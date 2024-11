Öhlins 发布首款 Harley-Davidson 专用前叉及全新 STX Pro 升级减震器

Öhlins 首款 Harley-Davidson 专用前叉和全新 STX Pro Blackline 升级后减震器将在2024年意大利米兰 EICMA 两轮车展上展出

功能以舒适为导向,技术以Bagger Racing赛事为灵感来源,同时升级品牌和设计,旨在打造极致驾乘品质

瑞典乌普兰斯韦斯比, Nov. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球悬架技术领域的领先企业 Öhlins Racing 推出了首款 Harley-Davidson 摩托车专用前叉—— American V-Twin 48 Blackline 前叉。 在此次具有里程碑意义的发布会上,Öhlins 还推出了新款 Öhlins STX Pro Blackline 减震器。 两款新品均采用了 Öhlins 基于 Bagger Racing 的前沿技术,旨在为 Harley-Davidson 爱好者打造更舒适的整体骑乘体验。

在 11 月 5 日至 10 日举行的意大利米兰国际两轮车展 (EICMA) 上,两款新品将首次亮相,让热情的车手和业内人士一睹其风采,获得了解这些先进悬架解决方案的独家机会。 EICMA 车展为期五天,旨在弘扬摩托车文化,是 Öhlins 介绍其在 American V-Twin 领域最新进展的理想场地。

Öhlins American V-Twin 48 Blackline 前叉 (FGRT 307)

这款全新的 American V-Twin 48 Blackline 前叉标志着 Öhlins Harley-Davidson 专用前端悬架技术的首次亮相。 前叉采用重量和应力优化的叉底设计,能够提供极其平稳、舒适的骑乘体验,同时配备升级后的 Öhlins 徽标,整体设计更加美观。

汲取品牌深厚的赛车设计传统,这款前叉采用了 Öhlins 的 30 毫米 NIX 阻尼系统,可隔离压缩和回弹阻尼,从而提高精度和稳定性。 前叉内管经过硝酸钛涂层处理,以减少摩擦,实现超舒适驾乘品质。

Öhlins STX Pro Blackline 减震器 (HD 779)

在 HD 044 型减震器成功的基础之上,Öhlins STX Pro Blackline 减震器较前代产品有了多项提升。 这款减震器采用时尚的全黑设计,带有 Öhlins 标志性的金色细节,同时配备改进后的钢坯调节旋钮和印有标志性 “Ö” 字徽标的气罐。

STX Pro Blackline 共有 12 英寸和 13 英寸两个尺寸,均配有 ½ 英寸内径衬套,以便于安装。 减震器还配有 Öhlins 品牌后置安装式阳极氧化铝托架臂和一件预载调节器工具。

Öhlins STX Pro Blackline 减震器专为新款 Harley-Davidson 摩托车设计,具有出色的稳定性和操纵性,可令车手信心倍增,同时小颠簸路段顺应性更佳,驾驶更平稳、更舒适。 与可兼容的 Öhlins 前叉(包括全新 American V-Twin 48 Blackline 前叉)或筒式套件搭配使用,车手可以实现配置全面优化。

关于这两款 Harley-Davidson 系列的新产品,Öhlins Racing 副总裁兼总经理表示,

“我们推出新型减震器和前叉的目的是要满足并超越 Harley-Davidson 重型摩托车车手的期望。 我们利用数十年来在悬架技术方面积累的经验,打造出了一款性能、舒适度和可靠性完美平衡的产品。”

Öhlins STX Pro Blackline 减震器现已可通过 Öhlins 全球授权经销商和 ohlins.com 购买。 全新 American V-Twin 48 Blackline 前叉预计发售时间定于 2024 年 12 月中旬。

Öhlins American V-Twin 48 Blackline 前叉 (FGRT 307)



Öhlins STX Pro Blackline 减震器 (HD 779)

关于 Öhlins®

45 年来,Öhlins Racing 一直是赛车、摩托车和汽车行业的重要参与者。 从 F1 锦标赛到 50 多个经销国家和地区的地方性和全国性赛事,我们始终专注于提供高品质的产品、服务和支持。

如需了解更多信息,请访问 www.ohlins.com 。

关于 Tenneco

作为在全球汽车产品行业中处于领先地位的设计、制造与营销公司之一,Tenneco 专注于为原始设备和售后市场客户提供解决方案。 通过旗下 DRiV、Performance Solutions、Clean Air 和 Powertrain 这四大业务部门,Tenneco 致力于为轻型车辆、商用卡车、非公路车辆、工业车辆、赛车以及售后市场提供技术解决方案,从而全力推动全球交通领域的进步。

请访问 www.tenneco.com,了解更多信息。

媒体联系人:

Viveca Lundberg

市场传媒经理

Viveca.Lundberg@driv.com

Simonetta Esposito

高级传媒经理

Sesposito@driv.com

