Bitget Wallet Lite הגיע ל-6 מיליון משתמשים במספר ימים בלבד, והוא כעת הארנק הגדול ביותר ב-Telegram

Bitget Wallet, ארנק Web3 המוביל ללא משמורת, השיק את Bitget Wallet Lite, ארנק מרובה רשתות בלוקצ'יין המשתלב ב-Telegram ומציע למשתמשים דרך חלקה ומאובטחת לרכוש, לנהל ולהעביר נכסים קריפטוטגרפים ישירות בתוך אפליקציית העברת הודעות המיידיות. מאז ההשקה הרכה שלו ב-28 באוקטובר, Bitget Wallet Lite משך את תשומת הלב של יותר מ-6 מיליון משתמשים, והפך לאחד מארנקי ה-Web3 הצומחים ביותר ב-Telegram.

עם תמיכה ביותר מ-100 רשתות בלוקצ'יין, כולל הרשתות Solana, TRON, TON ו-EVM, Bitget Wallet Lite מאפשר ביצוע מהיר של עסקאות צולבות כדי לייעל את ניהול הנכסים. משתמשים יכולים לרכוש BTC, ETH, USDT ומאות מטבעות אחרים, כולל יותר מ-40 מטבעות פיאט, ישירות בארנק. כל מה שצריך הוא הגדרה בלחיצה אחת - ללא צורך בקביעת ביטויי שחזור - והארנק מתחבר באופן חלק לחשבונות ה-Telegram של המשתמשים ומאפשר גישה בין המכשירים. משתמשים יכולים לשלוח מטבעות קריפטוגרפים ללא מאמץ לאנשי הקשר שלהם ב-Telegram, וגם לקבל מהם, לבדוק את היסטוריית העסקאות שלהם כדי לעקוב אחר נכסים באופן שקוף ולקיים אינטראקציה עם אפליקציות מבוזרות ישירות מהארנק, ולפתוח הזדמנויות חדשות לחקור ולהרוויח בתוך האקו סיסטם המבוזר.

Bitget Wallet Lite הוא ארנק ללא משמורת ששם בראש אבטחה ושליטה של המשתמש, ומעניק למשתמשים בעלות מלאה על הנכסים שלהם. הארנק משלב כמה שכבות הצפנה עם תשתית האבטחה של Telegram, ומבטיח שאף צד שלישי לא יוכל לגשת לביטויי השחזור של המשתמש ללא אישור. גישה זו מאחסנת בצורה מאובטחת ביטויי סיוע לזיכרון בענן, ומשלבת את אמצעי ההגנה של Telegram עם שיטות הצפנה מתקדמות.

"ההצלחה המוקדמת שלנו עם Bitget Wallet Lite היא תוצאה של אסטרטגיה מקיפה ליצירת קשר ישיר עם קהילות Telegram", שיתף אלווין קאן (Alvin Kan), מנהל התפעול הראשי של Bitget Wallet. "באמצעות קמפיין פרסים למשתמשים מוקדמים ב-Telegram יצרנו למשתמשים תחושה של דחיפות לחוות את ההזדמנויות הטובות ביותר שמציע Bitget Wallet Lite. שיתופי פעולה עם מיני אפליקציות פופולריות כמו Tomarket עזרו להרחיב את טווח ההגעה שלנו, בעוד שתוכנית ההפניות שלנו טיפחה צמיחה מהירה אותה הניעה הקהילה באמצעות תגמול משתמשים ששיתפו חוויות עם אחרים. יחד, היוזמות הללו בנו מומנטום משמעותי עבור Bitget Wallet Lite".

כעת, בגרסה המוקדמת שלו, Bitget Wallet Lite מתכננת להציג תכונות כמו החלפת אסימונים, יבוא ארנקים ותגמולים ייחודיים כמו חלוקת מטבעות, מעטפות אדומות ותיבות מסתוריות. בנוסף, Bitget Wallet Lite שיתף פעולה עם Morph, EVM Layer 2 מלא ללא צורך בהרשאות, מה שמציין את שיתוף הפעולה הראשון שלו באקו סיסטם. שותפות זו מאפשרת לכל פרויקטי Morph להשתלב עם הארנק, ומציעה למפתחים משאבים חיוניים להשקה והתרחבות עבור השוק הכללי.

