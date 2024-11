丹戎帕拉帕斯港荣获供应链年度创新者大奖

-丹戎帕拉帕斯港使用 Navis 解决方案大幅提升生产率,因此获得 Supply Chain Asia 颁发的数字化转型类奖项-

曼谷, Nov. 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 马来西亚最大的中转枢纽丹戎帕拉帕斯港 (Port of Tanjung Pelepas, PTP) 在 2024 年 Supply Chain Asia 年度颁奖大会 (Supply Chain Asia Awards) 上荣获“供应链年度创新者:数字化转型”大奖。 这一奖项旨在表彰该港在全面数字化转型过程中使用 Kaleris ® 的 Navis® 海事解决方案增强数据驱动决策能力、进行预测分析和实时监测。 PTP 借助 Navis N4 RTG-Optimization™ 和 OpsView™ 取得了巨大成就,因此在转型类别中获选。

PTP 首席运营官 Joe Schofield 在过去 7 年一直活跃在支持 PTP 数字化转型的前线,他表示:“这个奖项证明了我们对卓越运营和创新的承诺。 客户和团队成员是我们运营中最重要的部分。 数字化转型就是要通过优质的客户服务和安全、有意义的工作环境,为他们创造最佳体验。 我们与 Kaleris 的合作在推动数字化进步方面发挥了重要作用,因此我们能够兑现这些承诺,并将效率提升到新的高度。”

PTP 将创新视为使命的核心要素,运营着能够为超大型集装箱船提供服务的先进设备,并利用 Kaleris 的 Navis N4 码头操作系统提供众多码头装卸服务。

通过采用 Navis OpsView 对码头运营进行实时监测,PTP 提高了运营效率和泊位生产率,降低了运营成本。 OpsView 数据为 PTP 提供了所需的信息,因此PTP 能够设定新的绩效基准,即每三秒钟完成一次集装箱移动。 PTP 还推动了与 Kaleris 合作开发的 Navis RTG-Optimization 模块背后的创新。 PTP 利用该技术对 RTG 作业、区块和车道分配进行自动化决策。 通过根据需求量最大的区域确定作业优先次序,PTP 将 RTG 生产率提高了 6%,负载集装箱预测调运改进了 77%,并消除了人工区域管理。

Kaleris 首席执行官 Kirk Knauff 补充说:“PTP 重新定义了卓越运营标准,在推动行业发展方面发挥了关键作用,他们获奖实至名归。 PTP 不断利用先进技术进行改进。 作为一个高度创新的港口,PTP 深知优化运营对下游物流和更广泛的全球供应链的积极影响。”

Supply Chain Asia (SCA) Awards 是一个致力于表彰亚洲物流和供应链领域专业人士和企业杰出成就和里程碑的平台。 年度创新者类别从多个关键领域来确定在创新方面的领先地位,包括开创性解决方案或技术的实际实施、创新带来的切实积极成果、可扩展性、可持续性以及塑造未来趋势的潜力。

PTP 今年实现了一个重要的里程碑:从 2024 年 5 月到 9 月,连续 5 个月处理超过 100 万个二十英尺标准箱 (TEU),保持了一贯的高绩效。 值得注意的是,2024 年 9 月 22 日,PTP 在单个 12 小时班次内完成了 14,036 次码头移动,超过了之前的记录。

根据世界银行和标普全球市场财智 (S&P Global Market Intelligence) 最新发布的 2023 年集装箱港口绩效指数 (CPPI),PTP 还被评为全球第五高效集装箱港口。 就吞吐量而言,该港目前在全球顶级集装箱港口中排名第15 位。

关于 PTP

丹戎帕拉帕斯港 (PTP) 是马来西亚最繁忙的中转枢纽,每年可处理 1300 万个二十英尺标准箱 (TEU)。 该港口为主要船运公司和集装箱运营商提供可靠、高效和先进的服务,为马来西亚国内外的托运人提供触达全球市场的广泛联结。 PTP 是 MMC Corporation Berhad (70%) 和 APM Terminals (30%) 的合资企业,前者是一家领先的公用事业和基础设施集团,后者是一家首屈一指的全球港口集团,在全球 64 个重要地点布有设施。

关于 Kaleris

Kaleris 是基于云的供应链执行和可视化技术解决方案的领先供应商。 许多全球大品牌都依赖 Kaleris 为堆场管理、运输管理、维护和维修操作、码头操作系统以及远洋承运人和船舶解决方案提供关键任务技术。 通过整合跨主要节点和模式的供应链执行软件资产,Kaleris 旨在解决导致全球供应链发生冲突和效率低下的黑点与数据差距问题。 如想了解 Kaleris 的更多信息,请访问 www.kaleris.com 。

