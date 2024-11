Ententes sur les normes et l’éducation conclues entre l’Ordre des CPA du Québec, CPA Ontario et CPA Canada

MONTRÉAL et TORONTO, 04 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Ordre des CPA du Québec, CPA Ontario et CPA Canada ont le plaisir d’annoncer qu’ils ont signé une liste de conditions sur les normes et indications et qu’ils ont finalisé les détails de l’entente sur l’éducation conclue à l’automne dernier.

En vertu de la liste de conditions sur les normes et indications, les CPA du Québec et de l’Ontario auront un accès ininterrompu au Manuel de CPA Canada et aux directives des Conseils des normes. Elle garantit également la poursuite du financement des normes et indications comptables et l’accès aux documents essentiels à la profession et à la protection du public.

L’entente finalisée sur l’éducation assure la continuité du parcours de formation des candidats et candidates actuels à l’exercice de la profession du Québec et de l’Ontario, tel que stipulé dans la liste de conditions annoncée en novembre 2023.

Ces ententes découlent de l'avis de retrait de l’Ordre des CPA du Québec et de CPA Ontario de l’Accord de collaboration à compter de décembre 2024.

Renseignements :

CPA Canada

Sunny Freeman

sfreeman@cpacanada.ca

CPA Ontario

Kathryn Hanley

khanley@cpaontario.ca

Ordre des CPA du Québec

Maude Bujeault-Bolduc

mbujeault-bolduc@cpaquebec.ca

