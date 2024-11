La Ville de Toronto et Rogers dévoilent la route honorifique « Taylor Swift Way »

Rogers doublera les dons versés à la banque alimentaire Daily Bread jusqu’à concurrence de 113 000 $

TORONTO, 04 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, la Ville de Toronto et Rogers ont dévoilé de nouvelles plaques de nom de rue pour la « Taylor Swift Way », une route reliant le Nathan Phillips Square au Rogers Centre. Ces plaques seront installées tout au long du mois de novembre pour célébrer les spectacles de la tournée Taylor Swift | The Eras Tour qui auront lieu à Toronto.

Les 22 plaques créées par la Ville en partenariat avec Rogers seront remises à la banque alimentaire Daily Bread à la fin du mois de novembre afin de recueillir des fonds pour l’organisme grâce à une vente aux enchères. Rogers doublera les dons jusqu’à concurrence de 113 000 $ – un clin d’œil au chiffre chanceux de Taylor Swift, le 13.

La mairesse Olivia Chow, la mairesse suppléante Jennifer McKelvie (Scarborough-Rouge Park) et la mairesse suppléante Ausma Malik (Spadina-Fort York) étaient accompagnées par des représentants de Rogers, et Neil Hetherington, chef de la direction, banque alimentaire Daily Bread, pour l’inauguration au « 1 Taylor Swift Way », devant le Rogers Centre.

Les plaques sont installées le long des rues Queen Ouest, John et Front ainsi que de la Blue Jays Way. La désignation temporaire de la route a été approuvée par le conseil municipal de Toronto en juillet, après la présentation d’une motion par la mairesse suppléante Jennifer McKelvie.

L’enchère en ligne pour la plaque « 1 Taylor Swift Way » et pour six autres plaques débute aujourd’hui et se poursuit jusqu’au 10 novembre. Cinq autres plaques seront mises aux enchères chaque lundi du mois de novembre. Tous les détails se trouvent sur le site web de la banque alimentaire Daily Bread, à www.dailybread.ca/taylorswiftway.

Taylor Swift se produira à guichets fermés les 14, 15, 16, 21, 22 et 23 novembre. Elle est la première artiste à se produire six soirs au Rogers Centre au cours d’une même tournée. Rogers est le commanditaire présentateur de la tournée Taylor Swift | The Eras Tour au Canada.

Citations :

« C’est un honneur pour nous d’accueillir Taylor Swift à Toronto pour une dizaine de jours de musique et de magie. Nous espérons que les fans apprécieront leur promenade sur la “Taylor Swift Way” et soutiendront généreusement les enchères de ces plaques – chacune étant un souvenir impérissable qui aidera une noble cause. Merci à nos partenaires chez Rogers d’avoir généreusement offert de doubler les dons et de nous aider à concrétiser cette initiative en finançant ces plaques. »

– Olivia Chow, mairesse

« Taylor Swift fera vibrer le Rogers Centre avec ses concerts qui marqueront l’esprit des Swifties pour toujours. Ces plaques honorifiques créées en partenariat avec Rogers ne se démoderont jamais et soutiendront l’important travail de la banque alimentaire Daily Bread ici à Toronto. C’est notre façon de suivre l’exemple de générosité de Taylor Swift envers les communautés qu’elle visite. »

– Jennifer McKelvie, mairesse suppléante (Scarborough-Rouge Park) et présidente du Comité de l’infrastructure et de l’environnement

« Je suis ravie d’accueillir les Swifties de tous horizons dans le centre-ville de Toronto au cours des prochaines semaines. Nous travaillons d’arrache-pied pour offrir une expérience sécuritaire, amusante et mémorable. J’invite toutes les personnes qui parcourent la “Taylor Swift Way” à faire figure de superstar en soutenant les organismes caritatifs locaux comme la banque alimentaire Daily Bread et en découvrant les incroyables artistes et poètes au cœur de la vie culturelle de Toronto. »

– Ausma Malik, mairesse suppléante (Spadina-Fort York)

« Nous sommes ravis d’être le commanditaire présentateur de la tournée Taylor Swift | The Eras Tour au Canada, d’aider à recueillir des fonds et de doubler les dons versés à la banque alimentaire Daily Bread, dont la mission est essentielle. »

– Terrie Tweddle, chef de la direction de la Marque et des Communications, Rogers

« Nous sommes profondément reconnaissants envers la Ville de Toronto et Rogers pour avoir fait don de ces précieuses plaques à la banque alimentaire Daily Bread. À l’heure actuelle, une personne sur dix a recours aux banques alimentaires à Toronto. Les fonds recueillis lors de cette vente aux enchères et le généreux don de Rogers serviront à offrir une aide alimentaire d’urgence à nos concitoyens qui en ont besoin. »

– Neil Hetherington, chef de la direction, banque alimentaire Daily Bread

À propos de la ville de Toronto

Toronto est le foyer de plus de trois millions de personnes dont la diversité et les expériences font de cette grande ville le principal moteur économique du Canada et l’une des villes les plus diversifiées et les plus agréables où vivre au monde. Quatrième plus grande ville d’Amérique du Nord, Toronto est un chef de file mondial dans les domaines de la technologie, de la finance, du cinéma, de la musique, de la culture, de l’innovation et de l’action climatique, et se place régulièrement en tête des classements internationaux grâce aux investissements réalisés par son gouvernement, ses habitants et ses entreprises. Pour en savoir plus, visitez toronto.ca ou suivez-nous sur X à x.com/cityoftoronto, sur Instagram à www.instagram.com/cityofto ou sur Facebook à www.facebook.com/cityofto.

À propos de Rogers Communications

Rogers est la référence canadienne en matière de communications et de divertissement. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour en savoir plus, consultez rogers.com ou investisseurs.rogers.com.

À propos de la banque alimentaire Daily Bread

La banque alimentaire Daily Bread travaille à des solutions à long terme pour éliminer la faim et la pauvreté et dirige des programmes novateurs pour soutenir les personnes à faible revenu et souffrant d’insécurité alimentaire. Daily Bread distribue des aliments frais et de longue conservation ainsi que des repas fraîchement cuisinés à 129 agences membres, qui elles dirigent 205 programmes alimentaires partout à Toronto – un réseau qui reçoit aujourd’hui plus de 3,3 millions de visites par an. Grâce à ses activités de recherche et de promotion des intérêts, Daily Bread s’efforce également de faire évoluer les politiques afin que soit reconnu le droit à l’alimentation au sein de nos communautés. Pour en savoir plus, consultez dailybread.ca.

Personnes-ressources pour les médias

Relations avec les médias, ville de Toronto : media@toronto.ca

Relations avec les médias, Rogers : media@rci.rogers.com

Eva Molina, vice-présidente, Marketing et communications, Daily Bread : emolina@dailybread.ca

