إكس أس دوت كوم تصبح الراعي الرسمي العالمي لمؤتمر سمارت فيجن في القاهرة

UNITED ARAB EMIRATES, November 5, 2024 / Business News / -- أعلنت مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" ( XS .com)، الوسيط العالمي الرائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، عن رعايتها للدورة السابعة من مؤتمر ومعرض سمارت فيجن الاستثماري في مصر بصفتها الراعي الرسمي العالمي لهذا الحدث الدولي.المعرض من تنظيم شركة سمارت فيجن الرائدة في مجال تنظيم المؤتمرات والمعارض ويقام يومي 9 و 10 نوفمبر في فندق النيل ريتز كارلتون بالقاهرة.وكجزء من رعايتها للمعرض، سيكون فريق عمل "إكس أس دوت كوم" ( XS.com ) متواجدا في الجناح رقم 3، للتواصل المباشر مع المتداولين والشركاء.وسيجمع المؤتمر خبراء ماليين بارزين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها، مما يجعل من هذا الحدث ملتقى رئيسي لمناقشة مستقبل الاستثمار واستكشاف التقنيات المالية.ويمكن للحاضرين أن يتوقعوا اكتساب رؤى قيمة في التحليلات المتقدمة وأنظمة التداول الخوارزمية وممارسات إدارة المخاطر الفعّالة والأدوات الأساسية لاتخاذ قرارات مالية مستنيرة في سوق اليوم سريع الخطى.وسيشهد المعرض عدة محاضرات لفريق عمل "إكس أس دوت كوم" (XS.com) يلقيها السيد أحمد نجم (رئيس قسم الأبحاث)، السيد رامي ويصا (المدير الارشد لتطوير الأعمال)، والاستاذة يارا أحمد (مديرة تطوير الأعمال).وتعليقا على ذلك، قال السيد شادي سلوم، المدير الإقليمي لمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: بصفتنا الراعي العالمي الرسمي لهذا الحدث المهم، نتطلع إلى التواصل مع المتداولين واستكشاف الشراكات المحتملة.وأضاف: سيكون فريق البحث المخصص لدينا متاحًا لمناقشة اتجاهات السوق وتحليل التقلبات وتسليط الضوء على الفرص المثيرة التي تنشأ في المشهد الديناميكي الحالي لعالم المال.وتابع السيد شادي سلوم: ندعو الجميع للانضمام إلينا للمشاركة في المناقشات التي يمكن أن تشكل مستقبل الاستثمار.من جانبه، عبر رئيس مجلس إدارة شركة سمارت فيجن الدكتور محمد النظامي عن سعادته للتعاون مع مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com).وقال الدكتور محمد النظامي: يسعدنا أن نرحب مجددا بفريق عمل "إكس أس دوت كوم" (XS.com) في هذه الدورة من مؤتمر ومعرض سمارت فيجن الاستثماري في مصر.وأضاف: إن ريادة "إكس أس دوت كوم" (XS.com) في مجال التكنولوجيا المالية وحضورها القوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يجعلها الشريك المثالي لهذا الحدث، ونحن نتطلع إلى مساهماتها القيمة في مناقشاتنا في القاهرة.هذاـ وتؤكد رعاية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) لمؤتمر ومعرض سمارت فيجن الاستثماري في مصر، على التزامها الراسخ بتقديم منصات تداول مبتكرة وخدمات مالية استثنائية.وسيعرض الوسيط العالمي متعدد الأصول خلال المؤتمر مجموعة من استراتيجيات التداول من خلال مناقشات جذابة يقودها فريق عمل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وستكون إحدى النقاط البارزة في المؤتمر هي التداول بالنسخ، حيث حصل الوسيط الحائز على جوائز متعددة على جائزة أفضل منصة للتداول بالنسخ مؤخرا.ويقدم هذا المؤتمر للحاضرين فرصة فريدة لاكتساب رؤى من الخبراء والمختصين، وتزويدهم بالإرشادات اللازمة لتحسين استراتيجيات التداول الخاصة بهم والتنقل في مشهد السوق المتطور اليوم.تقييم شركة إكس أس دوت كوم العالميةمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر إمكانية التداول على مجموعة واسعة من المنتجات المالية بما في ذلك الأسهم، المؤشرات، المعادن، الطاقة، السلع، العملات، و العملات المشفرة.تأسست في أستراليا في عام 2010، وقد نمت لتصبح رائدة في السوق العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية والتداول عبر الإنترنت مع تراخيص متعددة حول العالم.توفر مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) للمتداولين، المستثمرين، المؤسسات المالية، وشركات الوساطة المالية إمكانية الوصول إلى السيولة المؤسسية العميقة وتكنولوجيا التداول المتقدمة، جنبًا إلى جنب مع تجربة تداول فريدة، وإدارة علاقات متميزة ، ودعم ممتاز للعملاء.تحذير من المخاطر: يتم تداول منتجاتنا على الهامش وتحمل درجة عالية من المخاطرة ومن الممكن أن تخسر كل رأس مالك. قد لا تكون هذه المنتجات مناسبة للجميع ، ويجب عليك التأكد من ذلك فهم المخاطر التي تنطوي عليها.حول شركة سمارت فيجنشركة سمارت فيجن هي واحدة من أكبر بيوت الخبرة المتخصصة في مجال التدريب وتنمية المهارات وتنظيم المؤتمرات الدولية حول الأسواق المالية العالمية والمحلية.تصنف سمارت فيجن كواحدة من اهم الشركات في مجال التدريب والخبرة المالية للقطاع المالي وأسواق رأس المال في الوطن العربي.

