La SBTi approuve les objectifs de carboneutralité de Rogers

TORONTO, 31 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers a annoncé aujourd’hui que l’initiative Science Based Targets (SBTi) (en anglais seulement), reconnue à l’échelle mondiale, a approuvé ses objectifs de carboneutralité.

« Nous venons de franchir une étape importante dans nos efforts pour lutter contre les changements climatiques et bâtir un pays mieux préparé à y faire face, a déclaré Tony Staffieri, président et chef de la direction, Rogers. Les émissions de gaz à effet de serre représentent le plus grand facteur de changement climatique. Rogers continuera de respecter ses engagements environnementaux afin de réduire son empreinte sur la planète. »

Rogers est le premier fournisseur national au Canada à voir ses objectifs de carboneutralité fondés sur la science publiés par la SBTi. Cet organisme mondial militant pour que les entreprises se dotent d’objectifs climatiques valide les objectifs et les plans d’action qu’on lui soumet afin de s’assurer qu’ils sont conformes à l’Accord de Paris.

Le plan d’action de Rogers vise le respect d’engagements environnementaux dans quatre secteurs clés :

Accroître l’efficacité énergétique de ses activités et de son réseau

Assurer la transition vers des véhicules électriques et hybrides

Étendre la portée de sa stratégie en matière d’énergie renouvelable

Encourager les fournisseurs à établir leurs propres objectifs basés sur la science

Les efforts de Rogers ont déjà permis de réduire les émissions de GES de portées 1 et 2 de 33 % depuis 2019. Les objectifs à long terme de Rogers consistent à réduire ses émissions absolues de GES de portées 1, 2 et 3 (en anglais seulement) de façon à atteindre la carboneutralité d’ici 2050*, alors que ses objectifs à court terme consistent à réduire les émissions absolues de portées 1 et 2 de 50 % d’ici 2030 et à s’assurer que 80 % de ses fournisseurs se dotent de leurs propres objectifs fondés sur la science d’ici 2029**.

À propos de Rogers Communications

Rogers est la référence canadienne en matière de communications et de divertissement. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour en savoir plus, consultez rogers.com ou investisseurs.rogers.com .

Pour en savoir plus :

media@rci.rogers.com

1-844-226-1338

* Selon les normes de la SBTi (en anglais seulement), la carboneutralité est atteinte lorsqu’une entreprise a réduit ses émissions d’au moins 90 % et que les émissions résiduelles dans la dernière année sont neutralisées de façon permanente (p. ex. au moyen d’investissements dans la compensation carbone).

** L’année 2019 a été établie comme référence pour les objectifs à court et à long terme.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.