JETOUR تستعرض أحدث طرازاتها في معرض جدة الدولي للسيارات في مقدمتهاT1 و T2 i-DM

DUBAI, DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, November 5, 2024 / EINPresswire.com / -- تشارك JETOUR في معرض جدة الدولي للسيارات، الذي انطلق في 29 أكتوبر الجاري في جدة سوبر دوم، حيث تستعرض باقة من أحدث طرازاتها الرائدة من السيارات المخصصة للطرقات الوعرة والسيارات العائلية. وكشفت الشركة خلال مشاركتها عن مجموعة من الطرازات الجديدة للمرة الأولى، بما فيها سيارة T1 الرياضية متعددة الاستعمالات والمخصصة للطرقات الوعرة؛ وسيارة T2 i-DM الهجينة الرياضية متعددة الاستعمالات. وسلّطت الخطوة الضوء على ثقة شركة JETOUR باستراتيجيتها على الصعيدين الوطني والعالمي، فضلاً عن زيادة استثمارها في الشرق الأوسط من خلال استراتيجية "ترافل+".سيارة T1 تتألق في إطلالتها الأولى مجسدة أفضل مزايا سيارات الطرقات الوعرةعرض جناح JETOUR سيارة T1، أحدث إضافات الشركة لعائلتها من السيارات المخصصة للطرقات الوعرة، ليكون الظهور الأول لها على الساحة العالمية. وتندرج السيارة الرائدة ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستعمالات الخفيفة والمخصصة للطرقات الوعرة. وتتميز بتصميمها الخارجي الجريء المربع، الذي حاز على جائزة ريد دوت ديزاين كونسيبت المقدمة من جوائز ريد دوت ديزاين 2024، ونظام TOUR OS 2.0 المتطور، ومقصورة هادئة في غاية الفخامة مع مقاعد مريحة، مما يعزز الطابع المستقبلي للسيارة. كما تأتي السيارة بمحرك من فئة 2.0TD عالي الكفاءة وناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات مع نظام XWD للدفع الرباعي الذكي. وتدعم T1 أيضاً إمكانية إجراء التعديلات بشكل رسمي، بما يلبي احتياجات السائقين الذين يبحثون عن التفرد والحياة الراقية.الظهور الأول لسيارة T2 i-DM يبشر ببداية عصر جديد في تجارب الطرقات الوعرة بالسيارات الهجينةأزاحت JETOUR أيضاً الستار عن طراز T2 i-DM، السيارة التي تجسد طموح الشركة في التحول إلى "العلامة الأفضل عالمياً في المركبات الهجينة المخصصة للطرقات الوعرة". وتعتمد السيارة الرائدة تكنولوجيا i-DM، وهي أحدث تقنية في مجال السيارات الهجينة الفائقة. كما تضم محركاً هجيناً عالي الكفاءة وناقل حركة هجيناً ونظام أمان للبطارية. وتتميز السيارة بالكفاءة في استهلاك الطاقة والأداء القوي ومعايير الأمان العالية والمزايا الذكية. وتبلغ الاستطاعة القصوى للمحرك 280 كيلوواط، وعزم الدوران الأقصى 610 نيوتن متر، مما يوفر للسائق تجربة قيادة مليئة بالمتعة والشغف. وتجدر الإشارة إلى أنّ طراز T2، وهي النسخة العاملة بمحرك الاحتراق الداخلي من سيارة T2 i-DM، حقق خلال وقت قصير المركز الأول في مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستعمالات ذات التصميم المربع في المملكة العربية السعودية منذ إطلاقه في الربع الأول لعام 2024. ومن المتوقع أن يعزز إطلاق T2 i-DM من المكانة الكبيرة التي تحظى بها سيارات JETOUR في السوق السعودية.الالتزام بتلبية الاحتياجات المحلية وتسريع النمو الاستراتيجي العالميوفقاً للتقارير، سيتم إطلاق سيارة JETOUR T1، التي ظهرت لأول مرة في هذا المعرض، رسمياً في السوق السعودي بداية العام المقبل. وبعد إطلاقها، ستنضم T1 إلى T2 إلى مجموعة من المنتجات المتميزة، التي تعزز تنوع منتجات سلسلة سيارات الدفع الرباعي.ومن المتوقع أن يسهم التوسع المتسارع لـJETOUR على صعيد السيارات العائلية والدفع الرباعي، التي تشمل طرازات X70 وX90 وDASHING، في تحقيق مبيعات تتجاوز 20,000 وحدة في السوق السعودي خلال العام المقبل.وتعليقاً على هذا الموضوع، قال كي تشواندنغ، نائب رئيس شركة JETOUR: "أنشأت الشركة منذ تأسيسها أكثر من 2000 شبكة مبيعات وخدمة في أكثر من 60 دولة ومنطقة، واستقطبت ما يزيد عن 1.4 مليون عميل على مستوى العالم في 74 شهراً فقط. ومع تسارع نمو JETOUR ، تهدف الشركة إلى مواصلة هذا الزخم في المملكة العربية السعودية. وحرصاً منها على تزويد عملائها في المملكة بأفضل الخدمات، ستقوم JETOUR بتطوير قنواتها وخدماتها عبر إنشاء المزيد من صالات العرض الحصرية واعتماد مزيد من الوكلاء والتعاون مع شركة فيكس أوتو، مما يوفر تجربة خدمة مريحة وسلسة.وتلتزم JETOUR في المستقبل باستراتيجية "ترافل+" التي تسترشد بجهود الشركة على الصعيد العالمي وتركز على توفير حلول تلبي الاحتياجات المحلية، وستستمر في تقديم تجارب سفر استثنائية للعملاء على مستوى العالم.

