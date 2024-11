OMRON Healthcare presenta tensiómetros con detección de FA mediante IA, lanzamiento en Europa en septiembre 2024

M7 Intelli IT AFib X7 Smart AFib M6 Comfort AFib

El nuevo algoritmo Intellisense AFib detecta fibrilación auricular en cada medición, mejorando la detección temprana y prevención de complicaciones graves

MUKO-SHI, KYOTO, JAPAN, November 5, 2024 /EINPresswire.com/ -- OMRON Healthcare Co., Ltd. (oficina central: Muko, Kyoto, presidente y director general: Ayumu Okada, en adelante, la Compañía), líder mundial del sector de la tecnología médica, tiene el orgullo de anunciar el lanzamiento en Europa de sus innovadores tensiómetros M6 Comfort AFib, M7 Intelli IT AFib y X7 smart AFib (los “nuevos modelos”), equipados con la tecnología de vanguardia Intellisense AFib. Estos modernos tensiómetros, que estarán a la venta en Europa a partir de septiembre de 2024, ofrecen un nuevo nivel de control de la salud de los pacientes con hipertensión, ya que permiten detectar una posible fibrilación auricular (FA) con cada control de tensión en casa.

Detección revolucionaria de la FA con Intellisense AFib

Los nuevos productos se basan en el algoritmo exclusivo de OMRON Intellisense AFib, una tecnología de vanguardia que utiliza un algoritmo con inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático para detectar una posible FA, una de las causas principales del accidente cerebrovascular cardioembólico. A diferencia de modelos anteriores que requerían otros pasos para detectar la FA, como realizar varios controles, los nuevos modelos integran esta función directamente en el proceso estándar de control de la tensión. Esta innovación simplifica el proceso de detección, por lo cual el autocontrol es más eficaz y sencillo.

La FA es una afección que se caracteriza por un ritmo cardíaco irregular, que, si no se la detecta y se la trata precozmente, puede provocar complicaciones graves, como un accidente cerebrovascular. Resulta alarmante que cerca del 40 % de los pacientes con FA son asintomáticos, lo cual dificulta el diagnóstico si no se realiza una evaluación regular. La tecnología Intellisense AFib soluciona este problema analizando la forma de la onda de las pulsaciones mientras se toma la presión arterial y se identifica las interrupciones en el pulso específicas de la FA con una precisión destacable.

Validación clínica y precisión excepcional

El algoritmo de Intellisense AFib se ha probado de manera rigurosa y se ha validado clínicamente, con resultados que demuestran una sensibilidad del 95 %*¹ y una especificidad del 98 %*². Estas conclusiones se presentaron en el prestigioso simposio realizado en mayo de 2024 durante HRS2024 y luego en septiembre de 2024 en ESC2024, lo cual consolidó la confiabilidad y eficacia de la tecnología en aplicaciones del mundo real.

Empoderar a los pacientes y prevenir complicaciones

La presentación de los nuevos modelos marca un avance importante en el control domiciliario de la salud y ofrece a los pacientes hipertensos una herramienta poderosa para detectar una posible FA de manera precoz. La detección temprana de esta afección permite realizar una intervención médica oportuna, lo cual evita que derive en problemas de salud más graves.

“Asumimos el compromiso de empoderar a las personas con las herramientas que necesitan para controlar su salud” manifestó [la Sra. Lucia Prada], [Directora Sénior de Marketing] de OMRON Healthcare Europa. “Los nuevos modelos no solo simplifican el control de la presión arterial, sino que también lo fortalecen con una tecnología con IA que podría marcar la diferencia a la hora de salvar una vida. Este lanzamiento representa un avance importante en la atención médica preventiva”.

Disponibilidad

Los nuevos modelos ya están disponibles en Europa desde septiembre de 2024. Si desea obtener más información sobre el producto y averiguar dónde comprarlo, visite

M7 Intelli IT Afib:https://www.omron-healthcare.com/products/m7-intelli-it-afib

X7 Smart Afib:https://www.omron-healthcare.com/products/x7-smart-afib

M6 Comfort Afib:https://www.omron-healthcare.com/products/m6-comfort-afib

o comuníquese con pr-ohq@omron.com.

