Temenos, nombrado líder en IDC MarketScapes para plataformas de banca digital básica

La plataforma bancaria básica integral de Temenos ayuda a los bancos a mejorar la experiencia del cliente y aumentar la agilidad empresarial

GRAND-LANCY, Suiza, Nov. 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX: TEMN) ha anunciado hoy que ha sido nombrada líder en IDC MarketScapes 2024 para plataformas de banca digital básica en Norteamérica, EMEA y Asia Pacífico.[1] Temenos atribuye este reconocimiento a la gran funcionalidad de su plataforma bancaria básica, que ayuda a los bancos a mejorar la experiencia de sus clientes y aumentar la agilidad empresarial.

En Norteamérica, IDC MarketScape evaluó diez proveedores de tecnología, mientras que los IDC MarketScapes para las regiones de APAC y EMEA evaluaron a 15 proveedores cada uno. En este competitivo entorno global, Temenos es uno de los dos únicos proveedores que ha sido nombrado líder en las tres evaluaciones.

Jerry Silva, vicepresidente de IDC Financial Insights, afirmó: «La cartera de soluciones de banca básica de Temenos es una oferta basada en microservicios compuesta, nativa de la nube y agnóstica a la nube. Utiliza un conjunto tecnológico moderno que puede evolucionar para satisfacer las nuevas necesidades a medida que surgen. Esto permite a los bancos componer, ampliar y desplegar capacidades bancarias a gran escala a través de la nube y SaaS, o desplegar in situ. Clientes de todo el mundo usan la solución y Temenos goza de la reputación de centrarse en el cliente y colaborar con él».

Barb Morgan, directora de producto y tecnología de Temenos, comentó: «Estamos orgullosos de que IDC MarketScape nos reconozca como líderes del mercado en varias regiones en plataformas de banca digital básica. Creemos que esto demuestra el valor comprobado de nuestras soluciones integrales de banca básica, al proporcionar a los bancos de todo el mundo la agilidad que necesitan para innovar más rápido y elevar la experiencia de banca digital para sus clientes. Nos comprometemos a seguir invirtiendo en la plataforma de banca básica de Temenos y a ofrecer soluciones que generen valor y éxito a largo plazo para nuestros clientes».

[1] Fuente: IDC MarketScape: North American Digital Core Banking Platforms 2024 Vendor Assessment (doc. n.º US50463523, septiembre de 2024); IDC MarketScape: EMEA Digital Core Banking Platforms 2204 Vendor Assessment (doc. n.º EUR150463623, septiembre de 2024); e IDC MarketScape: Asia Pacific Digital Core Banking Platforms 2024 Vendor Assessment (doc. n.º AP50463723, septiembre de 2024).

Acerca de IDC MarketScape

El modelo de evaluación de proveedores IDC MarketScape está diseñado para ofrecer una perspectiva general de la capacidad competitiva de los proveedores de tecnología y servicios en un mercado determinado. La metodología de investigación emplea un riguroso sistema de puntuación basado en criterios cualitativos y cuantitativos que da como resultado una única ilustración gráfica de la posición de cada proveedor dentro de un mercado determinado. IDC MarketScape ofrece un marco claro en el que se pueden comparar de forma efectiva las ofertas de productos y servicios, las capacidades y estrategias, y los factores de éxito actuales y futuros en el mercado de los proveedores tecnológicos. El marco también proporciona a los compradores de tecnología una evaluación de 360 grados de los puntos fuertes y débiles de los proveedores actuales y futuros.

Acerca de Temenos

Temenos (SIX: TEMN) es la plataforma líder mundial para la banca componible, que presta servicio a clientes de 150 países ayudándoles a desarrollar nuevos servicios bancarios y experiencias de vanguardia para los clientes. Los bancos con mejores resultados que utilizan el software de Temenos logran ratios de eficiencia de costes de casi la mitad de la media del sector y una rentabilidad del capital dos veces superiores a la media del sector. El gasto informático de estos bancos en crecimiento e innovación también es dos veces superior a la media del sector.

Para obtener más información, visite www.temenos.com.

