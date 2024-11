丹絨柏勒巴斯港獲頒發供應鏈創新者年度大獎

-獎項由 Supply Chain Asia 頒發,丹絨柏勒巴斯港因其使用 Navis 解決方案大幅提升生產力,於數碼轉型類別榮膺大獎-

曼谷, Nov. 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 馬來西亞最大的轉運樞紐 丹絨柏勒巴斯港 (Port of Tanjung Pelepas,簡稱 PTP) ,10 月 18 日 (星期五) 於 2024 Supply Chain Asia Awards 中獲頒發本年度供應鏈創新者數碼轉型大獎。 獎項表揚該港口採用 Kaleris ® 的海運解決方案 Navis® 驅動以數據為本的決策能力、預計分析以及即時監察,作為整體數碼轉型過程的一部分。 PTP 因其採用 Navis N4 RTG-Optimization™ 及 OpsView™ 解決方案取得重大成果而於轉型類別中獲獎。

過去七年來在提倡 PTP 數碼轉型方面一直走在最前線的丹絨柏勒巴斯港營運總監 Joe Schofield 表示:「該個獎項是我們對卓越營運和創新承諾的最佳證明。 我們的客戶和團隊成員是公司營運中最重要的部分。 數碼轉型就是要通過優越的客戶服務和安全、有意義的工作環境來為他們締造最佳的體驗。 我們與 Kaleris 的合作夥伴關係,在推動數碼進展方面發揮了重要作用,為此我們可以兌現這些承諾,並將效率提升至全新高度。」

PTP 將創新視為其使命的核心要素,營運的先進設備可為超級大型貨櫃船提供服務,並且透過 Kaleris 的 Navis N4 貨櫃碼頭作業系統提供許多碼頭裝卸服務。

透過引入 Navis OpsView 的即時碼頭營運監察,PTP 改善了其營運效率,提高了船席生產力,亦降低了營運成本。 OpsView 的數據為 PTP 訂立每三秒鐘要完成一次貨櫃移動的全新績效指標,提供了所需的資訊。 與 Kaleris 攜手合作開發的 Navis RTG-Optimization 模組背後, PTP 在推動創新方面亦不遺餘力。 PTP 使用該技術自動制定 RTG (輪胎式集裝箱門式起重機) 工作、區塊和車道分配的決策。 透過按照需求最高的範疇為工作優先排序,PTP 的 RTG 生產力提高了 6%,在裝載貨櫃預測性重新處理方面獲得 77% 的改善,並且免除了手動區域管理。

Kaleris 行政總裁 Kirk Knauff 補充說:「這個獎項是對 PTP,以及其透過對卓越營運標準作出重新定義,推動產業向前發展所發揮關鍵作用的重要認可。 PTP 會繼續採納先進科技所帶來的持續改進。 作為高度創新的貨運港口,PTP 明白到如何完善其營運方式,可為下游物流業和更龐大的全球供應鏈帶來更積極的影響。」

Supply Chain Asia (SCA) Awards 是一個致力於對亞洲物流業和供應鏈產業中,取得卓越成就和里程碑的專業人員及企業作出表揚的平台。 「年度創新者」類別著重觀察關鍵範疇,以確定創新方面的領導能力,當中包括突破性解決方案或技術的示範實施、創新所帶來的實質正面成果、可擴展性、可持續性,以及影響或塑造未來趨勢的潛力。

PTP 在今年已取得重大的里程碑,從 2024 年 5 月至 9 月間,連續五個月維持處理超過 100 萬個 20 呎標準貨櫃 (TEU) 裝卸量的表現。 值得注意的是,於 2024 年 9 月 22 日,PTP 在單一 12 小時的值班中,完成了 14,036 次的碼頭貨物移動,打破了過往的紀錄。

根據世界銀行 (The World Bank) 及標普全球市場財智 (S&P Global Market Intelligence) 最新的 2023 年貨櫃港口績效指數 (CPPI) 指出,PTP 在全球最具效率的貨櫃港口中名列第 5 位。 在全球貨物吞吐量最高的貨櫃碼頭中,該港口居於第 15 位。

關於 PTP

丹絨柏勒巴斯港 (簡稱 PTP) 為馬來西亞最繁忙的轉運中心樞紐,每年處理的 20 呎標準貨櫃 (TEU) 裝卸量達 1,300 萬個。 該港口為主要航運公司及貨櫃營運商提供可靠、高效率和先進的服務,同時為馬來西亞及海外的託運公司提供與環球市場之間的廣泛聯繫。 PTP 為頂尖公用事業及基建集團 MMC Corporation Berhad (佔股 70%) 與 APM Terminals (佔股 30%) 的合資企業,後者是全球首屈一指的港口集團,在環球 64 個主要地點建有設施。

關於 Kaleris

Kaleris 是一家以雲端為本的供應鏈執行和可見性技術解決方案的頂尖供應商。 全球多個最具規模的品牌都依賴 Kaleris 為它們的貨場管理、運輸管理、維護和維修運作、碼頭作業系統,以及海運承運商和船舶解決方案提供關鍵任務技術。 透過整合跨主要節點和模式的供應鏈執行軟件資產,Kaleris 旨在解決導致全球供應鏈發生衝突和效率低下的黑點與資料差距問題。 欲了解更多關於 Kaleris 的資訊,請瀏覽 www.kaleris.com 。

