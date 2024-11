XS.com anuncia el patrocinio global oficial del Smart Vision Summit en El Cairo

MEXICO, November 5, 2024 / Business News / -- XS .com, líder global en FinTech y servicios financieros, se complace en anunciar su patrocinio global oficial del Smart Vision Investment Summit Egypt 2024, que tendrá lugar el 9 y 10 de noviembre en The Nile Ritz-Carlton, El Cairo.Como parte de su patrocinio global, XS.com estará presente en el Stand Número 3, demostrando su compromiso de fomentar conexiones significativas dentro de la industria financiera al interactuar directamente con traders y ofrecer un apoyo inigualable.El summit reunirá a destacados expertos financieros de la región MENA y más allá, convirtiéndose en un foro de primer nivel para discutir el futuro de la inversión y explorar tecnologías financieras transformadoras.Los asistentes pueden esperar obtener valiosos conocimientos sobre análisis avanzados, sistemas de trading algorítmico, prácticas efectivas de gestión de riesgos y herramientas esenciales para tomar decisiones financieras informadas en el acelerado mercado actual.El bróker global multiactivos también llevará a cabo múltiples seminarios y paneles durante los dos días del evento, presentados por miembros del equipo: Ahmed Negm (Jefe de Investigación), Rami Wissa (Gerente Senior de Desarrollo de Negocios) y Yara Ahmed (Gerente de Desarrollo de Negocios).“Como patrocinador global oficial de este importante evento, XS.com espera conectarse con traders y explorar posibles asociaciones. Nuestro dedicado equipo de investigación estará disponible para discutir tendencias del mercado, analizar fluctuaciones y destacar oportunidades emocionantes que surgen en el dinámico panorama actual. Invitamos a todos a unirse a nosotros en discusiones enriquecedoras que podrían dar forma al futuro de la inversión", dijo Shadi Salloum, Director Regional de MENA en XS.com.El Dr. Mohammed Elnozamy, Presidente y Director General de Smart Vision, expresó entusiasmo por la colaboración:"Estamos encantados de dar la bienvenida a XS.com como nuestro patrocinador oficial para el summit de este año. Su liderazgo en tecnología financiera y su fuerte presencia en la región MENA los convierte en el socio perfecto para este evento. Esperamos sus valiosas contribuciones a nuestras discusiones en El Cairo."El patrocinio de XS.com subraya su inquebrantable compromiso de ofrecer plataformas de trading innovadoras y servicios financieros excepcionales.El bróker global multiactivos mostrará una variedad de estrategias de trading a través de discusiones dinámicas lideradas por su galardonado equipo de MENA y estimados profesionales de la industria.Un punto destacado será el copy trading, donde el bróker multipremiado ha obtenido reconocimiento como la Mejor Plataforma de Copy Trading.Este summit ofrece a los asistentes una oportunidad única de obtener información de los principales expertos, equipándolos con la orientación necesaria para optimizar sus estrategias de trading y navegar en el panorama de mercado en constante evolución de hoy.Revisión de la Empresa XS.comEl Grupo XS (operando bajo la marca "XS" o "XS.com") es un broker global de múltiples activos que ofrece acceso a una amplia gama de productos financieros.Fundado en Australia en 2010, XS.com se ha convertido en un líder global en las industrias fintech, de servicios financieros y de trading online, con licencias en varias jurisdicciones y oficinas en todo el mundo.XS.com ofrece a traders, inversores institucionales y brokers de todo el mundo acceso a una liquidez institucional profunda y tecnología de trading avanzada, combinada con una experiencia de usuario eficiente, gestión de relaciones de alta calidad y un excelente soporte al cliente.Advertencia de Riesgo: Nuestros productos se negocian con margen y conllevan un alto nivel de riesgo. Es posible perder todo su capital. Estos productos pueden no ser adecuados para todos, y usted debe asegurarse de entender los riesgos involucrados.Acerca de Smart VisionSmart Vision es una de las casas de experiencia más grandes especializadas en los mercados de capitales locales e internacionales, en el ámbito de la capacitación, desarrollo de habilidades y organización de conferencias internacionales.Smart Vision se clasifica entre las tres principales entidades en el campo de la capacitación y la experiencia financiera en el mundo árabe, dentro del sector financiero y los mercados de capitales.

