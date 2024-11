탄중 펠레파스 항구, 올해의 공급망 혁신가상 수상

탄중 펠레파스 항구, 나비스(Navis) 솔루션 활용한 주요 생산성 제고 성과로 공급망 아시아 어워드에서 디지털 혁신 부문 수상

방콕, Nov. 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 말레이시아 최대 환적 허브인 탄중 펠레파스 항구( Port of Tanjung Pelepas )(PTP)가 10월 18일 금요일 개최되는 2024 공급망 아시아 어워드(Supply Chain Asia Awards)에서 디지털 혁신 부문 올해의 공급망 혁신가상을 수상했다. 이 상은 디지털 혁신 여정의 일환으로 칼레리스( Kaleris ®)의 Navis® 해상 솔루션을 활용해 데이터 기반의 의사결정 역량, 미래 예측 분석, 실시간 모니터링을 강화한 항구의 성과를 인정해 주어진 것이다. PTP는 Navis N4 RTG-Optimization™과 OpsView™ 솔루션으로 상당한 성과를 거둬 혁신 부문 수상 기업으로 선정되었다.

지난 7년간 PTP의 디지털 혁신을 앞장서서 이끌어온 PTP의 COO Joe Schofield는 “이번 수상은 탁월한 운영과 혁신에 대한 우리의 헌신을 증명해준다. 우리 항구의 운영에서 가장 중요한 요소는 바로 고객들과 팀원들이다. 디지털 혁신은 우수한 고객 서비스와 안전하고 의미 있는 업무 환경을 통해 그들에게 최고의 경험을 제공하는 것을 의미한다. 칼레리스와 맺은 파트너십은 디지털 발전을 주도하는 데 중추적 역할을 해왔으며, 덕분에 우리가 디지털 혁신 약속을 이행하고 새로운 차원의 효율성을 달성할 수 있다”라고 말했다.

PTP는 혁신을 핵심 사명으로 지향하며 초대형 컨테이너 선박을 지원하는 첨단 장비를 운영하고, 칼레리스의 Navis N4 터미널 운영 시스템을 통해 여러 터미널 취급 서비스를 제공하고 있다.

PTP는 Navis OpsView를 통해 실시간 터미널 운영 모니터링을 도입했고, 그 결과 운영 효율성과 선석(berth) 생산성 제고, 운영비 절감을 달성했다. PTP는 OpsView 데이터를 기반으로 3초마다 한 번 발생하는 컨테이너 이동에 대한 새로운 성능 벤치마크를 설정하는 데 필요한 정보를 확보했다. 또한, PTP는 칼레리스와 협업해 개발한 Navis RTG-Optimization 모듈 이면의 혁신을 이끌었다. PTP는 이 기술을 활용해 RTG 작업, 블록과 레인 할당에 관한 의사결정을 자동화하고 있다. 수요가 가장 많은 영역에 따라 작업의 우선순위를 정함으로써, PTP는 RTG 생산성을 6% 제고하고, 적재 컨테이너의 재취급 예측을 77% 개선했으며, 수동으로 이뤄지는 구역 관리를 없앴다.

Kaleris CEO인 Kirl Knauff는 “PTP가 탁월한 운영의 기준을 재정의하며 업계를 발전시키는 데 중추적 역할을 하고 있음을 생각하면, 이 상은 그들에게 주어져야 마땅하다. PTP는 계속해서 향상되고 있는 첨단 기술을 꾸준히 받아들이고 있다. PTP는 매우 혁신적인 항구로서 운영 최적화가 다운스트림 물류와 더 큰 규모의 글로벌 공급망에 얼마나 긍정적으로 영향을 미치는지 잘 이해하고 있다”라고 말했다.

공급망 아시아(SCA) 어워드는 아시아의 물류 및 공급망 분야 전문가와 기업의 우수한 성과와 이정표를 기념하는 장이다. 올해의 혁신가상은 혁신적인 솔루션이나 기술의 검증된 구현 능력, 가시적이고 긍정적인 혁신 성과, 확장성, 지속 가능성, 미래 트렌드의 형성 가능성 등, 혁신 분야의 리더십을 결정하는 데 핵심적인 분야들을 검토한다.

올해 PTP는 2024년 5월부터 9월까지 5개월 연속으로 컨테이너 100만 TEU(Twenty Footer Equivalent Unit)를 취급하는 성과를 내며 유의미한 이정표를 달성했다. 특히 2024년 9월 22일, PTP는 한 번의 12시간 교대 근무 동안 14,036번의 안벽 이동을 처리해 기존 기록을 넘어섰다.

세계은행과 S&P 글로벌 마켓 인텔리전스가 최근 발표한 컨테이너 항만 성과 지수(Container Port Performance Index)(CPPI) 2023 자료에 따르면, PTP는 세계에서 5번째로 효율적인 컨테이너 항만이다. 현재 용적 처리량 면에서 세계 유수 컨테이너 항만 중 15위를 차지하고 있다.

PTP 소개

탄중 펠레파스 항구(Port of Tanjung Pelepas)(PTP)는 말레이시아 최대 환적 허브로, 연간 컨테이너 1,300만 TEU(Twenty Footer Equivalent Unit)를 처리할 수 있는 규모를 갖추었다. 말레이시아와 해외 선사를 대상으로 글로벌 시장에 대한 광범위한 연결성을 제공함으로써 주요 해운사와 박스 오퍼레이터들에게 안정적이고 효율적인 고급 서비스를 제공한다. PTP는 유틸리티 및 인프라 그룹인 MMC Corporation Berhad(70%)와 64개국에 글로벌 항만 네트워크를 보유한 항만 그룹인 APM Terminals(30%)의 합작법인이다.

Kaleris 소개

칼레리스(Kaleris)는 클라우드 기반 공급망 실행 및 가시성 기술 솔루션을 제공하는 선두 기업이다. 세계 최대 규모의 브랜드들이 칼레리스에 의존해 야드 관리, 운송 관리, 유지보수 및 수리 운영, 터미널 운영 시스템, 해운사 및 선박 솔루션을 위한 핵심 기술을 제공하고 있다. 주요 노드와 모드에서 공급망 실행 소프트웨어 자산을 통합함으로써, 칼레리스는 글로벌 공급망에서 발생하는 마찰과 비효율을 유발하는 사각지대와 데이터 격차를 해결하고 있다. 칼레리스에 관한 자세한 정보는 웹사이트( www.kaleris.com )에서 확인할 수 있다.

본 보도자료와 관련한 사진자료는 하단 링크를 통해 이용이 가능합니다

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2b4e8ec2-a00e-46ce-ada5-3ff59d124744

언론 연락처: Suzy Swindle, suzy.swindle@kaleris.com 언론 연락처: Juliah Shamsul Shaari, juliah.shamsulshaari@ptp.com.my

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.