PRFoods auditeeritud konsolideeritud majandusaasta aruanne 2023/2024

Juhtkonna kommentaar

2023/2024 majandusaasta jääb PRFoodsi ajalukku muudatuste rohke aastana. 2023. aasta talvel väljusime oma Saaremaal asuvast vikerforelli kalakasvatuse ärivaldkonnast Redstorm OÜ. Kalakasvatusest väljumine oli vajalik samm Grupi võlakoormuse vähendamiseks ning keskendumaks oma põhitegevusele ja selle tugevdamisele. Kohaliku kala tarnete tagamiseks on Grupi Eesti kalatöötlemise üksuse vajaduste jaoks sõlmitud pikaajaline koostööleping Redstorm OÜ-ga, viimase poolt kasvatatud kala edasimüügiks ja töötlemiseks. Koostöö kahe ettevõtete vahel tagab, et Grupi Saaremaal asuv tootmisüksus saab pakkuda oma tootesortimendis Eestis kasvatatud vikerforellist loodud kalatooteid.

Muutusterohkeks kujunes aasta ka Grupi juhtimisstruktuuris. 2024. aasta kevadel viisime lõpule muudatused emaettevõtte juhtkonnas. Kogu Grupp on võtnud fookusesse juhtimiskvaliteedi tõstmise. Meie Grupi ettevõtted toetavad üksteist, jagavad teadmisi ja oskusi ning teevad pingutusi suurema sünergia tekitamiseks, et muuta Grupp efektiivsemaks ja kasumlikumaks.

Tunneme erilist uhkust oma Saaremaa üksuse ülesehitamise üle. 2024. aastal siseneme uutele eksportturgudele, nagu näiteks Aasia ja Põhja-Ameerika. Lisaks taassisenesime 2024. aasta alguses Soome eksporditurule. Oleme uhked ja tänulikud meie Saaremaa müügi- ja tootmismeeskondadele, kelle tulemuslik töö näitab Saaremaa üksuse tugevat käibe kasvu. Jätkame pingutamist kasvu nimel eesmärgiga saada Saaremaa üksus ka kasumlikuks. Tööd Saaremaa üksuse ülesehitamisel küll jagub, kuid praegu näeme, et valitud strateegia hakkab vilja kandma.

Tunnustame ka meie Suurbritannia üksust, kes on olenemata kriisidest ja nendega kaasnevatest muutlikest olukordadest säilitanud positiivse kasuminumbri. Šoti juhtkond on näidanud üles meelekindlust, hoides piirkonna tuntuima kalabrändi taset ja visioone arengule.

Uuel majandusaastal on fookuseks Grupi kõrgest võlakoormusest tingitud likviidsusriskide maandamine. Kuigi Grupi tegevuses on eelnevate aastate jooksul tehtud mitmeid ümberkorraldusi rahavoogude parandamiseks, sealhulgas kulude vähendamine, kahjumlikest või madalat lisaväärtust genereerivatest äridest väljumine ja võlakoormuse vähendamine, püsivad Grupi võlakoormus ja netovõlg endiselt kõrged. Saame kinnitada, et uus juhtgrupp on võtnud selge fookuse ja strateegiate elluviimise, olles õppinud varasemalt tehtud otsustest. Tagamaks Grupi majandustegevuse jätkusutlikkus ja kaitsmaks PRFoods AS investorite ja kogu Grupi töötajate huve, plaanib Grupi juhatus võlakohustuste restruktureerimist. Grupi juhtkond, koos tütarettevõtete juhtkondadega, on pühendunud leidma lahenduse, mis tagab kõigi huvigruppide ootused. Samal ajal jätkab Grupp oma strateegiat kasumlikkuse parandamiseks nii Eestis kui Suurbritannias.

Grupi meeskond on pühendunud, kriisides kogenud ning tulemustele orienteeritud. Täname südamest kõiki Grupi töötajaid pühendumuse ning investoreid usalduse ja koostöö eest.

Tegevuse jätkuvus

Juhatus juhib tähelepanu olulisele asjaolule, mis põhjustab aruandekuupäeva seisuga märkimisväärset kahtlust Grupi tegevuse jätkuvuse osas, mille tõttu ei pruugi Grupp olla võimeline normaalse äritegevuse käigus realiseerima oma varasid ja täitma oma kohustusi.

Grupi lühiajalised kohustised 30.06.2024 seisuga olid 13 458 tuhat eurot, ületades käibevarasid 9 226 tuhande euro võrra. Grupi lühiajalistest kohustistest moodustab olulise osa intressikandvad võlakohustised seisuga 30.06.2024 summas 10 899 tuhat eurot. Kõige olulisema osa lühiajalistest kohustistest moodustavad noteeritud võlakirjad bilansilises jääkväärtuses 9 417 tuhat eurot. Arvestades noteeritud võlakirjade lunastustähtaega (22.01.2025), on võlakirjade tagasimaksmine seotud olulise ebakindlusega, võttes arvesse Grupi kõrget võlakoormust ja asjaolu, et võlakirjade lunastamise tähtaja saabumiseks ei ole Grupil vastavaid likviidseid vahendeid võlakirjade tähtaegseks lunastamiseks. Seega on juhatuse hinnangul lühiajaliste intressikandvate võlakohustiste tagasimaksmine seotud olulise ebakindlusega.

