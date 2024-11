Valour, eine Tochtergesellschaft von DeFi Technologies, erweitert ihr Angebot mit dem ersten Valour Bittensor (TAO) SEK ETP in den nordischen Ländern am Spotlight Stock Market

Einführung des Valour Bittensor (TAO) SEK ETP: Valour Inc., eine Tochtergesellschaft von DeFi Technologies, hat das Valour Bittensor (TAO) ETP an der schwedischen Spotlight-Börse eingeführt. Damit ist es der erste Bittensor ETP in den nordischen Ländern und erweitert die Palette der digitalen Anlageprodukte um diesen innovativen dezentralen Vermögenswert im Bereich des maschinellen Lernen. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,9 Mrd. USD rangiert TAO weltweit auf Platz 25 der digitalen Vermögenswerte.

Valour Inc., eine Tochtergesellschaft von DeFi Technologies, hat das Valour Bittensor (TAO) ETP an der schwedischen Spotlight-Börse eingeführt. Damit ist es der erste Bittensor ETP in den nordischen Ländern und erweitert die Palette der digitalen Anlageprodukte um diesen innovativen dezentralen Vermögenswert im Bereich des maschinellen Lernen. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,9 Mrd. USD rangiert TAO weltweit auf Platz 25 der digitalen Vermögenswerte. Investitionsmöglichkeiten in dezentrales maschinelles Lernen: Das Valour Bittensor (TAO) SEK ETP bietet nordischen Anlegern ein einzigartiges Engagement in TAO, dem nativen Token des Bittensor-Netzwerks, das nun zum ersten Mal in der Region zugänglich ist. Bittensor revolutioniert das maschinelle Lernen durch die Schaffung eines dezentralen Peer-to-Peer-Marktplatzes, auf dem maschinelle Intelligenz ausgetauscht, gefördert und gehandelt werden kann. Dieses Netzwerk funktioniert wie ein Bienenstock, der die Intelligenz von KI-Modellen in einer ständig wachsenden digitalen Wissensbasis bündelt und die globale Zusammenarbeit zwischen den Entwicklern fördert.

TORONTO, Oct. 31, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen“ oder „DeFi Technologies“) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF), ein kryptonatives Technologieunternehmen, das bei der Verschmelzung traditioneller Kapitalmärkte mit dezentralem Finanzwesen („DeFi“) an vorderster Front steht, gibt mit Stolz bekannt, dass seine Tochtergesellschaft Valour Inc. („Valour“), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten (Exchange Traded Products, „ETPs“), die einen vereinfachten Zugang zu digitalen Vermögenswerten bieten, das allererste Valour Bittensor (TAO) ETP in den nordischen Ländern an der Spotlight-Börse notiert hat. Diese Einführung bietet Anlegern einen nahtlosen Zugang zu TAO, dem Token, der das dezentrale Protokoll für maschinelles Lernen von Bittensor antreibt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,9 Mrd. USD rangiert TAO weltweit auf Platz 25 der digitalen Vermögenswerte.

Das Valour Bittensor (TAO) SEK ETP (ISIN: CH1213604619) ist die jüngste Ergänzung der Palette innovativer digitaler Anlageprodukte von Valour, die jetzt für nordische Anleger verfügbar ist. Das ETP bietet ein beispielloses Engagement im Bittensor-Netzwerk, das maschinelle Intelligenz zu einem handelbaren Vermögenswert auf einem dezentralen Marktplatz macht. Der einzigartige Nutzen von TAO geht über die traditionelle Verwendung von Token hinaus, indem es individuelle Beiträge zu diesem gemeinsamen Informationspool darstellt und die kollektiven Erkenntnisse innerhalb des Bittensor-Ökosystems verkörpert. Mit einer Verwaltungsgebühr von 1,9 % bietet dieses ETP einen optimierten Zugang zur schnell wachsenden Welt der dezentralen KI.

„Mit dem TAO ETP setzen wir einen neuen Standard für KI-gestützte Investitionen und verbinden Investoren mit der Zukunft der dezentralen Intelligenz“, kommentiert Elaine Buehler, Head of Product bei Valour. „Diese Einführung bringt traditionelle Investoren in ein dynamisches KI-Ökosystem und verschiebt zum ersten Mal die Grenzen für Investitionen in digitale Anlagen in den nordischen Ländern.“

Im Gegensatz zu herkömmlichen zentralisierten maschinellen Lernmodellen ermöglicht Bittensor den direkten Austausch von Fähigkeiten und Vorhersagen zwischen KI-Modellen in einem Peer-to-Peer-Netzwerk. Diese dezentralisierte Struktur fördert Vielfalt und Innovation und macht Bittensor zu einer treibenden Kraft in der Entwicklung des maschinellen Lernens.