*1. El término “sensibilidad” hace referencia a la habilidad de una prueba para indicar un resultado positivo para una enfermedad.

*2. La especificidad de una prueba es su habilidad para indicar un resultado negativo para una enfermedad.

Las cardiopatías son la primera causa de muerte en todo el mundo, seguidas de las enfermedades cardíacas, y la cantidad de pacientes sigue aumentando a medida que se acelera el envejecimiento de la población. La FA es un latido irregular causado por señales eléctricas que se originan fuera del nódulo sinusal, que controla los latidos cardíacos. En los pacientes con FA, la sangre no fluye con normalidad por el organismo, por lo cual esta se estanca en la aurícula y se forma un coágulo. Si el torrente sanguíneo traslada el coágulo hacia el cerebro y este obstruye un vaso sanguíneo, puede producirse un accidente cerebrovascular. Según los datos existentes, aproximadamente el 40 % de los pacientes son asintomáticos, lo cual dificulta la detección temprana. También se ha confirmado que los pacientes hipertensos tienen el triple de riesgos de sufrir FA que las personas sanas.

En una encuesta llevada a cabo por la Compañía, en la cual participaron 1000 hombres y mujeres de Francia mayores de 18 años, más del 80 % de los encuestados manifestaron que habían escuchado el término FA, pero que desconocían su significado o no sabían nada al respecto.

Resultados de la encuesta realizada en Francia (fragmento)

Con la visión de llegar a CERO enfermedades cardiovasculares, la Compañía se ha abocado a lograr el estado de cero enfermedades cerebrovasculares y cardiovasculares en todo el mundo. Desde el lanzamiento de su primer tensiómetro digital en 1973, la Compañía ha presentado una variedad de dispositivos y servicios innovadores, tales como el servicio de control remoto de pacientes. En 2019, se lanzó un tensiómetro con tecnología de ECG incorporada. En 2023, se realizó una campaña educativa sobre enfermedades para dar un mensaje a los pacientes con FA.

Con la presentación de los nuevos modelos, la Compañía avanza en el cumplimiento de su visión de llegar a CERO y contribuye a que las personas tengan una vida más saludable en todo el mundo.

Acerca de OMRON Healthcare

Comprometidos con el avance de la salud y a empoderar a las personas de todo el mundo para vivir la vida al máximo, OMRON Healthcare es un líder mundial en el campo de los equipos médicos innovadores y clínicamente probados para la monitorización y el tratamiento de la salud en el hogar.

Con el objetivo de hacer realidad su visión "Going for Zero, Preventive Care for the Health of Society", la empresa desarrolla productos y servicios para la gestión de afecciones cardiovasculares, la monitorización remota de pacientes, los cuidados respiratorios y los dispositivos de terapia del dolor. Estos productos ayudan a los profesionales de la salud y a los pacientes a reducir los episodios cerebrovasculares, el agravamiento de las enfermedades respiratorias y las restricciones debidas al dolor crónico.

Con más de 350 millones de unidades vendidas en todo el mundo*, OMRON ofrece los tensiómetros más recomendados por los profesionales de la salud**. A lo largo de su historia, OMRON Healthcare se ha esforzado por mejorar vidas y contribuir a una mejor sociedad mediante el desarrollo de innovaciones que ayudan a las personas a prevenir, tratar y gestionar sus afecciones médicas, y ofrece productos y servicios en más de 130 países***.

OMRON Healthcare Group tiene su sede central en Kyoto, Japón.

Para más información sobre el negocio de OMRON Healthcare en Italia, por favor visite el sitio web de OMRON en https://www.omron-healthcare.com/.

Información de contacto

OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.

Global Communication Administration

Public Relations Department

53 Kunotsubo, Terado-cho, Muko-shi, Kioto 617-0002

Tel: 075-925-2004 Fax: 075-925-2005

Correo electrónico: pr-ohq@omron.com

Japón: https://www.healthcare.omron.co.jp/

Internacional: https://www.omron-healthcare.com/

* Ventas acumuladas de tensiómetros digitales de uso doméstico en todo el mundo. (a mayo de 2023)

** Kantar Health. Encuesta con cardiólogos. (2019)

*** Número de países en los que están disponibles los productos y/o servicios de OMRON (a marzo de 2023)

