La 18.ª Conferencia sobre Ciudadanía Global se celebrará en Singapur

LONDRES, Nov. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Se espera que más de 400 delegados de más de 50 países asistan a la 18.ª Conferencia Anual sobre Ciudadanía Global, que se celebrará del 27 al 29 de noviembre en Singapur.

Organizado por Henley & Partners, firma líder mundial en asesoramiento sobre ciudadanía y residencia internacional, este evento anual se ha convertido en la mayor y más importante conferencia del mundo sobre migración por inversión, y reúne a presidentes y primeros ministros, otros ministros y funcionarios gubernamentales de alto rango y destacados académicos, así como a asesores de clientes privados y profesionales de gestión patrimonial de primer nivel, y a medios de comunicación financieros y comerciales.

El programa de la conferencia de 2024 incluye contenidos sofisticados sobre la dinámica que configura las opciones de movilidad de las familias con grandes patrimonios en la actualidad. La conferencia abordará los desarrollos legales y económicos y sus implicaciones, los impactos sociales relevantes para los ciudadanos mundiales y las tendencias en la inversión y la migración de la riqueza, junto con los cambios normativos y fiscales, y el concepto cambiante de ciudadanía. Los delegados tendrán la oportunidad de interactuar con algunas de las mentes más brillantes del mundo y de conocer las últimas ideas sobre la ciudadanía global y la interconectividad, así como descubrir cómo aprovechar el poder de la movilidad global.

El Dr. Christian H. Kalin, presidente del grupo Henley & Partners, destaca la importancia actual de conectarse más allá de las fronteras como ciudadanos globales. “La gran migración de la riqueza, como la llamamos, refleja una tendencia global impulsada por la inestabilidad geopolítica, la incertidumbre económica, la crisis climática y la disrupción tecnológica. Las personas con grandes fortunas reconocen cada vez más que, en un mundo interconectado, depender únicamente de una nación como lugar de residencia o ciudadanía —incluso una próspera y democrática— puede ser un riesgo que ya no están dispuestos a correr. Sin embargo, mientras consideran sus opciones, existe una oportunidad crucial para reflexionar sobre las consecuencias más amplias de sus decisiones. ¿Cómo se puede utilizar la riqueza no solo para beneficio personal sino también para crear un impacto social positivo? La ciudadanía global, en esencia, es la creencia de que tenemos responsabilidades que se extienden más allá de nuestras propias fronteras: hacia nuestras comunidades y hacia el mundo en su conjunto. “Esta conferencia busca ampliar nuestras perspectivas a través del aprendizaje global compartido, empoderándonos para impulsar cambios significativos tanto a escala local como global”.

Entre los principales oradores de la conferencia se encuentran el honorable Dickon Mitchell, primer ministro de Granada, y el honorable Dr. Terrance Drew, primer ministro de San Cristóbal y Nieves. El honorable Mohamed Nasheed, ex presidente de las Maldivas y actual secretario general del Foro de Vulnerabilidad Climática, también compartirá sus ideas junto con altos funcionarios gubernamentales de Indonesia, Montenegro y el Pacífico Sur.

El legendario inversor global y autor de best-sellers, Jim Rogers, ofrecerá su perspectiva sobre las tendencias financieras mundiales. Otros oradores destacados incluyen al Dr. Parag Khanna, fundador y director ejecutivo de Climate Alpha, el profesor Mehari Taddele Maru del Instituto Universitario Europeo y la Universidad John Hopkins, Irene Mia, investigadora principal del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, y Balaji Srinivasan, empresario tecnológico estadounidense, inversor y autor de The Network State.

Un momento destacado de la conferencia será la Cena de entrega del Premio Ciudadano Global 2024, el 28 de noviembre, en la que se homenajeará a una persona destacada que trabaje para promover uno de los desafíos globales que afectan a la humanidad hoy en día. El ganador de este año se anunciará en la gala organizada en colaboración con la organización humanitaria suiza sin fines de lucro Andan Foundation, que se centra en promover la autosuficiencia de los refugiados a través de la educación, el espíritu emprendedor y el empleo, y a la que se donarán la recaudación neta de la velada.

