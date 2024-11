Persidangan Kewarganegaraan Global ke-18 akan diadakan di Singapura

LONDON, Nov. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lebih 400 orang delegasi dari lebih daripada 50 negara dijangka menghadiri Persidangan Kewarganegaraan Global tahunan ke-18, yang akan berlangsung pada 27–29 November di Singapura.

Dihoskan oleh firma penasihat kewarganegaraan dan kediaman antarabangsa terkemuka dunia Henley & Partners, acara tahunan ini telah menjadi persidangan terbesar dan paling penting di dunia mengenai migrasi pelaburan, menghimpunkan presiden dan perdana menteri, menteri dan pegawai kanan kerajaan yang lain, ahli akademik terkemuka, penasihat pelanggan swasta peringkat tinggi dan profesional pengurusan kekayaan serta media kewangan dan perniagaan.

Program persidangan 2024 menampilkan kandungan canggih mengenai dinamik yang membentuk pilihan mobiliti keluarga kaya hari ini. Persidangan itu akan meneroka perkembangan undang-undang dan ekonomi serta implikasinya, kesan masyarakat yang relevan kepada warga global dan arah aliran dalam pelaburan dan penghijrahan kekayaan, bersama-sama dengan perubahan peraturan dan cukai serta konsep kewarganegaraan yang berkembang. Para delegasi akan berpeluang untuk berinteraksi dengan beberapa minda terbaik dunia dan idea terkini mengenai kewarganegaraan global dan kesalinghubungan serta menemukan cara memanfaatkan kuasa mobiliti global.

Dr. Christian H. Kalin, Pengerusi Kumpulan Henley & Partners, menekankan betapa pentingnya relevansi masa kini untuk berhubung merentasi sempadan sebagai warganegara global. “The Great Wealth Migration, seperti yang kita panggil, mencerminkan arah aliran global yang didorong oleh ketidakstabilan geopolitik, ketidaktentuan ekonomi, krisis iklim dan gangguan teknologi. Individu yang kaya semakin menyedari bahawa dalam dunia yang saling berkaitan, bergantung semata-mata pada mana-mana satu negara sebagai tempat kediaman atau kewarganegaraan — malah negara yang makmur dan demokratik — mungkin adalah risiko yang tidak sanggup diambil lagi. Walau bagaimanapun, sambil mempertimbangkan pilihan mereka, mereka mempunyai peluang penting untuk berfikir mengenai kesan yang lebih luas daripada keputusan itu. Bagaimanakah kekayaan boleh digunakan bukan sahaja untuk kelebihan peribadi tetapi juga untuk mewujudkan kesan sosial yang positif? Kewarganegaraan global, pada terasnya adalah kepercayaan bahawa kita mempunyai tanggungjawab yang melangkaui sempadan kita sendiri — kepada komuniti kita dan kepada dunia secara keseluruhan. Persidangan ini bertujuan untuk meluaskan perspektif kita melalui perkongsian pembelajaran global, memperkasakan kita untuk memacu perubahan yang bermakna pada skala tempatan dan global."

Penceramah utama terkenal pada persidangan ini termasuk Yang Berhormat Dickon Mitchell, Perdana Menteri Grenada dan Yang Berhormat Dr. Terrance Drew, Perdana Menteri St. Kitts dan Nevis. Mohamed Nasheed, bekas Presiden Maldives dan Setiausaha Agung Forum Kerentanan Iklim semasa juga akan berkongsi pandangan beliau bersama pegawai kanan kerajaan dari Indonesia, Montenegro dan Pasifik Selatan.

Pelabur global legenda dan pengarang terlaris, Jim Rogers, akan menawarkan perspektifnya tentang arah aliran kewangan global. Penceramah terkenal lain termasuk Dr. Parag Khanna, Pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif Climate Alpha, Prof. Mehari Taddele Maru dari Institut Universiti Eropah dan Universiti John Hopkins, Irene Mia, Felo Kanan di Institut Kajian Strategik Antarabangsa dan Balaji Srinivasan, usahawan teknologi Amerika, pelabur dan pengarang The Network State.

Acara kemuncak persidangan ini ialah Majlis Makan Malam Anugerah Warganegara Global 2024 pada 28 November. Semasa acara kemuncak ini, seorang individu luar biasa yang berusaha untuk memajukan salah satu cabaran global yang mempengaruhi kemanusiaan hari ini akan diberikan penghormatan. Pemenang anugerah tahun ini akan diumumkan di acara gala yang dianjurkan dengan kerjasama organisasi kemanusiaan bukan untung dari Switzerland, Andan Foundation, yang memberikan tumpuan kepada mempromosikan kemandirian pelarian melalui pendidikan, keusahawanan dan pekerjaan. Hasil bersih daripada gala malam itu akan disumbangkan.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut dan akreditasi media untuk menghadiri Persidangan Kediaman dan Kewarganegaraan Global ke-18 tahunan, sila hubungi:

Sarah Nicklin

Group Head of Public Relations

sarah.nicklin@henleyglobal.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.