シンガポールで第18回グローバル市民権会議 (Global Citizenship Conference) を開催

ロンドン発, Nov. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 11月27日から29日までシンガポールで開催される第18回グローバル市民権会議には、50か国以上から400人以上の代表者が参加する予定である。

世界をリードする国際的居住・市民権の大手アドバイザリー会社であるヘンリー&パートナーズ (Henley & Partners)が主催するこの年次イベントは、大統領、首相、その他の政府高官、一流の学者、一流の個人顧客アドバイザー、資産管理専門家、金融・ビジネスメディアが一堂に会する、投資移住に関する世界最大かつ最も重要な会議となっている/。

2024年のカンファレンス・プログラムでは、今日の富裕層の移動の選択肢を形成しているダイナミクスに関する洗練されたコンテンツを特集する。 この会議では、法的・経済的な発展とその影響、グローバル市民に関連する社会的影響、投資と富の移動の動向に加え、規制や税制の変更、進化する市民権の概念について探求する。 代表者は、世界市民権と相互接続性に関する世界最高の知性と最新のアイデアに触れ、グローバルなモビリティの力を活用する方法を学ぶ機会を得ることができる。

ヘンリー&パートナーズのグループ会長であるクリスチャン・H・ケーリン博士 (Dr. Christian H. Kaelin) は、国境を越えて世界市民としてつながることのタイムリーな重要性を強調する。 「私たちが言う富の大移動は、地政学的不安定性、経済の不確実性、気候危機、技術的混乱によって引き起こされた世界的傾向を反映しています。 富裕層は、相互に結びついた世界において、居住地や市民権を特定の国だけに依存することは、たとえ繁栄した民主的な国であっても、もはやリスクを負うことになりかねないことを認識しつつあります。 しかし、彼らが検討する際には、その決断が持つより広範な意味合いについて考える重要な機会があります。 富を個人的な利益のためだけでなく、社会に良い影響を与えるためにどのように活用できるでしょうか。 全世界市民権の核心は、私たちには国境を越えて、地域社会や世界全体に及ぶ責任があるという信念です。 この会議は、グローバルな学びを共有することで視野を広げ、地域と世界規模の両方で意義ある変化を推進する力を与えようとするものです」。

会議の著名な基調講演者には、グレナダのディコン・ミッチェル首相 (Hon. Dickon Mitchell)、セントクリストファー・ネイビス首相のテランス・ドリュー博士 (Hon. Dr. Terrance Drew) などが含まれる。 モルディブの元大統領で、現在気候脆弱フォーラムの事務局長を務めるモハメド・ナシード (Hon. Mohamed Nasheed) も、インドネシア、モンテネグロ、南太平洋の政府高官とともに自身の見解を共有する。

伝説的な世界的投資家であり、ベストセラー作家でもあるジム・ロジャーズ (Jim Rogers) は、世界の金融トレンドについて展望を語る。 その他の著名な講演者には、クライメイト・アルファ (Climate Alpha) の創設者兼CEOであるパラグ・カンナ博士 (Dr. Parag Khanna)、欧州大学研究所およびジョンズ・ホプキンス大学のメハリ・タデレ・マル教授 (Prof. Mehari Taddele Maru)、国際戦略研究所のシニアフェローであるアイリーン・ミア (Irene Mia)、そしてアメリカの技術起業家、投資家でありThe Network Stateの著者でもあるバラジ・スリニヴァサン (Balaji Srinivasan) が含まれる。

会議の見どころとして、11月28日に開催される2024年グローバル市民権アワードディナー (Global Citizen Award Dinner) で、今日の人類に影響を及ぼしているグローバルな課題のひとつを推進するために活動している傑出した個人を表彰する。 今年の受賞者は、スイスの非営利人道支援団体アンダン・ファンデーション (Andan Foundation) と共同で開催されるガラ・イベントで発表され、その純益は、教育、起業、雇用を通じて難民の自立を支援する同財団に寄付される。

第18回グローバル在留資格・市民権会議 (Global Residence and Citizenship Conference)への出席に関する詳細およびメディア許可については、下記まで問い合わせされたい。

サラ・ニクリン (Sarah Nicklin)

グループ広報部長

sarah.nicklin@henleyglobal.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.