ככל שהאפליקציות המבוזרות שתומכות במספר בלוקצ'יינים יילכו משתפרות, Bitget Wallet Lite ישכפל באופן מלוא את האקו סיסטם של אפליקציית Bitget Wallet, ויאפשר למשתמשים להתחבר לעשרות אלפי אפליקציות מבוזרות עם שילוב חלק יותר עם המיני אפליקציות של Telegram באמצעות פרוטוקול OmniConnect. גרסה 2.0 המשודרגת של OmniConnect SDK מציעה אינטגרציה מרובת בלוקצ'יניים מאובטחת ואינטואיטיבית שיוצרת הזדמנויות למפתחים לשלב ארנקים במיני אפליקציות, מה שמקל על עסקאות מוצפנות תוך יצירת תזרימי הכנסה חדשים, ומאפשר להתמקד בבניית אפליקציות באיכות גבוהה.

עם יותר מ-40 מיליון משתמשים, Bitget Wallet הוא ארנק ה-Web3 שהורד הכי הרבה, והוא מוקדש לאימוץ ה-Web3. השקת Bitget Wallet Lite היא צעד מפתח לקראת כיסוי מקיף שיאפשר למיליארד משתמשי Telegram להתחבר לאקו סיסטם מרובה הבלוקצ'יניים ולהקל על המעבר שלהם מ-Web2 ל-Web3. השנה, האינטגרציה של Bitget Wallet עם Telegram והאקו סיסטם של TON הובילו לצמיחה וחדשנות מהותית, כולל שיטות התחברות משופרות עבור ארנקים ללא מפתח MPC באמצעות Telegram, הרחבת טכנולוגיית MPC לרשת המרכזית של TON, ושילוב בוטים למסחר ב-Telegram לביצוע עסקאות מיידיות כמו גם את ה-OmniConnect SDK לחיבור חלק בין מיני אפליקציות Telegram ליותר מ-500 רשתות בלוקצ'יין.

במבט קדימה, Bitget Wallet מתכנן להשיק תוכנית תמיכה במיני אפליקציות של Telegram, כולל קרן עבור האקו סיסטם עם תמיכה טכנולוגית ושיווקית כדי להעצים מפתחים בשיפור חוויית המשתמש הכוללת של Web3. אלווין קאן, מנהל התפעול הראשי של Bitget Wallet, הצהיר, "המטרה שלנו היא להכניס את מיליארד המשתמשים הבאים ל-Web3. Bitget Wallet Lite מפשט את ניהול המטבעות הקריפטוגרפים בתוך Telegram ומשקף את המחויבות שלנו לחדשנות מתמשכת המעצימה חופש פיננסי לכולם".

בואו לחוות את Bitget Wallet Lite: https://t.me/BitgetWallet_TGBot

אודות Bitget Wallet



Bitget Wallet הוא הבית של Web3, המאחד אינסוף אפשרויות בארנק אחד ללא משמורת. עם למעלה מ-40 מיליון משתמשים הוא מציע שירותי בלוקצ'יין מקיפים, כולל ניהול נכסים, החלפות מיידיות, תגמולים, הימורים, כלי מסחר, נתוני שוק חיים, דפדפן מבוזר ושוק NFT. הוא תוכנן כדי לשרת כולם, מסוחרים מתחילים ועד מתקדמים, והוא תומך בארנק עצמו באפשרויות סיוע לזיכרון, MPC ו-AA. עם חיבורים ליותר מ-100 רשתות בלוקצ'יין, למעלה מ-20,000 אפליקציות מבוזרות ויותר מ-500,000 אסימונים, Bitget Wallet מאפשר מסחר מרובה בלוקצ'יינים חלק במאות DEX וגשרים חוצי רשתות בלוקצ'יין, יחד עם קרן הגנה של 300 מיליון דולר עבור הנכסים הדיגיטליים שלכם.

בואו לחוות את Bitget Wallet Lite כדי להתחיל את מסע ה-Web3 שלכם.

למידע נוסף, בקרו באתרים: טוויטר / טלגרם / אינסטגרם / יוטיוב / לינקדאין / טיקטוק / Discord

לפניות בנושא מדיה, אנא צרו קשר עם media.web3@bitget.com

