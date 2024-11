El KFSHRC contribuye a la innovación sanitaria mundial mediante alianzas estratégicas

RIAD, Arabia Saudí, Oct. 31, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- El King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) sigue liderando la innovación médica, la investigación avanzada y la educación a través de asociaciones estratégicas, mejorando la atención al paciente y mejorando significativamente los resultados de los pacientes en todo el mundo.

La colaboración con organizaciones como la King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) y con equipos internacionales del Reino Unido, EE. UU. e India permitió identificar el gen PfAP2-MRP relacionado con la malaria.

A través de la cooperación con gigantes tecnológicos, el KFSHRC ha transformado la gestión sanitaria mediante la implantación de historiales médicos electrónicos (EMR), la mejora del análisis de datos, la optimización de la atención y la seguridad de los pacientes, así como la integración de la impresión en 3D en los dispositivos médicos personalizados.

Para seguir innovando más allá del planeta, el KFSHRC se asoció con la Comisión Espacial Saudí con el fin de llevar a cabo investigaciones con células madre a bordo de la Estación Espacial Internacional (ISS), impulsando así la telemedicina y la asistencia sanitaria a distancia.

Al mismo tiempo, el KFSHRC forma a futuros líderes del sector sanitario mediante asociaciones con instituciones como el Northwestern Memorial Hospital, Houston Methodist Global Healthcare Services y la Universidad Alfaisal, ofreciendo programas avanzados acordes con los niveles más exigentes a escala mundial. El reciente miniprograma de máster en Administración de Empresas, MBA, con la Universidad Alfaisal marca un hito en el desarrollo del liderazgo empresarial.

Los recientes memorandos de entendimiento firmados en la Global Health Exhibition 2024 con la Saudi Food and Drug Authority (SFDA), el Saudi Patient Safety Center (SPSC) y el Centre for National Health Insurance (CNHI) subrayan el interés del KFSHRC por la seguridad farmacéutica, las innovaciones en seguridad del paciente impulsadas por IA y las mejoras en el rendimiento de la atención sanitaria, consolidando aún más su papel en la configuración del futuro de la atención sanitaria.

Cabe destacar que el KFSHRC ha sido clasificado en primer lugar en Oriente Próximo y África y en el vigésimo lugar a nivel mundial en la lista de los 250 mejores centros médicos académicos del mundo por segundo año consecutivo, y reconocido como la marca sanitaria más valiosa del Reino y de Oriente Próximo, según la clasificación 2024 de Brand Finance. Además, la revista «Newsweek» lo incluye este mismo año entre los 250 mejores hospitales del mundo y en la lista de los mejores hospitales inteligentes del mundo para 2025. Para obtener más información, visite www.kfshrc.edu.sa o póngase en contacto con nuestro gabinete de prensa escribiendo a mediacoverage@kfshrc.edu.sa

Contacto de medios de comunicación:

Essam AlZahrani

+966 55 525 4429

mediacoverage@kfshrc.edu.sa

La fotografía que acompaña a este comunicado está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0300f97c-abe3-49cc-987c-76052d1049c7

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.