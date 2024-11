ビットゲット (Bitget) の調査により、一部のユーザーは取引の選択にホワイトペーパーよりもインフルエンサーの動画を好むことが明らかに

セイシェル・ビクトリア発, Nov. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 大手暗号通貨取引所およびWeb3企業であるビットゲットは、ビットコインの16回目のホワイトペーパーデー (Whitepaper Day) を祝い、「誰が未だにホワイトペーパーを読んでいるのか (Who’s Still Reading Whitepapers?)」というテーマのキャンペーンを開始した。 この取り組みは、ブロックチェーンプロジェクトと投資決定におけるホワイトペーパーの現在の役割について、暗号通貨コミュニティ内での会話を活性化することを目指している。 このイベントは、サトシ・ナカモトの基礎文書のリリースを記念して実施され、ホワイトペーパーがどのように認識されているか、また投資戦略やプロジェクト評価の指針としてホワイトペーパーがかつてほど影響力を持ち続けているかどうかを再考する機会を提供する。

ビットゲットが収集した調査データは、暗号通貨コミュニティのホワイトペーパーに対する現在の見解に関する洞察を提供している。 調査対象となった5,923人の参加者のうち、圧倒的多数の92.28%が、トークンを取引する前に必ずプロジェクトのホワイトペーパーを読むと回答しており、ほとんどのユーザーにとって技術文書が依然として重要であることを示している。 さらに、回答者の99.43%が依然としてホワイトペーパーが必要だと考えており、プロジェクトの信頼性を確立し、その基本原則を概説する上でホワイトペーパーが引き続き重要であることを強調している。

ただし、この調査では、キー オピニオンリーダー (KOL) が取引の決定に影響を与える上で主要な役割を果たしていることも明らかとなった。 ホワイトペーパーを常に読むわけではないと回答した参加者のうち、86.51%がKOLの推奨に頼り、研究機関や個人のネットワークに頼る人はごくわずかであった。 これは、インフルエンサー主導の洞察がホワイトペーパーに基づく評価と競合し始めている傾向が高まっていることを浮き彫りにしており、暗号空間で情報が消費され、信頼される方法のより広範な変化を反映している。

長年にわたり、ホワイトペーパーはブロックチェーンプロジェクトの技術的および戦略的意図を理解するための重要な文書と見なされてきた。 しかし、暗号通貨の世界では開発が急速に進んでいることから、これらの文書が投資家にとって依然として重要なツールであるのか、それとも代替の評価方法が優先されているのかという議論が高まっている。

業界関係者へのアンケートや協議に裏付けられたビットゲットの調査では、さまざまな意見が明らかになった。 一部の参加者は、ホワイトペーパーはプロジェクトの基盤と長期目標を理解するために不可欠であると引き続き考えている。 市場動向、プロジェクトのパフォーマンス、開発チームなどの新しい評価指標の台頭により、ホワイトペーパーへの依存度が低下し、実際のアプリケーションとユースケースが中心になっていると主張する人もいる。

これらの議論から得られた洞察は、暗号通貨コミュニティがプロジェクト評価に取り組む方法の変化を示している。 この議論のためのプラットフォームを構築することで、ビットゲットはユーザーと専門家の両方に、今日のブロックチェーンプロジェクトの評価に使用されるツールとリソースを再考するよう促している。 ビットコイン・ホワイトペーパーデーをテーマにしたこのキャンペーンは、業界で進行中の変化を示し、コミュニティに先を見据えて、業界で最も有望なイノベーションを評価するための新しいアプローチを検討するよう呼びかけている。

ビットコイン・ホワイトペーパーデーの詳細については、こちらのツイートを参照のこと。

