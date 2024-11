Anryton تطرح عملة MOL المساعِدَة على XT.com مع ميزة حماية البيانات المقاومة للحوسبة الكمية عبر منصتها لتخزين البيانات اللامركزية

يأتي هذا الإطلاق في وقت حاسم بالنسبة إلى الأمان الرقمي وملكية البيانات، حيث تعيد شبكة البلوك تشين وعملة MOL من Anryton صياغة معايير الخصوصية وقابلية التوسع وحلول الرعاية الصحية الآمنة

دبي، الإمارات العربية المتحدة،, Nov. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- أعلنت شركة Anryton Technologies بفخر عن الإطلاق الرسمي لشبكة البلوك تشين Layer One الخاصة بها، والتي تتميز بحلول متطورة لملكية البيانات وأمانها وقابليتها للتوسع والخصوصية. يتزامن هذا الإنجاز التاريخي مع إدراج عملة Anryton الرقمية الأصلية MOL‏ كعملة مساعدة على XT.com، بورصة العملات الرقمية الموثوقة المعروفة بمنصتها التي تركز على المستخدم. وتؤكد هذه التطورات معًا على التزام شركة Anryton ببناء مستقبل رقمي أكثر أمانًا ولامركزية، ووضع معايير جديدة في تكنولوجيا سلسلة الكتل.

إعادة صياغة البلوك تشين لتحقيق الخصوصية والأمان

تُعالج شبكة Layer One من Anryton بعض التحديات الأكثر إلحاحًا في البلوك تشين حاليًا، بما في ذلك قابلية التوسع ورسوم المعاملات المرتفعة وقابلية التعرض للتهديدات الإلكترونية. وبفضل المعاملات السريعة والرسوم المخفضة، تستعد هذه المنصة لدعم مجموعة من التطبيقات في مجالات التمويل والرعاية الصحية وغير ذلك.

قال Sidharth Bhinder، رئيس قسم التكنولوجيا في شركة Anryton Technologies‏: "تعيد شبكة Layer One الخاصة بنا صياغة البلوك تشين عبر منح الأولوية للأمان وقابلية التوسع وتمكين المستخدم". وتابع قائلًا: "من خلال التشفير المقاوم للحوسبة الكمية والتحقق المتقدم من البيانات، نتصدى للتهديدات الرقمية الحديثة، بدءًا من الحوسبة الكمية إلى الاحتيال القائم على الذكاء الاصطناعي. كما يعمل إدراج MOL على منصة XT.com على تعزيز انتشارنا، ما يجعل التمويل اللامركزي الآمن في متناول الجمهور العالمي. إن هذا الإطلاق ليس مجرد إطلاق تكنولوجي - بل هو خطوة نحو مستقبل أكثر أمانًا وشفافية ولامركزية".

بدوره، سلّط الدكتور Anmol Kapoor، مؤسس شركة Anryton Technologies‏، الضوء على مهمة شركة Anryton إذ قال: "قبل بضع سنوات، واجهنا مخاوف كبيرة بين مجتمعات الأمريكيين الأصليين حول خصوصية البيانات الجينية، حيث أساءت بعض الشركات استخدام المعلومات الجينية. وقد ألهمنا ذلك لاستكشاف البلوك تشين كحلّ لحماية البيانات وإدارة الهوية والخصوصية ــ ما أدى إلى الابتكارات التي نكشف عنها اليوم".

تقديم عملة MOL المساعدة وابتكار البلوك تشين

تُقدِّم عملة MOL ‏ ، التي سُميت بهذا الاسم نسبةً إلى معناها "وسائل إضافة القيمة" بلغات جنوب آسيا المتعددة، نموذجًا جديدًا في التمويل اللامركزي والتحكم في البيانات. وتتسق MOL مع مهمة Anryton المتمثلة في توفير حلول شاملة ذات صدى ثقافي عبر عملة رقمية آمنة.

أوضح الدكتور Kapoor ذلك قائلًا: "كان هدفنا يتمثل في إيجاد حل يتيح جمع البيانات الوراثية المتنوعة واستخدامها لصالح البشرية مع حماية الحقوق الفردية في الوقت ذاته. وقد استكشفنا العديد من خيارات البلوك تشين المختلفة قبل تطوير البلوك تشين الخاصة بنا. تتيح ابتكارات مثل محفظة تخزين البيانات الرقمية للحمض النووي (DNA) المستندة إلى الرمز غير القابل للاستبدال (NFT)‏ للمستخدمين تأمين بيانات تسلسل الجينوم الكامل WGS الخاصة بهم وإدارتها ضمن بيئة لامركزية يحددها المستخدم".

من خلال إدراج MOL على منصة XT.com‏ ، تُقدّم Anryton هذا الحل الآمن للجمهور العالمي، مع التأكيد على أن ملكية البيانات يجب أن تكون ملكًا للأفراد الذين تخصهم.





