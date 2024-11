XS.com Anuncia Patrocínio Global Oficial do Smart Vision Summit no Cairo

BRAZIL, November 5, 2024 / Business News / -- A XS .com, líder global em FinTech e serviços financeiros, tem o prazer de anunciar seu patrocínio global oficial do Smart Vision Investment Summit Egypt 2024, que ocorrerá nos dias 9 e 10 de novembro no The Nile Ritz-Carlton, no Cairo.Como parte de seu patrocínio global, a XS.com estará presente no Estande Número 3, demonstrando seu compromisso em promover conexões significativas na indústria financeira ao se engajar diretamente com traders e oferecer um suporte inigualável.O evento reunirá importantes especialistas financeiros da região MENA e de outras partes do mundo, tornando-se um fórum de destaque para discutir o futuro dos investimentos e explorar tecnologias financeiras transformadoras.Os participantes poderão obter insights valiosos sobre análises avançadas, sistemas de trading algorítmico, práticas eficazes de gerenciamento de risco e ferramentas essenciais para tomar decisões financeiras informadas no mercado dinâmico atual.A corretora global de múltiplos ativos também realizará vários seminários e painéis ao longo dos dois dias de evento, com a participação dos membros da equipe Ahmed Negm (Chefe de Pesquisa), Rami Wissa (Gerente Sênior de Desenvolvimento de Negócios) e Yara Ahmed (Gerente de Desenvolvimento de Negócios).“Como patrocinador global oficial deste evento significativo, a XS.com está ansiosa para se conectar com traders e explorar potenciais parcerias. Nossa equipe de pesquisa dedicada estará disponível para discutir tendências de mercado, analisar flutuações e destacar oportunidades empolgantes que surgem no cenário dinâmico de hoje. Convidamos a todos para se juntarem a nós em discussões que podem moldar o futuro dos investimentos", afirmou Shadi Salloum, Diretor Regional MENA da XS.com.Dr. Mohammed Elnozamy, Presidente e Diretor Administrativo da Smart Vision, expressou entusiasmo pela colaboração:"Estamos empolgados em receber a XS.com como nosso patrocinador oficial para o summit deste ano. Sua liderança em tecnologia financeira e forte presença na região MENA os tornam o parceiro perfeito para este evento. Aguardamos suas valiosas contribuições para nossas discussões no Cairo."O patrocínio da XS.com reforça seu compromisso inabalável em oferecer plataformas de trading inovadoras e serviços financeiros excepcionais.A corretora global de múltiplos ativos apresentará uma variedade de estratégias de trading por meio de discussões conduzidas por sua equipe premiada da MENA e por profissionais renomados da indústria.Um destaque será o copy trading, onde a corretora premiada tem sido reconhecida como a Melhor Plataforma de Copy Trading.Este summit oferece aos participantes uma oportunidade única de adquirir conhecimentos de especialistas de ponta, fornecendo a orientação necessária para otimizar suas estratégias de trading e navegar no cenário de mercado em constante evolução de hoje.Resumo da Empresa XS.comO Grupo XS (operando sob a marca "XS" ou "XS.com") é uma Corretora Global de Multi-Ativos que proporciona acesso para negociar uma ampla gama de produtos financeiros.Estabelecida na Austrália em 2010, a XS.com se expandiu e tornou-se líder de mercado global no setor de FinTech, serviços financeiros e trading online, com licenças em várias jurisdições e escritórios em diferentes localidades ao redor do globo.A XS.com oferece a traders, investidores institucionais e corretores em todo o mundo acesso a liquidez institucional profunda e tecnologia de trading avançada, combinados com uma experiência de usuário eficiente, gestão de relacionamento de alta qualidade e excelente suporte ao cliente.Aviso de Risco: Nossos produtos são negociados com margem e apresentam um alto nível de risco, podendo levar à perda de todo o seu capital. Estes produtos podem não ser adequados para todos e você deve se assegurar de que entende os riscos envolvidos.Sobre a Smart VisionA Smart Vision é uma das maiores casas de expertise especializadas nos mercados de capitais internacionais e locais, atuando nas áreas de treinamento, desenvolvimento de habilidades e organização de conferências internacionais.A Smart Vision está classificada entre as três principais organizações na área de treinamento e expertise financeira no mundo árabe, no setor financeiro e nos mercados de capitais.

