סקר של Bitget חושף שמשתמשים מסוימים מעדיפים סרטוני וידאו של משפיענים על פני ניירות עמדה כדי לקבל החלטות בנוגע למסחר

Bitget , בורסת המטבעות הקריפטוגרפים וחברת ה-Web3 המובילה בעולם, השיקה קמפיין כדי לחגוג את יום ההולדת ה-16 לנייר העמדה של Bitcoin תחת הכותרת הנוצצת "מי עדיין קורא ניירות עמדה?" יוזמה זו מבקשת להצית שיחות בתוך הקהילה הקריפטוגרפית על התפקיד הנוכחי של ניירות העמדה בפרויקטי בלוקצ'יין ובהחלטות לגבי השקעות. האירוע מתנהל סביב פרסום המסמך הראשוני של סאטושי נקמוטו ומציע הזדמנות לשקול מחדש את התפיסה אודות ניירות עמדה, ובשאלה האם נותרו ברי השפעה כמו פעם בהיבטים של הנחיות עבור אסטרטגיות השקעה והערכות של פרויקטים.

נתוני סקר שנאספו בידי Bitget מספקים תובנות לגבי הדעות העדכניות של קהילת הקריפטוגרפיה אודות ניירות עמדה. מתוך 5,923 המשתתפים שנשאלו, 92.28% מכריעים ציינו שהם תמיד קוראים את נייר העמדה של הפרויקט לפני שהם סוחרים באסימון שלו, מה שמצביע על כך שהתיעוד הטכני נשאר חיוני עבור רוב המשתמשים. ויותר מכך, 99.43% מהמשיבים עדיין חשובים שניירות עמדה הנם הכרחיים, מכיוון שהם מדגישים את הרלוונטיות המתמשכת שלהם בביסוס האמינות של הפרויקט ומתווים את עקרונות היסוד שלו.

עם זאת, הסקר גם חשף כי למובילי דעה מרכזיים יש תפקיד דומיננטי בהשפעה על החלטות מסחר. בקרב המשתתפים שלא תמיד קוראים ניירות עמדה, 86.51% מסתמכים על המלצות של משפיענים, בעוד שרק אחוז קטן פונה למוסדות מחקר או לרשתות אישיות. זה מדגיש מגמה הולכת וגוברת בה תובנות מונעות משפיענים מתחילות להתחרות בהערכות מבוססות נייר עמדה, וזה משקף שינויים רחבים יותר באופן בו צורכים מידע ובוטחים בו במרחב הקריפטוגרפי.

במהלך השנים, ניירות עמדה נחשבו כמסמכים חיוניים להבנת הכוונות הטכניות והאסטרטגיות של פרויקטי בלוקצ'יין. עם זאת, במקביל התפתחויות מהירות בתחום הקריפטוגרפיה, קיים ויכוח הולך וגובר בשאלה האם המסמכים הללו הם עדיין כלי חיוני למשקיעים או ששיטות הערכה חלופיות מקבלות עדיפות.

המחקר של Bitget, הנתמך בסקרים ובהתייעצויות עם גורמים בתעשייה, חושף מגוון דעות. חלק מהמשתתפים ממשיכים לראות בסקירות טכניות חיוניות להבנת הבסיס של הפרויקט והמטרות ארוכות הטווח שלו. אחרים טוענים כי עלייתם של מדדי הערכה חדשים, כגון מגמות שוק, ביצועי פרויקטים וצוותי פיתוח, הפחיתה את ההסתמכות על סקירות טכניות, כאשר יישומים בעולם האמיתי ומקרי שימוש תופסים את מרכז הבמה.

תובנות שנאספו מדיונים אלה מצביעות על שינוי באופן שבו קהילת הקריפטו ניגשת להערכת פרויקטים. על ידי יצירת פלטפורמה לשיח זה, Bitget מעודדת משתמשים ואנשי מקצוע כאחד לחשוב מחדש על הכלים והמשאבים המשמשים להערכת פרויקטי בלוקצ'יין כיום. עם נייר העמדה של ביטקוין כנושא, קמפיין זה מציג את השינויים המתמשכים בתעשייה, ומזמין את הקהילה להסתכל קדימה ולשקול גישות חדשות להערכת החידושים המבטיחים ביותר של התעשייה.

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא בורסת הקריפטו המובילה בעולם וחברת Web3. בורסת Bitget, המשרתת למעלה מ-45 מיליון משתמשים ביותר מ-150 מדינות ואזורים, מחויבת לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם קופי טריידינג חלוצי ופתרונות מסחר אחרים, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר ביטקוין, מחיר את'ריום ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים. Bitget Wallet, שנקרא בעבר BitKeep, הוא ארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית המציע מגוון פתרונות ותכונות Web3 מקיפים, כולל פונקציונליות ארנק, החלפה, שוק NFT, דפדפן DApp ועוד.

Bitget נמצאת בחוד החנית של קידום אימוץ קריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, ב- EASTERN, SEA ו- LATAM, כמו גם שותפה גלובלית של הספורטאים הלאומיים הטורקיים בוסה טוסון צ'בושולו (Buse Tosun Çavuşoğlu) (אלוף העולם בהיאבקות), סאמט גומוש (şSamet Gümü) (מדליסט זהב באיגרוף) ואילקין איידין (İlkin Aydın ) (נבחרת כדורעף), כדי לעורר את הקהילה העולמית לאמץ את העתיד של מטבע קריפטוגרפי.

