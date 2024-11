Dividendų AB Akola group akcininkams mokėjimo tvarka

2024 m. spalio 31 d. įvykęs eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino AB Akola group pelno paskirstymą, kuriame numatytas dividendų išmokėjimas po 0,03 euro vienai akcijai. Dividendus gaus asmenys, kurie dividendų teisių apskaitos dienos (2024 m. lapkričio 15 d.) pabaigoje buvo AB Akola group akcininkais.

Pirmoji diena be teisių (angl. Ex-Date), nuo kurios reguliuojamoje rinkoje (t .y. vertybinių popierių biržoje) su atsiskaitymo ciklu T+2 įsigytos AB Akola group akcijos (ISIN kodas LT0000128092) nesuteikia teisės gauti dividendų už 2023–2024 finansinius metus, yra 2024 m. lapkričio 14 diena.

Dividendai bus išmokėti AB Akola group akcininkų vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojams per Nasdaq CSD SE Lietuvos filialą. Dividendų suma, atskaičiavus mokesčius, bus pervesta į akcininko sąskaitą atitinkamoje finansų maklerio įmonėje ar kredito įstaigoje.

Dividendų apmokestinimas:

Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių rezidentams fiziniams asmenims taikomas 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifas;

Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių rezidentams juridiniams asmenims taikomas 15 proc. pelno mokesčio tarifas, jeigu pagal įstatymus nenumatyta kitaip.



Papildoma informacija:

Mažvydas Šileika

AB Akola group Finansų direktorius

Mob. 0 619 19 403

E. p. m.sileika@akolagroup.lt

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.