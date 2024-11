Öhlins 推出首款前叉及全新升級版 STX Pro 避震器，專為 Harley-Davidson 打造

Öhlins 首款 Harley-Davidson 前叉及全新 STX Pro Blackline 升級版後輪避震器將於 2024 年意大利米蘭 EICMA 摩托車展上展出。

此避震器具備針對舒適性而設計的功能,結合賽車為靈感的技術,提供極致騎乘體驗,並配有全新品牌形象和設計。

烏普蘭斯韋斯比,瑞典, Nov. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球先進懸吊技術領先公司 Öhlins Racing 首次推出適用於 Harley-Davidson 摩托車的前叉——美國 V-Twin 48 Blackline 前叉。 這次重要的發布亦包括全新 Öhlins STX Pro Blackline 避震器。 兩款產品均採用 Öhlins 在賽車上運用的尖端技術,旨在提升 Harley-Davidson 愛好者的舒適度和整體騎乘體驗。

Öhlins 的最新產品將於 11 月 5 日至 10 日的 EICMA 摩托車展上展出,讓熱愛騎乘的車迷和業界人士獨家體驗最尖端的懸吊解決方案。 EICMA 是為期五天的摩托車文化盛事,亦是 Öhlins 介紹其在美國 V-Twin 領域的最新進展的理想場合。

Öhlins American V-Twin 48 Blackline 前叉 (FGRT 307)

全新的 American V-Twin 48 Blackline 前叉的誕生,標誌著 Öhlins 為 Harley-Davidson 打造的前端懸吊技術首度亮相。 此懸吊技術採用經過重量和應力優化的前叉底部設計,提供超平穩、舒適的騎乘體驗,同時配有全新的 Öhlins 標誌,以進一步提升 Blackline 的美感。

借助品牌深厚的賽車傳承,這款前叉採用了 Öhlins 的 30 毫米 NIX 減震系統,能夠獨立調節壓縮和回彈減震,從而提升精準度和穩定性。 該前叉的內管更經過鈦氮化塗層處理以減少摩擦,從而締造超流暢的騎乘體驗。

Öhlins STX Pro Blackline Shock (HD 779)

Öhlins STX Pro Blackline 減震器以 HD 044 型號的成功為基礎,對前一代產品進行了多項改進。 此減震器採用流線型全黑設計,搭配 Öhlins 標誌性金色細節,包括經重新設計的鋁合金調整旋鈕和印有標誌性「Ö」標誌的油壓罐。

STX Pro Blackline 減震器提供 12 吋和 13 吋兩種尺寸,均配備 ½ 吋內徑的套管,方便安裝。 這款減震器亦有 Öhlins 品牌的陽極氧化鋁支架臂,適用於後部安裝,並附有預先安裝的調整工具。

STX Pro Blackline 減震器專為新款 Harley-Davidson 而設計,為騎士提供令人安心的穩定性和操控性,同時增強了跨越小路丘時的適應性,帶來更平穩、更舒適的騎乘體驗。 搭配兼容的 Öhlins 前叉 (包括全新的美國 American V-Twin 48 Blackline 前叉) 或套筒套件,騎士可以感受完全優化的減震體驗。

就他們最新推出的 Harley-Davidson 產品系列,Öhlins Racing 副總裁兼總經理表示:

「我們的目標是為 Harley-Davidson Bagger 騎士提供一款不僅能滿足他們需要,更能超越他們期望的新款減震器和前叉。 「我們發揮數十年的懸吊技術經驗,打造出一款在性能、舒適性和可靠性之間達到完美平衡的產品。」

Öhlins STX Pro Blackline 懸吊減震器現已在全球認可的 Öhlins 經銷商及 ohlins.com 可供選購。 全新的 American V-Twin 48 Blackline 前叉預計在 2024 年 12 月中旬上市。

Öhlins American V-Twin 48 Blackline Front Forks (FGRT 307)



Öhlins STX Pro Blackline Shocks (HD 779)

關於 Öhlins®

在超過 45 年以來,Öhlins Racing一直是賽車運動、摩托車和汽車行業不可或缺的一部分。 我們一直專注於提供高品質的產品、服務和支援,支援一級方程式賽道乃至在全球 50 多個分銷國家的全國和地方賽事。

更多相關資訊,請瀏覽 www.ohlins.com 。

關於 Tenneco

Tenneco 是領先全球之一的汽車產品設計、製造及營銷公司,為原裝設備和售後市場客戶提供服務。 Tenneco 透過旗下的商業集團 DRiV、Performance Solutions、Clean Air 及 Powertrain,為輕型汽車、商用貨車、非公路用車、工業用車、賽車運動及售後市場提供技術解決方案,不斷推動全球汽車業向前邁進。

欲了解更多資訊,請瀏覽 www.tenneco.com。

媒體聯絡人:

Viveca Lundberg

市場傳訊經理

Viveca.Lundberg@driv.com

Simonetta Esposito

高級傳訊經理

Sesposito@driv.com

如欲瀏覽此新聞稿隨附的相片,請瀏覽以下網址:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/639319f0-f9cf-486c-8b1b-c131e047bee6

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9559aab0-7652-4773-b85d-05d0c3d62252

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8742d9b2-53b3-4264-8b96-717639b60593

