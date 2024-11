Öhlins lance sa première fourche avant et de nouvelles améliorations du STX Pro Shock pour Harley-Davidson

La première fourche d’Öhlins pour Harley-Davidson et la nouvelle amélioration de l’amortisseur arrière STX Pro Blackline seront présentées à l’EICMA Motorcycle Show 2024 à Milan, en Italie

Des fonctionnalités axées sur le confort et une technologie inspirée par Bagger Racing pour une qualité de conduite ultime, avec une image de marque et un design actualisés

UPPLANDS VÄSBY, Suède, 05 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Öhlins Racing, le leader mondial de la technologie de suspension avancée, a présenté sa première fourche avant pour les motos Harley-Davidson: la fourche avant American V-Twin 48 Blackline. Dans cette présentation historique est inclus le nouvel amortisseur Öhlins STX Pro Blackline. Les deux produits sont équipés des technologies de pointe d’Öhlins de Bagger Racing et visent à améliorer le confort et l’expérience de conduite globale des enthousiastes de Harley-Davidson.

Ces dernières sorties d’Öhlins seront présentées au EICMA Motorcycle Show du 5 au 10 novembre, offrant aux conducteurs passionnés et aux initiés du secteur un aperçu exclusif de ces solutions de suspension novatrices. EICMA, une célébration de la culture de la moto de cinq jours, est l’endroit idéal pour présenter les dernières avancées d’Öhlins dans la catégorie American V-Twin.

Fourche avant Öhlins American V-Twin 48 Blackline (FGRT 307)

La toute nouvelle fourche American V-Twin 48 Blackline marque les débuts de la technologie de suspension avant d’Öhlins pour Harley-Davidson. La conception du bas de la fourche optimise son poids et sa tension pour une conduite extrêmement fluide et confortable, et elle est dotée des logos Öhlins actualisés pour renforcer l’esthétique Blackline.

S’appuyant sur le solide héritage de la marque en matière de course automobile, la fourche incorpore le système d’amortisseur 30-mm NIX d’Öhlins, qui isole l’amortisseur de compression et de rebond pour une meilleure précision et une meilleure stabilité. Les tubes intérieurs de la fourche sont également traités avec un revêtement en nitrate de titane afin de réduire les frottements, ce qui contribue à une qualité de conduite très fluide.

Amortisseurs Öhlins STX Pro Blackline (HD 779)

S’appuyant sur le succès du modèle HD 044, l’amortisseur Öhlins STX Pro Blackline offre plusieurs améliorations par rapport à son prédécesseur. L’amortisseur est doté d’un design élégant, entièrement noir avec les détails dorés caractéristiques d’Öhlins, y compris des boutons de réglage et des réservoirs revisités, ornés de l’emblématique logo « Ö ».

Le STX Pro Blackline est disponible en dimension 12" et 13", toutes deux avec des douilles de ½" ID pour faciliter l’installation. Les amortisseurs incluent également des bras de support en aluminium anodisé de marque Öhlins pour une installation à l’arrière et un outil de réglage de la précharge.

Conçu pour les modèles récents de Harley-Davidson, l’amortisseur STX Pro Blackline offre aux conducteurs une stabilité et une maniabilité qui inspirent la confiance, avec une meilleure réaction aux petites bosses pour une qualité de conduite plus fluide et plus confortable. Associée à une fourche avant Öhlins compatible (notamment la nouvelle fourche avant American V-Twin 48 Blackline) ou un kit douille, les conducteurs peuvent obtenir une configuration optimisée.

Le vice-président et responsable général d’Öhlins Racing déclare à propos des derniers ajouts à leur gamme Harley-Davidson :

« Notre objectif avec les nouveaux amortisseurs et les nouvelles fourches est de fournir aux conducteurs de Harley-Davidson bagger un produit qui ne fait pas que répondre à leurs attentes, mais les dépasse. Nous avons mis à profit nos décennies d’expérience dans le domaine de la technologie des suspensions pour créer un produit qui incarne l’équilibre parfait entre performance, confort et fiabilité. »

L’amortisseur Öhlins STX Pro Blackline est maintenant disponible chez les concessionnaires agréés Öhlins dans le monde entier et sur ohlins.com. La toute nouvelle fourche American V-Twin 48 Blackline devrait être lancée mi-décembre 2024.

Fourche avant Öhlins American V-Twin 48 Blackline (FGRT 307)



Amortisseurs Öhlins STX Pro Blackline (HD 779)

À propos d’Öhlins®

Öhlins Racing fait partie intégrante de l’industrie du sport motorisé ainsi que des secteurs motos et automobiles depuis plus de 45 ans. Notre priorité a toujours été de proposer des produits, des services et une assistance de haute qualité, que ce soit sur les circuits de Formule 1 ou sur les courses au niveau local ou national dans plus de 50 pays à travers le monde.

Pour plus d’informations, consultez le site www.ohlins.com .

À propos de Tenneco

Tenneco est l’un des plus grands concepteurs, fabricants et distributeurs mondiaux de produits automobiles destinés aux acheteurs de pièces d’origine et détachées. Grâce à ses divisions DRiV, Performance Solutions, Clean Air et Powertrain, Tenneco fait progresser la mobilité globale en proposant des solutions technologiques pour les véhicules légers, les utilitaires, les véhicules tout terrain, les véhicules industriels, les sports mécaniques et les pièces de seconde main.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.tenneco.com.

Contact presse :

Viveca Lundberg

Responsable de la communication marketing

Viveca.Lundberg@driv.com

Simonetta Esposito

Directrice communication

Sesposito@driv.com

Les photos jointes au présent communiqué sont disponibles aux adresses suivantes :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/639319f0-f9cf-486c-8b1b-c131e047bee6

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9559aab0-7652-4773-b85d-05d0c3d62252

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8742d9b2-53b3-4264-8b96-717639b60593

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.