新加坡将举行第十八届全球公民身份年会

伦敦, Nov. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 11 月 27 日至 29 日,预计将有来自 50 多个国家/地区的 400 多名代表出席在新加坡举行的第十八届全球公民身份年会。

此次年度大会由全球领先的国际公民身份和居留咨询公司 Henley & Partners 主办,已成为全球规模盛大、最重要的投资移民盛会,各国总统、总理、高级政府大臣和官员、知名学者,以及顶级私人客户顾问和财富管理专业人士、财经媒体将齐聚一堂,共襄盛举。

2024 年会议议程涵盖了影响当今富裕家庭流动性选择的复杂因素。 会议将探讨法律和经济发展及其影响、与全球公民相关的社会影响、投资和财富转移趋势、监管和税收变化以及公民身份概念的演变。 与会代表将有机会与全球公民身份和互联互通领域一些全球领军人物交流互动,了解最新理念并探索如何利用全球性流动的力量。

Henley & Partners 集团主席 Christian H. Kalin 博士强调,现在正是全球公民跨境连通的大好时机。 “我们称之为‘财富大迁徙’的现象,反映了一种由地缘政治不稳定性、经济不确定性、气候危机和技术颠覆推动的全球趋势。 富裕人士越来越认识到,在互联互通的世界中,仅仅依靠某个国家作为居住地或公民身份归属地——即使是一个繁荣的民主国家——也可能是一种他们不再愿意承担的风险。 不过,在他们权衡选择的同时,有一个关键的机会摆在面前,供我们去反思其决定的更广泛影响。 如何利用财富,使其不仅造福个人,更能产生积极的社会影响? 全球公民身份的核心在于相信我们肩负着超越国界的责任——要对我们的社区乃至整个世界负责。 本次会议旨在通过共享全球学习成果来拓宽视野,使我们有能力在本地和全球范围内推动有意义的变革。”

会议的重要演讲嘉宾包括格林纳达总理 Dickon Mitchell 阁下与圣基茨和尼维斯总理 Terrance Drew 博士阁下。 马尔代夫前总统兼易受气候影响脆弱国家论坛现任秘书长 Mohamed Nasheed 阁下也将与来自印度尼西亚、黑山和南太平洋的高级政府官员分享见解。

全球传奇投资者同时也是畅销书作家的 Jim Rogers 将分享其对全球金融趋势的洞察。 其他重量级演讲嘉宾还包括:Climate Alpha 创始人兼首席执行官 Parag Khanna 博士、欧洲大学学院和约翰·霍普金斯大学的 Mehari Taddele Maru 教授、国际战略研究所高级研究员 Irene Mia,以及身为美国科技企业家、投资者、也是《The Network State》一书作者的 Balaji Srinivasan。

将于 11 月 28 日举行的 2024 年全球公民颁奖晚宴是本次会议的一大亮点,届时将表彰一位在推动解决当今影响人类的全球性挑战方面做出卓越贡献的杰出人士。 本年度获奖者将在与瑞士非营利性人道主义组织 Andan Foundation 合作举办的晚宴上公布。该基金会致力于帮助难民通过教育、创业和就业途径自力更生,当晚的净收益将捐赠给该基金会。

如欲了解更多信息和获取参与第十八届全球居留和公民身份年会的媒体证,请联系:

Sarah Nicklin

集团公共关系主管

sarah.nicklin@henleyglobal.com

