La troisième Conférence sur le développement du tourisme de Xiangtan s’est tenue dans le comté de Shaoshan

XIANGTAN, Chine, 31 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xinhua-AsiaNet -- Du 28 au 29 octobre, la troisième Conférence sur le développement du tourisme de Xiangtan et la quatrième Tan Business Conference se sont tenues à Shaoshan, Xiangtan, dans la province de Hunan.

Une coupure de presse jointe au présent communiqué est disponible en cliquant sur ce lien.

La conférence a combiné de manière innovante les deux grandes politiques d’investissement du « tourisme culturel » et des « Tan businessmen ». Après la cérémonie d’ouverture, l’accent a été mis sur les projets et les industries du tourisme culturel, avec une cérémonie spéciale de promotion des investissements et de signature de projets pour l’industrie du tourisme culturel et le segment de la Cité scientifique de Xiangjiang (Xiangtan), permettant ainsi une intégration transparente du tourisme culturel et du commerce. Cette Tan Business Conference a permis la signature de 64 projets, pour un investissement total de 15,8 milliards de yuans.

Xiangtan, une ville au patrimoine historique important et aux paysages naturels à couper le souffle, est non seulement réputée pour ses nombreux sites historiques, mais possède également de nombreuses attractions touristiques enchanteresses, se déployant comme des peintures exquises le long des rives de la rivière Xiang Jiang.

Profitant de l’opportunité offerte par cette conférence, la ville de Xiangtan a également lancé une série d’activités subsidiaires, notamment la promotion de sa cuisine, le semi-marathon de Shaoguan, une course de relais à la torche, une randonnée pour les jeunes et d’autres événements culturels, touristiques et sportifs, offrant aux invités, aux citoyens et aux touristes une riche expérience de tourisme culturel.

En tant qu’hôte de la Conférence sur le développement du tourisme de Xiangtan cette année, le comté de Shaoshan s’est engagé ces dernières années à explorer en profondeur les connotations de la culture historique, à développer les ressources touristiques et à injecter une nouvelle vitalité et une nouvelle énergie dans l’industrie du tourisme culturel de Xiangtan. Cette année, de janvier à septembre, le comté de Shaoshan a reçu un total de 4,2707 millions de visites touristiques, réalisant un revenu touristique total de 6,282 milliards de yuans.

Source : le Comité d’organisation de la troisième Conférence sur le développement du tourisme de Xiangtan

Interlocuteur : M. Zou, Tél. : 86-10-63074558

