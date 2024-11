The Elephant Project เปิดตัวชุดสินค้าลิมิเต็ดเอดิชัน “Kiki + Tembo Trunks Up” เพื่อสนับสนุน Elephant Nature Park…

รายได้สุทธิ 100% จะสนับสนุนการช่วยเหลือ ฟื้นฟู และอนุรักษ์ช้างที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างต่อเนื่อง

ซานตาบาร์บารา รัฐแคลิฟอร์เนีย , Nov. 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Elephant Project องค์กรในแคลิฟอร์เนียที่อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูช้าง ตลอดจนให้ความรู้เด็ก ๆ เกี่ยวกับการปกป้องช้าง ได้ประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์เพื่อการกุศลตัวใหม่ล่าสุดคือ ชุดสินค้าลิมิเต็ดเอดิชัน "Kiki + Tembo Trunks Up" (ภาพด้านล่าง) รายได้สุทธิ 100% จากคอลเลกชันนี้ ซึ่งรวมถึงชุดนอนที่เข้าชุดกันสำหรับ ตุ๊กตา Kiki และ Tembo ยอดนิยมของ The Elephant Project จะถูกส่งตรงไปยังการฟื้นฟูช้างที่อุทยานแห่งชาติช้างอันโด่งดังของแสงเดือน “เล็ก” ไชเลิศ ในภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากน้ำท่วมเมื่อเร็วๆ นี้

อุทยานแห่งชาติช้าง เป็นแหล่งอนุรักษ์ช้างที่ได้รับความช่วยเหลือมาอย่างยาวนาน โดยมีช้างกว่า 200 ตัว ซึ่งหลายตัวมาจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการตัดไม้ ในช่วงกลางเดือนกันยายน เกิด น้ำท่วมฉับพลัน ครั้งใหญ่ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับอุทยานดังกล่าว โดยคร่าชีวิตช้างไปสองเชือก และทำให้ต้องอพยพช้างประมาณ 100 เชือก พร้อมด้วยนักท่องเที่ยวอีกหลายสิบคน นางเล็ก ไชยเลิศ ผู้ก่อตั้งอุทยานแห่งนี้ อธิบายว่า เหตุการณ์นี้เป็นการอพยพช้างครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของอุทยาน โดยช้างหลายตัวต้องลุยน้ำลึกเพื่อไปยังจุดที่ปลอดภัย แม้ว่าสัตว์ส่วนใหญ่ได้รับการช่วยเหลือ แต่โครงสร้างพื้นฐานของอุทยานได้รับความเสียหายอย่างหนัก รวมถึงที่พักที่ช้างนอนด้วย ต้องการเงินทุนเร่งด่วนเพื่อสร้างใหม่และสานต่องานดูแลช้างที่ได้รับการช่วยชีวิต

The Elephant Project ให้การสนับสนุนอุทยานแห่งชาติช้างโดยตรงด้วยการบริจาครายได้สุทธิทั้งหมดจากชุด “Kiki + Tembo Trunks Up” ให้กับศูนย์บริบาลช้าง เงินทุนเหล่านี้จะถูกนำไปใช้สนับสนุนความพยายามของเล็กในการสร้างใหม่และเดินหน้างานสำคัญของอุทยานแห่งชาติช้างในการช่วยเหลือ ฟื้นฟู และจัดหาสถานที่ที่ปลอดภัยให้กับช้างที่ต้องการความช่วยเหลือ

“วันหยุดเป็นช่วงเวลาแห่งการตอบแทนสังคม และเมื่อ Sophie, Pedro และดิฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์วิกฤตที่อุทยานแห่งชาติช้างเผชิญอยู่ เราก็รู้ว่าเราต้องช่วยเหลือทุกวิถีทางที่ทำได้” Kristina McKean ผู้ก่อตั้ง The Elephant Project กล่าว “เราร่วมกันสร้างกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ทั้งช่วยเพิ่มการตระหนักรู้และระดมทุนให้กับความพยายามในการฟื้นฟูและสร้างอุทยานขึ้นมาใหม่” ทุกการซื้อจะช่วยให้เล็กและทีมงานที่ทุ่มเทของเธอช่วยเหลือและดูแลช้างที่ต้องการความช่วยเหลือได้ ซึ่งหลายตัวพิการหรือได้รับความเดือดร้อนจากการทารุณกรรม”

รายได้สุทธิ 100 เปอร์เซ็นต์จากชุด “Kiki + Tembo Trunks Up” ซึ่งเป็นชุดนอนที่เข้าชุดกับตุ๊กตาผ้านุ่ม ๆ Kiki และ Tembo อันเป็นที่รักของ The Elephant Project จะถูกบริจาคให้กับอุทยานแห่งชาติช้าง นอกจากนี้ Sant and Abel ยังบริจาครายได้ส่วนหนึ่งจากการขาย "Trunks Up ” ให้กับมูลนิธิเดียวกันนี้ด้วย และขณะนี้ Pedro de la Cruz ศิลปินท้องถิ่นชื่อดังก็ได้มอบ ชุดนอนแบบคู่กันสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ให้กับมูลนิธิแล้ว ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นผลงานความร่วมมือทางการกุศลและทางศิลปะระหว่าง The Elephant Project, Sophie Lovejoy แห่ง Sant and Abel และนักออกแบบท้องถิ่นชื่อดัง Pedro de La Cruz

The Elephant Project ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2017 โดย Kristina McKean จำหน่าย สินค้าที่มีธีมสัตว์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ของสังคม โดยบริจาครายได้สุทธิ 100% เพื่อช่วยเหลือสัตว์ทั่วโลก และให้ความรู้กับเด็ก ๆ และผู้ปกครองเกี่ยวกับภัยคุกคามที่สัตว์เหล่านี้ต้องเผชิญ นอกเหนือจากการช่วยระดมทุนเพื่อช่วยเหลือสัตว์ที่ต้องการความช่วยเหลือแล้ว The Elephant Project ยังให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการปกป้องช้างและสัตว์อื่น ๆ จากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม การทอดทิ้ง การทารุณกรรม และวิธีการฝึกอันโหดร้ายที่ใช้ในการเตรียมสัตว์เหล่านี้เพื่อจุดประสงค์ด้าน "ความบันเทิง" อีกด้วย

เมื่อซื้อชุดตุ๊กตานี้ ลูกค้าจะได้เพลิดเพลินกับชุดนอนน่ารัก ๆ ที่เข้าชุดกันและตุ๊กตาผ้านุ่ม ๆ พร้อมทั้งได้มีบทบาทสำคัญในการปกป้องและอนุรักษ์ช้างอีกด้วย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดสินค้าลิมิเต็ดเอดิชัน Kiki + Tembo "Trunks Up" และต้องการซื้อ โปรดไปที่ เว็บไซต์ของ The Elephant Project

เกี่ยวกับ The Elephant Project

