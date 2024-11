XS.com ประกาศการเป็นสปอนเซอร์ทั่วโลกอย่างเป็นทางการของงาน Smart Vision Summit ในกรุงไคโร

THAILAND, November 5, 2024 / Business News / -- XS .com ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech) และบริการทางการเงิน รู้สึกตื่นเต้นที่จะประกาศการเป็นผู้สนับสนุนระดับโลกอย่างเป็นทางการของงาน Smart Vision Investment Summit Egypt 2024 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 9 และ 10 พฤศจิกายน ณ โรงแรม The Nile Ritz-Carlton, ไคโรในฐานะผู้สนับสนุนระดับโลก XS.com จะปรากฏตัวที่บูธหมายเลข 3 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าในอุตสาหกรรมการเงิน โดยการเข้าถึงและสนับสนุนนักเทรดเดอร์โดยตรงอย่างเต็มที่งานนี้จะรวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินชั้นนำจากภูมิภาค MENA และทั่วโลกซึ่งทำให้เป็นเวทีสำคัญในการพูดคุยถึงอนาคตของการลงทุนและการสำรวจเทคโนโลยีทางการเงินที่ล้ำสมัยผู้เข้าร่วมงานสามารถคาดหวังที่จะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการวิเคราะห์ขั้นสูง ระบบการเทรดเชิงอัลกอริธึม การจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และเครื่องมือสำคัญในการตัดสินใจทางการเงินอย่างรอบคอบในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันโบรกเกอร์หลากหลายกลุ่มสินทรัพย์ระดับโลกจะจัดสัมมนาและการอภิปรายหลายครั้งตลอดระยะเวลาสองวันของงาน นำโดยสมาชิกทีมอย่าง Ahmed Negm (หัวหน้าฝ่ายวิจัย), Rami Wissa (ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ), และ Yara Ahmed (ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ)“ในฐานะผู้สนับสนุนระดับโลกอย่างเป็นทางการของงานสำคัญนี้ XS.com ตั้งตารอที่จะเชื่อมโยงกับนักเทรดเดอร์และสำรวจความเป็นไปได้ในการเป็นพันธมิตร ทีมวิจัยที่ทุ่มเทของเราจะพร้อมพูดคุยถึงแนวโน้มตลาด วิเคราะห์ความผันผวน และเน้นโอกาสที่น่าสนใจในภูมิทัศน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เราขอเชิญทุกท่านมาร่วมการสนทนาที่อาจเป็นตัวกำหนดทิศทางของการลงทุนในอนาคต” Shadi Salloum ผู้อำนวยการภูมิภาค MENA ของ XS.com กล่าวดร. Mohammed Elnozamy ประธานและกรรมการผู้จัดการของ Smart Vision แสดงความตื่นเต้นเกี่ยวกับความร่วมมือครั้งนี้ว่า:“เรายินดีต้อนรับ XS.com ในฐานะผู้เป็นสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของงานในปีนี้ ความเป็นผู้นำของพวกเขาด้านเทคโนโลยีการเงินและการมีอยู่ที่แข็งแกร่งในภูมิภาค MENA ทำให้พวกเขาเป็นพันธมิตรที่เหมาะสมสำหรับงานนี้ เรารอคอยที่จะได้รับการสนับสนุนที่มีคุณค่าจากพวกเขาในการอภิปรายในไคโร”การเป็นผู้สนับสนุนของ XS.com แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างไม่ลดละในการนำเสนอแพลตฟอร์มการเทรดที่เป็นนวัตกรรมและบริการทางการเงินที่ยอดเยี่ยมโบรกเกอร์หลากหลายกลุ่มสินทรัพย์ระดับโลกนี้จะนำเสนอเทคนิคการเทรดที่หลากหลายผ่านการสนทนาที่น่าดึงดูด นำโดยทีมงาน MENA ที่ได้รับรางวัลและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่นับถือไฮไลท์สำคัญจะเป็นการก๊อปปี้เทรด (copy trading) ซึ่งโบรกเกอร์ที่ได้รับรางวัลหลายรางวัลนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นแพลตฟอร์มการก๊อปปี้เทรดที่ดีที่สุดงานนี้นำเสนอให้ผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสพิเศษในการรับฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำเพื่อเสริมสร้างกลยุทธ์การเทรดของพวกเขาและรับมือกับตลาดที่กำลังเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบริษัทข้อมูลบริษัท XS.com XS Group (ดำเนินงานภายใต้ชื่อแบรนด์ ‘XS’ หรือ ‘XS.com’) เป็นโบรกเกอร์หลายกลุ่มสินทรัพย์ระดับโลกที่ให้การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายก่อตั้งขึ้นในออสเตรเลียในปี 2010 XS.com ได้เติบโตขึ้นเป็นผู้นำตลาดระดับโลกในอุตสาหกรรมฟินเทค บริการทางการเงิน และการเทรดออนไลน์ ด้วยการมีใบอนุญาตในหลายภูมิภาคและสำนักงานทั่วโลกXS.com นำเสนอบริการที่ช่วยให้นักเทรดเดอร์ นักลงทุนสถาบัน และโบรกเกอร์ทั่วโลกเข้าถึงสภาพคล่องระดับสถาบันและเทคโนโลยีการเทรดขั้นสูง ควบคู่กับประสบการณ์ผู้ใช้ที่มีประสิทธิภาพ การจัดการความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพสูง และการสนับสนุนลูกค้าที่ดีเยี่ยมคำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง: ผลิตภัณฑ์ของเราซื้อขายโดยใช้มาร์จิ้นและมีความเสี่ยงในระดับสูงคุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจไม่เหมาะสำหรับทุกคนและคุณควรแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสมาร์ทวิชั่นสมาร์ทวิชั่น (Smart Vision) เป็นหนึ่งในบริษัทผู้เชี่ยวชาญที่ใหญ่ที่สุดที่มีความเชี่ยวชาญในตลาดทุนระหว่างประเทศและท้องถิ่นในด้านการฝึกอบรม การพัฒนาทักษะ และการจัดการประชุมระดับนานาชาติสมาร์ทวิชั่น (Smart Vision) ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในสามตำแหน่งสูงสุดในด้านการฝึกอบรมและนักเชี่ยวชาญทางด้านการเงินและตลาดทุนในกลุ่มประเทศอาหรับ