التصدي للتهديدات السيبرانية المستندة إلى الحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي

تتضمن شبكة Layer One من Anryton ‏ تشفيرًا مقاومًا للحوسبة الكمية لحماية البيانات من التطورات المستقبلية في الحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي.

أشار الدكتور Kapoor إلى ذلك قائلًا: "عندما درسنا المخاطر المحتملة، أدركنا أننا بحاجة إلى الذهاب إلى ما هو أبعد من الحلول الحالية. تمثّل هدفنا في إنشاء نظام لا يحمي البيانات فحسب، بل يمنح الأولوية كذلك للأمان في إدارة الهوية ــ لا سيما في مجال الرعاية الصحية. واليوم، بفضل تقنية Anryton، أصبح بإمكان المستخدمين الوصول إلى نظام مرن وقابل للتكيف مصمم لمكافحة الاحتيال القائم على الذكاء الاصطناعي وتهديدات الحوسبة الكمية".

إن الامتثال لقانون قابلية نقل التأمين الصحي والمساءلة (HIPAA) هو حجر الزاوية في حلول الرعاية الصحية التي تقدمها شركة Anryton. قال الدكتور Kapoor: "يستحق المرضى الخصوصية والأمان ضد انتهاكات البيانات وتزوير الهوية. وتُوفِّر شبكتنا المتوافقة مع قانون HIPAA معايير تنظيمية موثوقة تضع أمان المرضى في الصميم، ما يمكّن الأفراد من الاحتفاظ بالسيطرة على هوياتهم الرقمية".

أضاف Bhinder قائلًا: "تُمثِّل عملة MOL المُساعِدة التزامنا بتمكين الإدارة الآمنة للأصول والهويات حول العالم، وبفضل عملة MOL والبلوك تشين الخاصة بنا، يمكن للمستخدمين أن يثقوا في أن بياناتهم وهويتهم وأصولهم الرقمية خاضعة لسيطرتهم".

رؤية للرعاية الصحية المملوكة للمرضى

يهدف نظام البلوك تشين من Anryton إلى جانب عملة MOL إلى إحداث ثورة في كيفية إدارة بيانات الرعاية الصحية، ما يتيح للمرضى السيطرة على معلوماتهم. قال الدكتور Kapoor في هذا الصدد: "الرؤية بسيطة لكنها تحويلية: بيانات الرعاية الصحية تعود للمرضى. ويجب أن تكون لديهم إمكانية الوصول إليها، وإذا تم استثمارها، فيجب أن يستفيدوا منها. إذ تعمل Anryton على تمكين المرضى من دفع تطور العلوم الصحية إلى الأمام من أجل الصالح العام".

تتضمن البنية التحتية للبلوك تشين الخاصة بشركة Anryton تطبيقات رائدة مثل BioChain، مع حلول أكثر ابتكارًا تلوح في الأفق. صُممت هذه الأدوات لتأمين البيانات وتمكين التبادل الآمن لها وتمكين المرضى على نحوٍ غير مسبوق.

الاحتفال بالتقدم والمستقبل المتمحور حول المرضى

يرمز إدراج Anryton لعملة MOL، التي سيتم إطلاقها خلال أسبوع ديوالي، على منصة XT.com إلى حقبة جديدة من الرعاية الصحية المملوكة للمرضى والمنظومة الرقمية الآمنة. قال الدكتور Kapoor: "هذه هي البداية فحسب. مبارك لفريقنا. وسنواصل تحدي الوضع الراهن وإطلاق إمكانيات جديدة للبشرية".

إن إطلاق Anryton لشبكتها Layer One وعملة MOL المساعدة على منصة XT.com يعزز تفانيها في تطوير منظومة البلوك تشين مع التركيز على الأمان وسهولة الوصول والخصوصية. وهذا الإطلاق ليس سوى البداية، حيث تواصل الشركة توسعة نطاق ما يمكن أن تحققه التكنولوجيا اللامركزية.

اختتم Bhinder حديثه قائلًا: "بالنسبة إلينا، يجب أن تخدم التكنولوجيا الناس، لا أن تعمل ضدهم. من خلال توفير منصة آمنة مزودة بعملة MOL وشبكة Layer One الخاصة بنا، فإننا نمهد الطريق لمستقبل تكون فيه البيانات محمية وتمثل الخصوصية أولوية ويتحكم فيه المستخدمون بحياتهم الرقمية".

توشك شركة Anryton على إحداث تأثير دائم في القطاعات التي تعتمد على المعاملات الرقمية الآمنة والشفافة.

لمزيد من المعلومات حول شبكة البلوك تشين الخاصة بشركة Anryton وعملة MOL المساعدة، تفضل بزيارة www.anryton.com‏ .

The MOL Coin Anryton's native cryptocurrency, MOL coin (meaning "Means of Value" in Punjabi, Urdu, and Hindi)

