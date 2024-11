ועידת האזרחות העולמית ה-18 תתקיים בסינגפור

לונדון, Nov. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- יותר מ-400 נציגים מיותר מ-50 מדינות צפויים להשתתף בכנס האזרחות העולמי השנתי ה-18 , (Global Citizenship Conference) שיתקיים בין ה-27 ל-29 בנובמבר בסינגפור.

אירוע שנתי זה, שנערך על ידי חברת ייעוץ האזרחות והמגורים הבינלאומית המובילה בעולם Henley & Partners , הפך לכנס הגדול והמשמעותי ביותר בעולם בנושא הגירת השקעות , המפגיש נשיאים וראשי ממשלות, שרים ופקידי ממשל בכירים אחרים ואקדמאים מובילים, כמו גם יועצים ואנשי מקצוע מהשורה הראשונה בתחום ניהול איתנות כספית , ותקשורת פיננסית ועסקית.

תוכנית הכנס לשנת 2024 כוללת תוכן מתוחכם על הדינמיקה המעצבת את אפשרויות הניידות של משפחות אמידות כיום. הכנס יעסוק בהתפתחויות משפטיות וכלכליות והשלכותיהן, השפעות חברתיות הרלוונטיות לאזרחי העולם, מגמות בהשקעות ובהגירת בעלי הון , לצד שינויים רגולטוריים ומיסויים ותפיסת האזרחות המתפתחת. לנציגים תהיה הזדמנות לעסוק בכמה מהמוחות הטובים ביותר בעולם וברעיונות האחרונים בנושא אזרחות גלובלית וקישוריות הדדית ולגלות כיצד לרתום את כוחה של הניידות הגלובלית.

ד"ר כריסטיאן ה. קאלין ( Dr. Christian H. Kalin ) יו"ר קבוצת Henley & Partners, מדגיש את הרלוונטיות בזמן של חיבור חוצה גבולות כאזרחים גלובליים. "הגירת בעלי ההון הגדולה, כפי שאנו מכנים אותה, משקפת מגמה עולמית המונעת על ידי חוסר יציבות גיאופוליטית, אי ודאות כלכלית, משבר האקלים ושיבוש טכנולוגי. אנשים עשירים מכירים יותר ויותר בכך שבעולם מקושר, הסתמכות בלעדית על אומה אחת כמקום מגורים או אזרחות – אפילו מדינה דמוקרטית משגשגת – יכולה להיות סיכון שהם כבר לא מוכנים לקחת. עם זאת, כאשר הם שוקלים את האפשרויות שלהם, יש הזדמנות מכרעת לחשוב על ההשלכות הרחבות יותר של החלטותיהם. כיצד ניתן להשתמש בעושר לא רק לתועלת אישית אלא גם ליצירת השפעה חברתית חיובית? אזרחות גלובלית, בבסיסה, היא האמונה שיש לנו אחריות המשתרעת מעבר לגבולותינו שלנו - לקהילות שלנו ולעולם כולו. כנס זה מבקש להרחיב את נקודות המבט שלנו באמצעות למידה גלובלית משותפת, ולהעצים אותנו להניע שינוי משמעותי בקנה מידה מקומי וגלובלי כאחד".

דוברים מרכזיים בולטים בוועידה כוללים את דיקון מיטשל ((Dickon Mitchel, ראש ממשלת גרנדה, ואת ד"ר טרנס דרו (Dr. Terrance Drew), ראש ממשלת סנט קיטס ונוויס. מוחמד נאשיד (Mohamed Nasheed), נשיא האיים המלדיביים לשעבר והמזכ"ל הנוכחי של פורום האקלים הפגיע, יחלוק גם הוא את תובנותיו יחד עם בכירי ממשל מאינדונזיה, מונטנגרו ודרום האוקיינוס השקט.

המשקיע העולמי האגדי ומחבר רבי המכר, ג'ים רוג'רס (Jim Rogers), יציע את נקודת מבטו על מגמות פיננסיות עולמיות. דוברים מכובדים נוספים כוללים את ד"ר פרג חאנה (Dr. Parag Khanna), מייסד ומנכ"ל Climate Alpha, פרופ' מהארי טדל מארו (Prof. Mehari Taddele Maru ) מהמכון האוניברסיטאי האירופי ואוניברסיטת ג'ון הופקינס, איירין מיה (Irene Mia), עמיתה בכירה במכון הבינלאומי למחקרים אסטרטגיים, ובלג'י סריניווסאן (Balaji Srinivasan), יזם טכנולוגיה אמריקני, משקיע ומחבר הספר The Network State.

גולת הכותרת של הכנס תהיה ארוחת הערב של פרס האזרח הגלובלי לשנת 2024 ב-28 בנובמבר, שבה אדם יוצא דופן הפועל לקידום אחד האתגרים הגלובליים המשפיעים על האנושות כיום, יכובד. חתן הפרס השנה יוכרז באירוע גאלה שיתקיים בשיתוף עם הארגון ההומניטרי השוויצרי ללא מטרות רווח Andan Foundation , המתמקד בקידום ההסתמכות העצמית של פליטים באמצעות השכלה, יזמות ותעסוקה, ואליו ייתרמו ההכנסות נטו של הערב.

