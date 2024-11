ONE Amazon e Fundo Colombia en Paz unem-se para proteger a bioeconomia competitiva e sustentável na Amazônia

Wilmer Leal, Fondo Colombia en Paz Director, Rodrigo Veloso, CEO One Amazon

CALI, COLOMBIA, November 4, 2024 / EINPresswire.com / -- Durante a COP16 em Cali, o Governo Nacional da Colômbia, os Parques Naturais Nacionais da Colômbia e O.N.E. Amazon anunciaram o início oficial do primeiro piloto da Internet da Floresta – IoF™ no Parque Nacional Chiribiquete.Como a força motriz por trás do IoF™, a ONE AMAZON desenvolveu um roteiro tecnológico em cinco fases em colaboração com o grupo de trabalho do MIT Media Lab. Este roteiro integra uma ampla variedade de tecnologias de sensoriamento, desde imagens de satélite e drones até sensores ambientais baseados em solo e técnicas de bio-sensoriamento, para fornecer um nível sem precedentes de percepção sobre a saúde e as mudanças nos ecossistemas da Amazônia. Com o IoF™, a ONE AMAZON visa conectar digitalmente e proteger cada hectare da floresta tropical, promovendo resiliência ambiental e criando oportunidades econômicas sustentáveis para as 50 milhões de pessoas que dependem dela.“Estamos felizes em estar com a ONE Amazon, que quer apoiar os Parques Nacionais em sua missão de cuidar da vida. Queremos que esse tipo de tecnologia nos ajude a proteger mais e alcançar as pessoas”, afirmou Luis Olmedo Martínez, Diretor dos Parques Naturais Nacionais da Colômbia.A Internet da Floresta – IoF™ é mais do que apenas uma iniciativa de monitoramento digital; ela incorpora o compromisso da ONE AMAZON em preservar a maior floresta tropical do mundo, aproveitando tecnologia de ponta. Como arquiteto principal do IoF™, a ONE AMAZON garante que o projeto permaneça focado em sua missão central: preservar a floresta tropical enquanto melhora os meios de subsistência de suas comunidades. A plataforma IoF™ permitirá a coleta e análise de dados em tempo real em milhares de hectares, utilizando uma ampla variedade de tecnologias, como sensores remotos, câmeras de solo, LiDAR baseado em satélite e bio-sensoriamento avançado, para rastrear o desmatamento, mudanças na biodiversidade e estressores ambientais com uma granularidade sem precedentes.“Na ONE Amazon, estamos convencidos de que a tecnologia pode transformar os esforços de conservação em crescimento econômico sustentável para as comunidades locais. Ao criar um ecossistema digital que apoie atividades como agricultura de precisão, energia renovável, ecoturismo e adaptação climática inteligente, a ONE AMAZON capacita os habitantes locais a gerenciar melhor seus recursos e melhorar sua qualidade de vida”, concluiu Rodrigo Veloso, fundador e CEO da ONE Amazon.Contato da imprensa da ONE Amazon: rachel@oneamazon.comSobre a ONE AmazonA ONE Amazon é líder na integração de sustentabilidade, tecnologia e mercados financeiros para enfrentar os desafios ambientais na Floresta Amazônica. Ao focar na tokenização de terras, a organização cria incentivos para a conservação enquanto promove o desenvolvimento econômico. A ONE AMAZON colabora com governos, comunidades indígenas, ONGs e o setor privado em países da Amazônia para garantir a proteção e prosperidade a longo prazo da região.Sobre os Parques Naturais NacionaisUma entidade do Governo Nacional da Colômbia responsável por gerenciar e administrar as áreas sob os Parques Naturais Nacionais e coordenar o Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) da Colômbia, promovendo a participação de várias partes interessadas para conservar a diversidade biológica e cultural do país, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e um ambiente saudável.

