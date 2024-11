XS.com annonce son parrainage mondial officiel du Smart Vision Summit au Caire

SWITZERLAND, November 5, 2024 / Business News / -- XS .com, leader mondial en technologies financières et services financiers, est ravi d'annoncer son parrainage mondial officiel du Smart Vision Investment Summit Egypt 2024, qui se déroulera les 9 et 10 novembre au Nile Ritz-Carlton, au Caire.Dans le cadre de ce parrainage, XS.com sera présent au stand numéro 3, affirmant son engagement à promouvoir des connexions significatives au sein de l'industrie financière en interagissant directement avec les traders et en offrant un soutien inégalé.Le sommet réunira des experts financiers renommés de la région MENA et au-delà, en faisant un forum privilégié pour discuter de l'avenir de l'investissement et explorer les technologies financières de rupture.Les participants auront l'opportunité de bénéficier d'informations précieuses sur l'analyse avancée, les systèmes de trading algorithmique et les pratiques efficaces de gestion des risques, des outils essentiels pour prendre des décisions financières éclairées dans le marché rapide d'aujourd'hui.Le courtier mondial multi-actifs animera également plusieurs séminaires et panels au cours des deux jours de l'événement, menés par des membres de l'équipe, notamment Ahmed Negm (Responsable de la Recherche), Rami Wissa (Directeur principal du Développement Commercial) et Yara Ahmed (Responsable du Développement Commercial).« En tant que sponsor mondial officiel de cet événement majeur, XS.com se réjouit de rencontrer des traders et d'explorer des partenariats potentiels. Notre équipe de recherche dédiée sera disponible pour discuter des tendances du marché, analyser les fluctuations et mettre en avant les opportunités passionnantes qui se présentent dans le contexte dynamique actuel. Nous invitons tout le monde à se joindre à nous pour des discussions enrichissantes qui pourraient façonner l'avenir de l'investissement », a déclaré Shadi Salloum, Directeur Régional MENA chez XS.com.Le Dr Mohammed Elnozamy, Président et Directeur Général de Smart Vision, a exprimé son enthousiasme à propos de cette collaboration :« Nous sommes ravis d'accueillir XS.com en tant que sponsor officiel du sommet de cette année. Leur leadership dans les technologies financières et leur forte présence dans la région MENA en font le partenaire idéal pour cet événement. Nous attendons avec impatience leurs contributions enrichissantes à nos discussions au Caire. »Le parrainage de XS.com souligne son engagement constant à offrir des plateformes de trading innovantes et des services financiers exceptionnels.Le courtier mondial multi-actifs présentera une gamme de stratégies de trading lors de discussions engageantes menées par son équipe MENA primée et des professionnels de l'industrie de renom.L'un des moments forts sera le trading de copie, où le courtier multi-récompensé a été reconnu comme la meilleure plateforme de trading de copie.Ce sommet offre aux participants une opportunité unique de bénéficier des connaissances des meilleurs experts, leur fournissant des conseils pour optimiser leurs stratégies de trading et naviguer dans le marché en constante évolution d'aujourd'hui.Revue de XS CompanyLe groupe XS (opérant sous la marque "XS" ou "XS.com") est un courtier mondial multi-actifs offrant l'accès à un large éventail de produits financiers.Établi en 2010 en Australie, XS.com est devenu un leader mondial dans les domaines de la FinTech, des services financiers et du trading en ligne. Il possède des licences dans diverses juridictions et des bureaux dans le monde entier.XS.com offre aux traders, investisseurs institutionnels et courtiers du monde entier un accès à une liquidité institutionnelle profonde et à une technologie de trading avancée, combiné à une expérience utilisateur efficace, une gestion des relations de haute qualité et un excellent support client.Avertissement sur les risques: Nos produits sont tardés sur marge et comportent un niveau de risque élevé, avec la possibilité de perdre tout votre capital. Ces produits peuvent ne pas convenir à tout le monde, et vous devez vous assurer de bien comprendre les risques encourus.À propos de Smart VisionSmart Vision est l'une des plus grandes sociétés d'expertise spécialisée dans les marchés de capitaux internationaux et locaux, dans le domaine de la formation, du développement des compétences et de l'organisation de conférences internationales.Smart Vision se classe parmi les trois meilleures dans le domaine de la formation et de l'expertise financière dans le monde arabe, en ce qui concerne le secteur financier et les marchés de capitaux.

