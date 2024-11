第 18 屆全球公民大會將於新加坡舉行

倫敦, Nov. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 來自超過 50 個國家或地區的 400 多位代表預計會出席 11 月 27 日至 29 日於新加坡舉行的第 18 屆年度全球公民大會。

此年度盛會由全球頂尖的國際公民身份和居留權顧問公司 Henley & Partners 主辦,並已成為世界上最具規模及最重要的投資移民會議,雲集各國家或地區的總統及總理、其他政府高級部長和官員,乃至知名學者、頂尖的私人客戶顧問與財富管理專才,以及金融和商業媒體。

2024 年會議議程包括當今影響富裕家庭流動性選擇因素的深入內容。 會議將探討法例和經濟發展及其可能出現的結果、與全球公民相關的社會影響、投資和財富移民趨勢、監管和稅務變化,以及不斷發展的公民概念。 各代表團將有機會與全球思維最優秀的人才互動,就全球公民身份和互通的最新觀點進行交流,並探索如何發揮全球流動性的力量。

Henley & Partners 集團主席 Christian H. Kalin 博士強調作為全球公民,跨國界聯繫在時機上相當重要: 「我們所說的『財富大遷移』(Great Wealth Migration),反映地緣政局不穩、經濟形勢不明朗、氣候危機及科技顛覆所推動的全球趨勢。 富裕人士逐漸意識到在互通的世界中,僅僅依賴任何一個國家或地區作為居住地或擁有其公民身份,即使這是繁榮、民主的國家,亦可能構成他們不再願意承擔的風險。 然而,當他們考慮自身的選擇時,這是重要的機會來反思其決定的更深遠影響。 如何利用財富為個人謀求利益之餘,更為社會創造正面的影響力? 全球公民身份的核心理念,是相信我們擁有超越本身國界的責任 — 這種責任延伸至我們的社區乃至整個世界。 這次會議旨在透過分享全球學習來拓展我們的視野,讓我們有能力在本地和全球推動有意義的變革。」

會議的主要發言人包括格林納達總理 Dickon Mitchell,以及聖基茨和尼維斯總理 Terrance Drew 博士。 馬爾代夫前總統暨 Climate Vulnerable Forum 現任秘書長 Mohamed Nasheed,將與其他來自印尼、黑山及南太平洋地區的高級政府官員一同分享見解。

傳奇環球投資者及暢銷書籍作家 Jim Rogers 將會發表他對全球金融趨勢的觀點。 其他焦點講者包括 Climate Alpha 的創辦人兼行政總裁 Parag Khanna 博士、歐洲大學學院及約翰霍普金斯大學的 Mehari Taddele Maru 教授、國際戰略研究所的高級研究員 Irene Mia,與美國科技企業家、投資者及 The Network State 作者 Balaji Srinivasan。

大會的亮點是將於 11 月 28 日舉行的 2024 年全球公民獎頒獎晚宴 (Global Citizen Award Dinner),表揚為推動應對當今影響人類的全球性挑戰而作出努力的傑出人士。 這個晚宴與瑞士非牟利人道主義組織 Andan Foundation 基金會合辦,今年的得獎者將會在晚宴上宣佈。Andan Foundation 通過教育、創業和就業,致力促進難民的自力更生,而當晚的淨收益將會捐贈予該基金會。

有關出席第 18 屆年度全球居留權和公民大會的更多資訊及傳媒認證,敬請聯絡:

Sarah Nicklin

集團公共關係主管

sarah.nicklin@henleyglobal.com

