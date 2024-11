Une programmation riche en célébrités sur Bravo! Watch What Happens Live with Andy Cohen arrive au Canada le 3 novembre sur Bravo

– La populaire émission interactive de fin de soirée d’Andy Cohen sera diffusée EN DIRECT seulement sur Bravo, du dimanche au jeudi –

TORONTO, 31 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Andy Cohen fait son entrée au Canada! Rogers Communications a annoncé aujourd’hui l’ajout de l’émission Watch What Happens Live with Andy Cohen à la programmation de Bravo, rejoignant les franchises non scénarisées les plus populaires de la marque : Below Deck, Summer House, Southern Charm, Top Chef, Vanderpump Rules et plus encore.

« Nous sommes ravis d’étendre la portée de Bravo Clubhouse au Canada, affirme Andy Cohen, animateur et chef de la production de Watch What Happens Live with Andy Cohen. Ce n’est pas un secret que nos fans sont au cœur du succès du format interactif de WWHL. C’est pourquoi pouvoir partager ce moment de plaisir avec un public mondial plus large est une énorme victoire. »

L’émission Watch What Happens Live with Andy Cohen est devenue un rendez-vous de fin de soirée incontournable pour de grandes vedettes comme Meryl Streep, Cher, Oprah, Jennifer Lopez, Ryan Reynolds, Jennifer Lawrence, Mariah Carey, Will Ferrell et Gwyneth Paltrow. Peu importe le segment de l’émission, d’innombrables moments mémorables ont été révélés. L’animateur Andy Cohen continue d’accueillir certaines des plus grandes célébrités et « bravolébrités » à la série d’émission télévisée en fin de soirée, qui a célébré son 15e anniversaire cette année.

Depuis son retour sur le petit écran au Canada cet automne, Bravo a rejoint plus de 2 millions de Canadiennes et Canadiens rien qu’au cours du premier mois de diffusion*. Chez les 25–54 ans, l’audience de la première émission de la saison de The Real Housewives of Salt Lake City sur Bravo a plus que triplé par rapport à celui de la première émission de la saison précédente, sur le diffuseur précédent**. Les fans de la chaîne ont dévoilé leur enthousiasme quant au retour tant attendu au Canada de cette marque de choix en matière de style de vie et de divertissement :

@rhothfashion : « C’est hallucinant de pouvoir regarder Bravo en direct comme mon amie américaine après tant d’années. Je suis tellement reconnaissante que vous l’avez enfin ramenée au Canada! C’était génial d’avoir pu regarder The Real Housewives of Orange County en rafale hier soir. Mille mercis! »

@justyworld : « Pouvez-vous ajouter Watch What Happens Live With Andy Cohen? »

@omissweetntreats : « Est-ce qu’on va pouvoir regarder Watch What Happens Live With Andy Cohen sur Bravo Canada? »

@bravobee_ : « On le mérite. »

Bravo présente 17 de ses 20 émissions les plus populaires du diffuseur précédent***, dont les nouvelles saisons des plus grands succès de Bravo : The Real Housewives of Salt Lake City, The Real Housewives of New York City, Below Deck Sailing Yacht, The Real Housewives of Beverly Hills, Southern Charm et The Real Housewives of Potomac, en plus du retour des saisons des plus grandes franchises non scénarisées de Bravo : The Real Housewives, Below Deck, Summer House, Top Chef, Vanderpump Rules et plus encore.

Watch What Happens Live with Andy Cohen fait son entrée le dimanche 3 novembre sur Bravo et Citytv+. Ces émissions sont offertes sur demande ou en continu sur Citytv+. Visitez citytv.com/bravo (site en anglais) pour connaître les heures de diffusion.

Les Canadiennes et Canadiens peuvent regarder la chaîne Bravo par l’intermédiaire de leur fournisseur télé et sur Citytv+ par le biais des chaînes Amazon Prime Video.

L’émission Watch What Happens Live with Andy Cohen est produite par Embassy Row sous la direction de Michael Davies, Deirdre Connolly, John Jude Schultz et Andy Cohen, en tant que chefs de direction.

* Source : Numeris | Du 1er au 15 sept., total pour le Canada, Ind. 2+, portée cumulative (000), lun-dim 2a-2a

**Source : Numeris | Données du 18 sept. 2024 (* Bravo) par rapport aux données du 5 septembre 2023 (* Slice), AMM chez les 25–54 ans (000), total pour le Canada, en direct + 6 jours en rattrapage

*** Source : Nlogic. Du 29 mai 2023 au 23 juin 2024, total pour le Canada AMM (000), Ind 2+ et 25–54 ans

