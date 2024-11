Öhlins Racing 发布专为探险摩托车设计的新一代后减震器

全新 Öhlins TTX AR-X 40 减震器提供更广泛的阻尼调节范围,不仅能够营造舒适的公路骑行体验,还具备卓越的越野性能

先进的预载调节器具有更高的承载能力,可支持最多 50 毫米的座椅高度调节

乌普兰斯韦斯比,瑞典, Nov. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最受推崇的高性能品牌之一 Öhlins Racing 发布了一款专为探险摩托车设计的创新型新一代双管后减震器,不仅能够显著提升公路骑行时的舒适体验,还具备卓越的越野性能。 全新 Öhlins TTX AR-X 40 减震器专为满足街道摩托车和超裸摩托车所承受的高负载及复杂操作需求而设计。

TTX AR-X 40 减震器配有直径 40 毫米的活塞,结合高速溢流阀设计,能够在极大的阻尼力范围内显著提升骑行时的舒适度与操控性。 这款全新减震器配备了集成液压预载调节器,能够在负载增加时始终保持理想的骑行高度。这一创新设计可让骑手根据需求灵活调整,最高可将减震器的预载增加 20 毫米,从而根据具体应用将座椅高度调整至多 50 毫米。 这款先进的预载调节器配备创新型模块化接口,支持手动或电动调节。 TTX AR-X 40 还与 Öhlins SmartEC 半主动悬挂技术相兼容。

Öhlins Racing 的销售、市场与产品管理总监 Robert Brinkmark 表示:“我们的全新冒险减震器源自 Öhlins 的自主创新过程。这一过程始于我们对客户需求的深刻洞察,需要我们持续实施严格的产品测试与改进,直至实现所有预定目标。 我们坚信,TTX AR-X 40 绝对是当前冒险摩托车市场上最出色的后减震器,同时也是街道摩托车和超裸摩托车应用领域中令人期待的全新选择。”

TTX AR-X 40 沿袭 Öhlins 品牌近五十年来的辉煌传统,即始终致力于为各类摩托车提供技术卓越的悬挂产品,以满足不同的骑行偏好。 Öhlins 的摩托车产品系列涵盖减震器、前叉和弹簧套件,集成双筒、单筒及最新前叉技术,旨在全面提升骑手体验。 Öhlins 还面向汽车、山地自行车和机械动力类运动应用领域开发并销售一系列先进的悬挂技术。

如需了解关于全新 Öhlins TTX AR-X 40 减震器以及该品牌其他世界一流悬挂产品的更多信息,请联系您当地的 Öhlins 零售商,或访问 www.ohlins.com。

关于 Öhlins

在过去 40 多年间,Öhlins Racing 始终活跃于赛车、摩托车和汽车行业,成为这些领域中不可或缺的一部分。 我们始终专注于提供高品质的产品、服务和支持,无论在 F1 赛道上,还是在全球 50 多个国家和地区的当地及国家级赛事中,我们都秉持卓越追求。

如需了解更多信息,请访问 www.ohlins.com。

关于 Tenneco

作为在全球汽车产品行业中处于领先地位的设计、制造与营销公司之一,Tenneco 专注于为原始设备和售后市场客户提供解决方案。 通过旗下 DRiV、Performance Solutions、Clean Air 和 Powertrain 这四大业务部门,Tenneco 致力于为轻型车辆、商用卡车、非公路车辆、工业车辆、赛车以及售后市场提供技术解决方案,从而全力推动全球交通领域的进步。

如需了解更多信息,请访问 www.tenneco.com。

媒体联系人:

Viveca Lundberg

营销传播经理

Viveca.Lundberg@ohlins.com

Simonetta Esposito

高级传播经理

Sesposito@driv.com

本公告随附图片可在以下网址获取:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cb202fa3-d105-4b5e-97ed-b182ad58352d

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c5fef208-9ea8-47d4-b9b1-0c52155f973f

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/742499fb-b692-4871-9b09-a1d0249fcda0

