INVITATION TIL DFDS 3. KVT. 2024 TELEKONFERENCE

INVESTOR NEWS nr. 79 - 4. november 2024

DFDS’ kvartalsrapport for 3. kvartal 2024 forventes offentliggjort 7. november 2024 omkring kl. 07.30.

Rapporten præsenteres på en telekonference af Torben Carlsen, CEO og Karen Boesen, CFO.

Efter præsentationen, der foregår på engelsk, vil der være mulighed for at stille spørgsmål. Investorer, analytikere og andre er velkommen til at deltage.





Telekonference

Dato: 7. november 2024



Tidspunkt: 10.00

Registrering: Registrer forud via dette link. Adgangskode mailes efter registrering.

Live-streaming af telekonferencen kan følges fra dette link.





Kontakt

Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59





Om DFDS

Vi driver et transportnetværk i og omkring Europa med en omsætning på DKK 28 mia. og 14.000 heltidsansatte.

Vi transporterer varer i trailere med færge, vej og jernbane samt tilbyder komplementære og relaterede transport- og logistikløsninger.

Vi transporterer også passagerer i bil og til fods med færger på korte ruter og på ruter med overnatning.

DFDS blev grundlagt i 1866, har hovedkontor og er børsnoteret i København.





This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act