„Mit der Einführung des Valour Bittensor ETP in Schweden erweitern wir den Zugang der Anleger zum transformativen Potenzial des dezentralen maschinellen Lernens“, so Johanna Belitz, Head of Nordics bei Valour. „Wir konzentrieren uns nach wie vor darauf, qualitativ hochwertige Produkte anzubieten, die den aktuellen Marktanforderungen entsprechen und die Innovation fördern. Dies ist ein wichtiger Meilenstein als erstes Bittensor-ETP in den nordischen Ländern“.

Über DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen (DeFi) leistet. Mit dem Schwerpunkt auf branchenführenden Web3-Technologien ist DeFi Technologies bestrebt, Anlegern einen breiten Zugang zur Zukunft des Finanzwesens zu ermöglichen. Unterstützt von einem geschätzten Team von Experten mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte und digitale Vermögenswerte, sind wir bestrebt, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Einzelpersonen und Institutionen mit dem sich entwickelnden Finanzökosystem interagieren. Folgen Sie DeFi Technologies auf Linkedin und Twitter, und für weitere Informationen besuchen Sie https://defi.tech/

Über Valour

Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour“) emittieren börsengehandelte Produkte („ETPs“), die Privatanlegern und institutionellen Anlegern einen einfachen und sicheren Zugang zu digitalen Vermögenswerten über ihr herkömmliches Bankkonto ermöglichen. Valour ist Teil des Geschäftsbereichs Asset Management von DeFi Technologies Inc. (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF).

Zusätzlich zu seiner neuartigen, physisch besicherten Plattform für digitale Vermögenswerte, zu der 1Valour Bitcoin Physical Carbon Neutral ETP, 1Valour Ethereum Physical Staking und 1Valour Internet Computer Physical Staking gehören, bietet Valour vollständig abgesicherte ETPs für digitale Vermögenswerte mit niedrigen Verwaltungsgebühren oder sogar ohne solche Gebühren an, wobei die Produkte an europäischen Börsen, bei Banken und Broker-Plattformen gelistet sind. Die bestehende Produktpalette von Valour umfasst Valour Uniswap (UNI), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Solana (SOL), Avalanche (AVAX), Cosmos (ATOM), Binance (BNB), Ripple (XRP), Toncoin (TON), Internet Computer (ICP), Chainlink (LINK), Hedera (HBAR), Core (CORE), Enjin (ENJ), Valour Bitcoin Staking (BTC), Bitcoin Carbon Neutral (BTCN), Sui (SUI), Valour Digital Asset Basket 10 (VDAB10) und 1Valour STOXX Bitcoin Suisse Digital Asset Blue Chip ETPs mit niedrigen Verwaltungsgebühren. Die Flaggschiffprodukte von Valour sind Bitcoin Zero und Ethereum Zero, die ersten vollständig abgesicherten passiven Anlageprodukte mit Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) als Basiswert, die völlig gebührenfrei sind. Wenn Sie mehr über Valour erfahren, ein Abonnement abschließen oder aktuelle Informationen erhalten möchten, besuchen Sie valour.com.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem die Notierung des Valour Bittensor (TAO) ETP, die Entwicklung des TAO-Tokens, das Vertrauen der Anleger in die ETPs von Valour, das Interesse und das Vertrauen der Anleger in digitale Vermögenswerte, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Akzeptanz dezentraler Finanzen, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Renditen solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Erfolge des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz der börsengehandelten Produkte von Valour durch die Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des dezentralen Finanz- und Kryptowährungssektors, Regeln und Vorschriften in Bezug auf dezentrale Finanzen und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbliche, politische und soziale Ungewissheiten. Trotz der Bemühungen des Unternehmens, wichtige Faktoren zu identifizieren, die wesentliche Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwähnten hervorrufen könnten, treten unter Umständen weitere Faktoren auf, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder angestrebt ausfallen. Es kann keine Zusicherung dahingehend ausgesprochen werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in diesen Aussagen genannten abweichen können. Die Leser sollten daher kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

DIE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG

