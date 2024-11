Bitget Wallet Lite alcanza los 6 millones de usuarios en días y ya es la mayor billetera de Telegram

VICTORIA, Seychelles, Nov. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget Wallet, billetera Web3 líder sin custodia, ha lanzado Bitget Wallet Lite, una billetera multicadena integrada en Telegram, que ofrece a los usuarios una forma sencilla y segura de comprar, gestionar y transferir criptoactivos directamente desde la aplicación de mensajería. Desde su lanzamiento el 28 de octubre, Bitget Wallet Lite ha atraído a más de 6 millones de usuarios, por lo que es una de las billeteras Web3 de más rápido crecimiento en Telegram.

Bitget Wallet Lite es compatible con más de 100 blockchains, incluidas las cadenas Solana, TRON, TON y EVM, y permite rápidas transacciones entre cadenas para una gestión de activos optimizada. Los usuarios pueden comprar BTC, ETH, USDT y cientos de otras criptomonedas con más de 40 monedas fiduciarias directamente en la billetera. La billetera cuenta con una configuración de un solo clic, por lo que no se necesitan frases de recuperación, y se conecta de forma fluida a las cuentas de Telegram de los usuarios para facilitar el acceso a través de dispositivos. Los usuarios pueden enviar y recibir criptomonedas sin esfuerzo entre sus contactos de Telegram, ver su historial de transacciones para un seguimiento transparente de los activos, e interactuar con DApps directamente desde la billetera, lo que hace que se desbloqueen nuevas oportunidades para explorar y ganar dentro del ecosistema descentralizado.

Bitget Wallet Lite es una billetera sin custodia que prioriza la seguridad y el control del usuario, por lo que ofrece a los usuarios plena propiedad sobre sus activos. La billetera combina múltiples capas de cifrado con la infraestructura de seguridad de Telegram, lo que garantiza que ningún tercero pueda acceder a las frases de recuperación de un usuario sin autorización. Este enfoque almacena de forma segura frases mnemotécnicas en la nube e integra las salvaguardas de Telegram con métodos avanzados de cifrado.

"Nuestro éxito veloz con Bitget Wallet Lite es el resultado de una estrategia integral para involucrar directamente a las comunidades de Telegram", compartió Alvin Kan, director de operaciones de Bitget Wallet. "Mediante una campaña de recompensas para los primeros usuarios en Telegram, creamos urgencia para que los usuarios experimenten las mejores oportunidades que ofrece Bitget Wallet Lite. Las colaboraciones con miniaplicaciones populares como Tomarket también ampliaron nuestro alcance, mientras que nuestro programa de recomendación fomentó un rápido crecimiento impulsado por la comunidad al recompensar a los usuarios por compartir la experiencia con otros usuarios. Estas iniciativas juntas han dado un impulso sustancial a Bitget Wallet Lite".

Actualmente, en su versión inicial, Bitget Wallet Lite planea introducir funciones como el intercambio de tokens, la importación de billeteras y recompensas únicas como airdrops, sobres rojos y cajas misteriosas. Bitget Wallet Lite también se ha asociado con Morph, un EVM de 2 capas totalmente sin permisos, lo que constituye su primera colaboración importante con el ecosistema. Esta asociación permite que todos los proyectos de Morph se integren con la billetera, y ofrece a los desarrolladores recursos esenciales para lanzar y escalar para el mercado masivo.

A medida que mejoren las características de las DApps multicadena, Bitget Wallet Lite replicará completamente el ecosistema de la app Bitget Wallet, lo que permitirá a los usuarios conectarse a decenas de miles de DApps e integrarse perfectamente con las Mini-Apps de Telegram a través del protocolo OmniConnect. La versión 2.0 actualizada del SDK de OmniConnect ofrece una integración multicadena segura e intuitiva que crea oportunidades para que los desarrolladores incorporen billeteras en miniaplicaciones, ya que facilita las transacciones cifradas a la vez que generan nuevas fuentes de ingresos, lo que les permite centrarse en la creación de aplicaciones de alta calidad.

Bitget Wallet cuenta con más de 40 millones de usuarios, y es la billetera Web3 más descargada, dedicado a impulsar la adopción de Web3. El lanzamiento de Bitget Wallet Lite es un paso clave hacia una cobertura completa, lo que permite a mil millones de usuarios de Telegram participar en el ecosistema multicadena y facilita su transición de Web2 a Web3. Este año, la integración de Bitget Wallet con Telegram y el ecosistema TON ha impulsado un crecimiento e innovación sustanciales, incluidos métodos de inicio de sesión mejorados para las billeteras sin llave MPC a través de Telegram. Además, se extiende la tecnología MPC a la mainnet TON, se introducen bots para operar de Telegram para operaciones al instante y el SDK OmniConnect para conexiones fluidas entre miniaplicaciones de Telegram y más de 500 blockchains.

A futuro, Bitget Wallet planea lanzar un programa de apoyo a las miniaplicaciones de Telegram, que incluye un fondo para el ecosistema con apoyo tecnológico y de marketing para capacitar a los desarrolladores en la mejora de la experiencia general del usuario de Web3. Alvin Kan, director de operaciones de Bitget Wallet, declaró: "Nuestro objetivo es incorporar a los próximos mil millones de usuarios a Web3. Bitget Wallet Lite simplifica la gestión de criptomonedas dentro de Telegram y refleja nuestro compromiso con la innovación continua que empodera la libertad financiera para todos".

Pruebe Bitget Wallet Lite: https://t.me/BitgetWallet_TGBot

Acerca de Bitget Wallet

Bitget Wallet es el hogar de Web3, que reúne un sinfín de posibilidades en una única billetera sin custodia. La billetera cuenta con más de 40 millones de usuarios, ofrece servicios integrales en cadena, como gestión de activos, intercambios al instante, recompensas, apuestas, herramientas para operar, datos de mercado en directo, un navegador de DApp y un mercado de NFT. Está diseñada para todos, desde principiantes hasta operadores avanzados, admite opciones de billetera mnemónica, MPC y AA. Bitget Wallet tiene conexiones a más de 100 blockchains, más de 20.000 DApps y más de 500.000 tokens, permite las operaciones multicadena fluidas a través de cientos de DEX y puentes entre cadenas, junto con un fondo de protección de 300 millones de dólares para sus activos digitales.

Pruebe Bitget Wallet Lite para comenzar su experiencia Web3.

Para consultas de los medios, contacte a: media.web3@bitget.com

