミニアプリと500以上のブロックチェーン間のシームレスな接続のためのOmniConnect SDKの導入が含まれる。

今後、ビットゲットウォレットは、テレグラムのミニアプリサポートプログラムの開始を計画しており、これには、Web3のユーザーエクスペリエンス全体の強化を目的とした、開発者を支援する技術およびマーケティングのサポートを伴うエコシステムファンドが含まれる。 ビットゲットウォレットの最高執行責任者であるアルヴィン・カンは次のように述べている。「当社の目標は、さらに10億人のユーザーをWeb3に参加できるようにすることです。 ビットゲットウォレットライトは、テレグラム内での暗号資産管理を簡素化し、すべての人に金融の自由をもたらすための継続的なイノベーションへの当社の取り組みを反映しています。」

ビットゲットウォレットライトは、こちらから体験可能:https://t.me/BitgetWallet_TGBot

ビットゲットウォレットについて

ビットゲットウォレットは、無限の可能性を1つの非管理型ウォレットに統合したWeb3の拠点である。 4,000万人以上のユーザーを抱え、資産管理、インスタントスワップ、リワード、ステーキング、取引ツール、ライブ市場データ、DAppブラウザ、NFTマーケットプレイスなど、包括的なオンチェーンサービスを提供している。 初心者から上級トレーダーまで、すべての人を対象に設計されており、ニーモニック、MPC、AAウォレットオプションをサポートしている。 ビットゲットウォレットは、100以上のブロックチェーン、20,000以上のDApp、500,000以上のトークンとの接続により、デジタル資産のための3億ドル (約455億4930万円) の保護基金とともに、何百ものDEXとクロスチェーンブリッジでのシームレスなマルチチェーン取引を実現している。

ビットゲットウォレットライトを体験して、Web3の世界に参入されたい。

この発表に関する写真はこちらから閲覧可能:http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4f13c7ca-002d-4e36-b839-0b11c94fcd0a

報道関係者向けの問い合わせ先:media.web3@bitget.com