Tagamaks Grupi majandustegevuse jätkusutlikkus ja kaitsmaks PRFoods AS investorite ja kogu Grupi töötajate huve, plaanib Grupi juhatus võlakohustuste restruktureerimist. Restruktureerimise kava plaanib Grupi juhatus tutvustada võlakirjaomanikele käesoleva kalendriaasta neljanda kvartali sees.

Erinevused 2023/2024. aasta 4. kvartali ja 12. kuu vahearuandega

AS PRFoods avalikustas oma 2023/2024. aasta 4. kvartali ja 12. kuu vahearuande kuupäeval 30.08.2024. Vahearuandes esitatud aruandeaasta puhaskahjum oli 2 784 tuhat eurot. Auditeeritud aastaaruandes avalikustatud puhaskahjum on 4 673 tuhat eurot ehk lõplik puhaskahjum suurenes 68% võrra võrreldes kvartaliaruandes esitatud puhaskahjumiga. Puhaskahjumi suurenemine on tingitud peamiselt firmaväärtuse kaetava väärtuse testi segmendis (Suurbritannia) tuvastatud allahindluse tulemusena. Vara väärtuse testi tulemusena hinnati aruandeaastal firmaväärtus alla 1 897 tuhande euro võrra, mis selgitab erinevust kvartaliaruande puhaskahjumi tulemusega. Kvartaliaruandes ei kajastatud allahindlust, sest kvartaliaruande koostamise ajaks ei olnud Suurbritannia segmendi raha genereeriva üksuse kohta õiglase väärtuse määramiseks vajalik turuinfo veel avalikustatud, mistõttu ei olnud Grupi juhatusel võimalik teostada firmaväärtuse vara väärtuse testi.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

EUR '000 30.06.2024 30.06.2023 VARAD Raha ja ekvivalendid 203 394 Nõuded ostjatele ja muud nõuded 2 212 1 815 Ettemaksed 173 304 Varud 1 644 1 860 Bioloogilised varad 0 772 Käibevara kokku 4 232 5 145 Pikaajalised finantsinvesteeringud 418 381 Materiaalne põhivara 4 164 6 563 Immateriaalne põhivara 13 102 18 157 Põhivara kokku 17 684 25 101 VARAD KOKKU 21 916 30 246 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Intressikandvad kohustused 10 899 2 111 Võlad tarnijatele ja muud võlad 2 559 3 035 Lühiajalised kohustused kokku 13 458 5 146 Intressikandvad kohustused 3 600 15 024 Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 420 1 466 Sihtfinantseerimine 247 317 Pikaajalised kohustused kokku 5 267 16 807 KOHUSTUSED KOKKU 18 725 21 953 Aktsiakapital 7 737 7 737 Ülekurss 14 007 14 007 Oma aktsiad -390 -390 Kohustuslik reservkapital 51 51 Realiseerimata kursivahed 439 609 Jaotamata kahjum -18 653 -13 981 Ettevõtte aktsionäridele kuuluv osa 3 191 8 033 Mittekontrolliv osalus 0 260 OMAKAPITAL KOKKU 3 191 8 293 OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU 21 916 30 246



Konsolideeritud koondkasumiaruanne

EUR '000 2023/2024 2022/2023 Müügitulud 17 086 19 578 Müüdud kaupade kulu -13 888 -16 004 Brutokasum 3 198 3 574 Tegevuskulud -4 623 -4 693 Müügi- ja turustuskulud -2 663 -2 691 Üldhalduskulud -1 960 -2 002 Muud äritulud/-kulud -1 882 150 Ärikahjum -3 307 -970 Finantstulud/-kulud -1 057 -1 210 Kasum/(kahjum) sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt 46 153 Kasum/(kahjum) tütarettevõtete müügist -271 2 423 Maksustamiseelne kasum (kahjum) -4 589 396 Tulumaks -84 -65 Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) -4 673 331 Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjumi) jaotus: Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa -4 668 303 Mittekontrolliv osalus -4 28 Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) kokku -4 673 331 Muu koondkasum (-kahjum), mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse: Valuutakursi vahed -169 -231 Kokku koondkasum (-kahjum) -4 842 101 Aruandeperioodi koondkasumi (-kahjumi) jaotus: Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa -4 837 73 Väikeaktsionäridele kuuluv osa -4 28 Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) kokku -4 842 101





Kristjan Kotkas Timo Pärn Juhatuse liige Juhatuse liige investor@prfoods.ee www.prfoods.ee





