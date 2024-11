Pelabuhan Tanjung Pelepas Diiktiraf Dengan Anugerah Inovator Terbaik Rantaian Bekalan Tahunan

-Dipersembahkan oleh Supply Chain Asia, Pelabuhan Tanjung Pelepas telah dianugerahkan dalam kategori Transformasi Digital kerana menggunakan penyelesaian Navis untuk memacu peningkatan produktiviti yang besar-

BANGKOK, Nov. 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pelabuhan Tanjung Pelepas (PTP), hab pemindahan penghantaran terbesar di Malaysia, telah diberi penghormatan dengan Inovator Rantaian Bekalan Terbaik: Anugerah Transformasi Digital pada Anugerah Supply Chain Asia 2024 pada hari Jumaat, 18 Oktober. Anugerah ini mengiktiraf penggunaan pelabuhan penyelesaian maritim Navis® daripada Kaleris ® untuk memperkasakan keupayaan membuat keputusan terdorong data, analitik ramalan dan sebenar -pemantauan masa sebagai sebahagian daripada keseluruhan perjalanan transformasi digital. PTP telah dipilih dalam kategori Transformasi untuk pencapaian ketaranya dengan penyelesaian Navis N4 RTG-Optimization™ dan OpsView™.

"Anugerah ini adalah bukti komitmen kami terhadap kecemerlangan operasi dan inovasi," kata Joe Schofield, COO PTP, yang telah berada di barisan hadapan memperjuangkan transformasi digital PTP sejak tujuh tahun lalu. "Pelanggan dan ahli pasukan kami adalah bahagian terpenting dalam operasi kami. Transformasi digital adalah tentang mencipta pengalaman terbaik untuk mereka melalui perkhidmatan pelanggan yang unggul dan persekitaran kerja yang selamat dan bermakna. Perkongsian kami dengan Kaleris telah memainkan peranan penting dalam memacu kemajuan digital agar kami boleh menunaikan janji-janji ini dan mencapai tahap kecekapan baharu."

PTP menganggap inovasi sebagai elemen teras misinya, mengendalikan peralatan canggih yang mampu melayani kapal kontena ultra-besar dan menyediakan pelbagai perkhidmatan pengendalian terminal yang didayakan oleh sistem pengendalian terminal Navis N4 daripada Kaleris.

Dengan memperkenalkan pemantauan operasi terminal masa nyata dengan Navis OpsView, PTP menambah baik kecekapan operasinya, meningkatkan produktiviti dermaga dan mengurangkan kos operasi. Data OpsView memberikan PTP maklumat yang diperlukan untuk menetapkan penanda aras prestasi baharu bagi satu pergerakan kontena yang diselesaikan setiap tiga saat. PTP juga memacu inovasi di sebalik modul Navis RTG-Optimization, yang dibangunkan dengan kerjasama Kaleris. PTP menggunakan teknologi untuk mengautomasikan pembuatan keputusan mengenai kerja RTG, blok dan tugasan lorong. Dengan mengutamakan pekerjaan mengikut bidang permintaan tertinggi, PTP mencapai peningkatan 6% dalam produktiviti RTG, peningkatan 77% dalam pengendalian semula ramalan untuk kontena muatan dan menghapuskan pengurusan zon manual.

Kirk Knauff, Ketua Pegawai Eksekutif Kaleris menambah, "Anugerah ini merupakan pengiktirafan yang layak diperoleh PTP dan peranan penting yang mereka mainkan dalam memacu industri ke hadapan dengan mentakrifkan semula piawaian kecemerlangan operasi. PTP terus menerapkan penambahbaikan berterusan daripada teknologi canggih. Sebagai sebuah pelabuhan yang inovatif. PTP memahami bagaimana mengoptimumkan operasinya memberikan kesan positif kepada logistik hiliran dan rantaian bekalan global yang lebih besar."

Anugerah Supply Chain Asia (SCA) adalah platform yang didedikasikan untuk memberi penghormatan kepada pencapaian dan kejayaan penting yang luar biasa dari para profesional dan perusahaan dalam sektor logistik dan rantaian bekalan di Asia. Kategori Innovator of the Year melihat merentasi bidang utama untuk menentukan kepimpinan dalam inovasi, termasuk pelaksanaan yang ditunjukkan bagi penyelesaian atau teknologi terobosan, hasil positif yang nyata daripada inovasi, skalabiliti, kemampanan dan potensi untuk membentuk arah aliran masa hadapan.

PTP telah mencapai pencapaian penting tahun ini, secara konsisten mengekalkan prestasi pengendalian lebih 1 juta unit bersamaan dua puluh kaki (TEU) selama lima bulan berturut-turut, dari bulan Mei hingga September 2024. Terutamanya, pada 22 Sept. 2024, PTP mengatasi rekod sebelumnya dengan 14,036 pergerakan tepi dermaga yang luar biasa dalam satu syif 12 jam.

PTP juga telah diiktiraf sebagai pelabuhan kontena paling cekap ke-5 di dunia, menurut The World Bank dan S&P Global Market Intelligence dalam Indeks Prestasi Pelabuhan Kontena (CPPI) terkini 2023. Pelabuhan itu kini berada di kedudukan ke-15 antara pelabuhan kontena terkemuka dunia di syarat pengeluaran volum.

Perihal PTP

Pelabuhan Tanjung Pelepas (PTP) merupakan hab pemindahan penghantaran tersibuk di Malaysia dengan kapasiti untuk mengendalikan 13 juta unit bersamaan dua puluh kaki (TEU) setiap tahun. Pelabuhan ini menyampaikan perkhidmatan yang boleh dipercayai, cekap dan termaju kepada syarikat perkapalan utama dan pengendali kotak, menyediakan pengirim di Malaysia dan luar negara sambungan yang meluas ke pasaran global. PTP ialah usaha sama antara MMC Corporation Berhad (70%), kumpulan utiliti dan infrastruktur terkemuka dan Terminal APM (30%), kumpulan pelabuhan global terulung dengan kemudahan di 64 lokasi utama di seluruh dunia.

Perihal Kaleris

Kaleris merupakan pembekal terkemuka bagi pelaksanaan rantaian bekalan berasaskan awan dan penyelesaian teknologi keterlihatan. Kebanyakan jenama terbesar di dunia bergantung pada Kaleris untuk menyediakan teknologi kritikal misi untuk pengurusan halaman, pengurusan pengangkutan, penyelenggaraan dan operasi pembaikan, sistem pengendalian terminal serta penyelesaian kapal dan pengangkut lautan. Dengan menyatukan aset perisian pelaksanaan rantaian bekalan merentas nod dan mod utama, kami menangani titik gelap dan jurang data yang menyebabkan geseran dan ketidakcekapan dalam rantaian bekalan global. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Kaleris, layari www.kaleris.com .

Foto yang mengiringi pengumuman ini tersedia di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2b4e8ec2-a00e-46ce-ada5-3ff59d124744

Hubungan media: Suzy Swindle, suzy.swindle@kaleris.com Hubungan media: Juliah Shamsul Shaari, juliah.shamsulshaari@ptp.com.my

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.