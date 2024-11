ONE Amazon e Parques Nacionais Lançam Primeiro Piloto da Internet da Floresta (IoF™) no Parque Nacional Chiribiquete

Diego Bautista, Conselheiro da One Amazon, Luis Olmedo Martínez, Diretor Geral dos Parques Nacionais Naturais da Colômbia, Rodrigo Veloso, CEO da One Amazon, Ángelo Quintero, Conselheiro do Diretor Geral, Eliana Fernanda Rodríguez, Conselheira do Diretor

CALI, COLOMBIA, November 4, 2024 / EINPresswire.com / -- Este acordo inclui ações voltadas para a conservação e restauração do bioma amazônico, bem como para a transição energética e o uso do conhecimento ancestral.ONE Amazon é um fundo que busca liderar esforços globais para a conservação da floresta amazônica e o bem-estar das futuras gerações por meio de quatro pilares de trabalho: conservação da floresta, empoderamento das comunidades locais, crescimento e desenvolvimento e inovação.Durante a COP16 em Cali, o Governo Nacional da Colômbia, o Fundo Colombia en Paz – FCP (Fondo Colombia en Paz) e o ONE Amazon assinaram um memorando de entendimento que visa unir esforços para promover uma bioeconomia competitiva e sustentável por meio de projetos que contribuam para a conservação e restauração do bioma amazônico, a transição energética, o fortalecimento das comunidades e o uso do conhecimento ancestral e práticas sustentáveis.“Para o ONE Amazon, é essencial trabalhar em projetos de investimento de impacto que contribuam para a conservação da floresta, o empoderamento das comunidades locais e o crescimento e desenvolvimento, colocando a inovação a serviço da conservação. Este acordo é muito importante, pois podemos trabalhar de forma abrangente pela conservação e pela transição energética, trabalhando pela preservação da Amazônia para que esta e as gerações futuras vivam em um território sustentável e pacífico,” disse Rodrigo Veloso, CEO do ONE Amazon.Por meio deste acordo, o ONE Amazon expressou seu interesse em trabalhar em conjunto com o Fundo Colombia en Paz – FCP (Fondo Colombia en Paz) para desenvolver metodologias e sistemas de informação que permitam medir os impactos dos investimentos realizados pelos dois fundos na conservação, reflorestamento e restauração do bioma amazônico, e na geração de melhores condições de vida dignas para as comunidades, respeitando seus direitos. Para avançar neste trabalho, as partes concordaram em: analisar mecanismos alternativos para a execução de fundos nos projetos do ONE Amazon, propor e priorizar os projetos a serem apresentados aos fundos, contribuir para a construção de um documento de política de investimento do fundo de projetos de alto impacto do ONE Amazon.Com a assinatura deste acordo, é dado um passo muito importante para que os investimentos realizados por cada um dos fundos protejam a bioeconomia competitiva por meio do uso sustentável dos recursos biológicos para desenvolver produtos, processos e serviços que gerem valor econômico e ao mesmo tempo promovam a conservação da biodiversidade e o bem-estar social.Contato para a imprensa do ONE Amazon: rachel@oneamazon.comSobre o ONE AmazonONE Amazon é líder na integração de sustentabilidade, tecnologia e mercados financeiros para enfrentar os desafios ambientais na Floresta Amazônica. Ao focar na tokenização de terras, a organização cria incentivos para a conservação enquanto promove o desenvolvimento econômico. ONE AMAZON colabora com governos, comunidades indígenas, ONGs e o setor privado em países amazônicos para garantir a proteção e a prosperidade de longo prazo da região.Sobre o Fondo Colombia en PazO Fondo Colombia en Paz é a entidade do Governo Nacional responsável pela administração, coordenação, articulação, direcionamento e execução das diferentes fontes de recursos para realizar as ações necessárias em resposta à implementação do Acordo Final para a Cessação do Conflito e a Construção da Paz na Colômbia.

